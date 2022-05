Un engrais durable à micronutriments fabriqué à partir de coques de pois, de lentilles et d'autres plantes atteint le stade de la commercialisation





REGINA, Saskatchewan, 26 mai 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Un nouveau projet de 19 millions de dollars mené par Protein Industries Canada et un consortium d'entreprises aidera les agriculteurs canadiens à améliorer davantage le rendement de leur production et à réduire les émissions de carbone grâce à la commercialisation d'un nouvel engrais à micronutriments.



Soileos est un engrais à micronutriments durable, non polluant et favorable au climat, créé à partir du recyclage de coques de pois, de lentilles et d'avoine, coproduits de la transformation des aliments. L'utilisation de Soileos intensifie le rendement des cultures et améliore la santé des sols, tout en faisant augmenter les revenus des agriculteurs et des transformateurs alimentaires.

AGT Food and Ingredients Inc. (« AGT Foods »), Lucent BioSciences (« Lucent »), NuWave Research, IN10T et Aberhart Ag Solutions collaborent pour mettre à l'échelle ce nouveau produit et en assurer la distribution. Le projet comprend l'installation d'un nouveau procédé de fabrication pour la production de Soileos à Rosetown, en Saskatchewan, lequel, une fois mis en place, permettra de produire jusqu'à environ 6 500 tonnes d'engrais à micronutriments par an et créera 25 emplois.

«?Notre gouvernement est fier de soutenir ce partenariat qui améliorera la qualité des cultures vivrières canadiennes en produisant des solutions de rechange rentables et durables aux engrais. Ce projet est un exemple concret de la façon dont les grappes d'innovation mondiales du Canada stimulent l'innovation, créent des emplois et favorisent la croissance?», a déclaré le ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, l'honorable François-Philippe Champagne.

« Les engrais sont essentiels à la productivité du secteur agricole canadien. Dans le contexte actuel, marqué par les perturbations causées par l'invasion illégale de l'Ukraine par la Russie, le gouvernement du Canada voit à soutenir des solutions de rechange économiques et durables aux engrais qui permettront de stabiliser la chaîne d'approvisionnement alimentaire. Ainsi, en investissant dans la commercialisation d'un nouvel oligoélément, nous appuyons les producteurs afin qu'ils puissent maintenir leur production afin de nourrir les Canadiens et le monde, tout en réduisant l'empreinte environnementale », a déclaré l'honorable Marie-Claude Bibeau, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire.

Cette nouvelle coentreprise à parts égales entre AGT Foods et Lucent, en activité sous le nom d'AGT Soileos, permettra d'améliorer l'efficacité de l'engrais, notamment en réduisant de plusieurs heures à quelques minutes le temps de réaction nécessaire durant la fabrication pour lier les fibres végétales aux micronutriments, ce qui réduira aussi la consommation d'énergie et d'eau. La coentreprise donne également lieu à une expansion de la disponibilité de cet engrais dans l'Ouest canadien.

« Ce projet illustre bien ce qui se passe lorsque l'innovation et la collaboration entrent en synergie, déclare Bill Greuel, pdg de Protein Industries Canada. D'une rencontre fortuite en 2019 à un projet pilote qui a permis de produire 1 kg de Soileos par jour et de tester l'efficacité des coques de pois, de lentilles et d'avoine en 2020 et 2021, à la commercialisation à grande échelle qui se produit maintenant, ce projet prouve l'importance de l'innovation pour la compétitivité et la durabilité à long terme du secteur agroalimentaire canadien, et témoigne de l'engagement de l'industrie envers la durabilité et l'environnement. »

Les premiers essais de terrain sur des cultures à grande échelle comme le blé dur, les lentilles et les pois ont démontré la capacité de Soileos à transporter le zinc, le manganèse et le fer vers les plantes, ce qui permet d'améliorer leur teneur en protéines, le rendement, et la santé des sols, tout en faisant augmenter les revenus des agriculteurs, en minimisant les impacts environnementaux et en valorisant des sous-produits de faible valeur.

« AGT Foods est heureux de s'associer à ses partenaires de Lucent pour annoncer la production commerciale de Soileos. AGT est un meunier de production à valeur ajoutée de légumineuses et d'autres céréales à sous-produits fibreux. C'est une innovation révolutionnaire, d'utiliser ces sous-produits pour fabriquer une pastille de micronutriments qui aide les agriculteurs à augmenter leur rendement tout en restituant du carbone à leur sol et en réduisant la nécessité d'appliquer des engrais azotés dans les années à venir, déclare Murad Al-Katib, fondateur et pdg d'AGT Foods. Alors que les agriculteurs relèvent le défi de la durabilité, l'utilisation intelligente des engrais sera essentielle pour parvenir à des réductions notables de l'intensité carbone de notre système agricole. »

Michael Riedijk, chef de la direction de Lucent BioSciences, affirme : « Ce partenariat continu avec AGT Foods et Protein Industries Canada nous rapproche un peu plus de notre vision consistant à accélérer la transformation de l'agriculture vers la durabilité. Nous sommes enthousiastes à l'idée de lancer la fabrication commerciale à Rosetown, étant donné son emplacement au coeur de la région agricole de l'Ouest canadien, ainsi que l'esprit de réussite qui règne parmi la population et dans la province. »

La participation de NuWave Research, IN10t et Aberhart Ag Solutions apporte un appui à la mise à l'échelle et à l'amélioration de l'efficacité de Soileos, ainsi qu'à sa disponibilité.

La technologie de NuWave Research permettra de réduire le temps de réaction dans la fabrication de Soileos. Avec le procédé traditionnel, ce temps de réaction nécessitait une attente de cinq heures ; l'application de la nouvelle technologie le réduira à quelques minutes. Cela permettra de produire plus rapidement une plus grande quantité du produit tout en consommant beaucoup moins d'énergie.

La participation d'IN10T et d'Aberhart Ag Solutions consistera à renforcer l'acceptabilité de Soileos parmi les agriculteurs de l'Ouest canadien ainsi qu'à appuyer la distribution et la vente du produit.

« Nous sommes ravis de travailler avec Lucent BioSciences, AGT et Protein Industries Canada pour aider à la mise en marché de ce produit révolutionnaire. L'engrais est un élément clé de l'efficacité du secteur agricole canadien ; c'est donc un privilège de contribuer à la création d'une solution efficiente, écologique et facile à obtenir, déclare Greg Stromotich, pdg et fondateur de NuWave Research. Je suis impatient de voir ce projet aider les agriculteurs canadiens à répondre aux demandes toujours croissantes de notre pays. »

« Chez IN10T, nous nous concentrons sur les innovations agricoles. Soileos est un produit très innovateur. C'est formidable de pouvoir tester ce produit avec les agriculteurs canadiens dans notre réseau d'essais en environnements réels afin de mieux évaluer la performance du produit ainsi que son adoption », se réjouit Patrick Comte, VP Canada d'IN10T.

« Nous sommes très enthousiastes à l'idée de participer à ce projet, car il fait progresser les bonnes pratiques agricoles en valorisant un produit naturel. Cela nous aidera à produire davantage de cultures à haute teneur en protéines dont la planète a grand besoin, affirme Dan Aberhart, pdg d'Aberhart Ag Solutions. L'entrée de Soileos dans notre réseau crée la possibilité pour nos agriculteurs d'ajouter un nouveau produit à leurs pratiques, un produit qui stimule la rentabilité du travail agricole tout en répondant à la nécessité de veiller sur l'environnement et à la quête de sources alimentaires plus saines chez les consommateurs et consommatrices. »

Au cours des trois dernières années, Protein Industries Canada et ses partenaires industriels ont investi plus de 480 millions de dollars dans la croissance du secteur canadien de l'alimentation humaine et animale et des ingrédients d'origine végétale. Ces investissements ont permis d'améliorer les pratiques agricoles, d'accroître la durabilité et la traçabilité, et de produire de nouveaux ingrédients et produits alimentaires. Cumulativement, ces initiatives multiplieront les choix offerts aux Canadiens et aux Canadiennes dans les rayons des épiceries, créeront des emplois et amélioreront la santé de notre environnement. L'objectif de Protein Industries Canada est de faire croître le secteur canadien des aliments d'origine végétale jusqu'à 25 milliards de dollars par an d'ici 2035, avec 17 000 emplois à la clé.

Pour obtenir advantage d'information :

Tiffany Stephenson

Regina, Saskatchewan

306 519-8202

[email protected]

À propos d'AGT Food and Ingredients

AGT Food and Ingredients Inc. (AGT Foods), détenue majoritairement par Fairfax Financial Holdings Limited et établi en Saskatchewan, est un chef de file mondial dans le domaine des protéines végétales et de la transformation à valeur ajoutée des légumineuses, des céréales, des aliments de base et des ingrédients destinés aux marchés intérieurs et à l'exportation. AGT Foods a été fondée sur le principe « du producteur au monde », achetant des légumineuses, des céréales, des oléagineux et des cultures de spécialité aux agriculteurs à partir de ses installations au Canada, en Turquie, aux États-Unis, en Australie, en Chine et en Afrique du Sud, pour ensuite transformer et exporter ses légumineuses, ses produits de blé dur et de canola moulus, ses farines d'ingrédients de légumineuses, ses amidons, ses fibres, ses protéines, ses produits extrudés et ses aliments emballés pour la vente au détail à des clients dans plus de 120 pays. AGT Foods exploite un solide réseau d'installations de production et de transformation du grain ainsi qu'un réseau de transport ferroviaire sur courtes distances au coeur des zones de culture du canola, des légumineuses et du blé de la Saskatchewan. Pour en savoir plus, consultez le site www.agtfoods.com.

À propos de Lucent BioSciences

Lucent BioSciences, dont le siège est à Vancouver, élabore des solutions durables pour une nutrition des cultures qui accélère le virage agricole vers la durabilité. Notre technologie brevetée de composition de matière consiste en un processus de liaison des nutriments, sous forme biodisponible, aux fibres de cellulose de manière à empêcher la lixiviation des nutriments dans l'environnement, ce qui répond à une lacune importante de nombreux produits existants. Notre procédé permet de récupérer des fibres organiques de faible valeur, comme les coques de pois et de lentilles, pour en faire le substrat de notre produit Soileos. Cette approche offre une bonne vitrine pour l'économie circulaire, les résidus de la transformation alimentaire devenant des engrais qui feront pousser la prochaine récolte. Soileos augmente les niveaux de carbone organique du sol et en améliore la santé, n'est pas lixivié et ne crée pas de pollution par ruissellement ; de plus, il offre un rendement accru et une récolte de meilleure qualité. En recyclant les coproduits de la transformation alimentaire dans Soileos, nous contribuons à résoudre les problèmes de déchets tout en offrant aux agriculteurs et aux transformateurs alimentaires des sources de revenus supplémentaires.

À propos de NuWave Research

NuWave Research est une société OEM établie en Colombie-Britannique qui se consacre à la fourniture de solutions industrielles de micro-ondes sous vide. La technologie brevetée de déshydratation par micro-ondes sous vide (VMD) de NuWave permet des modes de séchages rapide et précis qui préservent le profil nutritionnel, la couleur et la texture des produits. La technologie de NuWave permet également d'effectuer des réactions de synthèse organique par micro-ondes (MAOS) afin de réduire les temps de traitement de ce type de réactions.

À propos d'IN10T

IN10T est une entreprise d'agriculture numérique fondée en 2016 qui crée des solutions numériques, de science et de données de bout en bout pour les clients de l'agriculture et ceux qui investissent dans l'agriculture. IN10T aide ses clients à stimuler la croissance en se concentrent sur la performance des produits, l'expérience des agriculteurs, la stratégie de mise en marché et l'innovation numérique. Pour en savoir plus, consultez le site https://in10t.ag/ .

À propos d'Aberhart Ag Solutions

Aberhart Ag Solutions est une entreprise familiale possédant une vaste expérience de la production agricole. Axée sur des valeurs de confiance et d'intégrité, Aberhart Ag Solutions soutient les produits qu'elle recommande en s'appuyant sur l'agronomie et sur la recherche scientifique. Desservant tout l'Ouest canadien, Aberhart Ag se concentre sur l'établissement de relations entre personnes, groupes et organisations. L'entreprise est ravie de présenter aux agriculteurs des Prairies un engrais micronutritif peu coûteux et écologique.

Des photos accompagnant ce communiqué sont disponibles au

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/3a815d83-8252-4da4-ab36-736c4ebc4167/fr

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/f892fcea-3473-42df-b55b-cd9fc503b255/fr

Communiqué envoyé le 26 mai 2022 à 12:00 et diffusé par :