Programmation cyclable 2022 - Une programmation cyclable 2022 sous le thème de l'équité territoriale

MONTRÉAL, le 26 mai 2022 /CNW Telbec/ - La Ville de Montréal est heureuse d'annoncer sa programmation cyclable pour l'année 2022 alors que 41 nouveaux projets permettront de développer et de mettre à niveau 35,8 km du réseau cyclable montréalais dans 17 arrondissements et villes liées. Au total, plus de 17 M$ seront investis cette année pour la réalisation de ces nouveaux projets qui permettront de consolider et de sécuriser le réseau cyclable montréalais.

Équité territoriale

C'est une programmation sous le thème de l'équité territoriale qui est dévoilée cette année. La Ville de Montréal consolide et sécurise son réseau cyclable existant afin de permettre à encore plus de Montréalaises et de Montréalais d'opter pour les déplacements à vélo, partout en ville. La Ville est particulièrement fière de présenter de nouveaux axes cyclables dans les arrondissements excentrés grâce à des interventions sur l'ensemble du territoire de l'agglomération.

Parmi les aménagements importants qui seront réalisés ou amorcés cette année, notons :

Le début du déploiement d'un Réseau express vélo (REV) sur Henri-Bourassa, avec l'annonce d'un premier tronçon dans l'arrondissement de Saint-Laurent , entre les rues Pitfield et Félix-Leclerc. Ce geste important transformera significativement la mobilité active du secteur;

, entre les rues Pitfield et Félix-Leclerc. Ce geste important transformera significativement la mobilité active du secteur; Le prolongement de la piste Grenier dans Sainte-Anne-de-Bellevue qui, à terme, permettra aux cyclistes de rejoindre quatre grands parcs, soit les parcs-nature du Bois-de-Saraguay, du Bois-de-Liesse, de L'Anse-à-l'Orme et finalement le Grand parc de l'Ouest;

qui, à terme, permettra aux cyclistes de rejoindre quatre grands parcs, soit les parcs-nature du Bois-de-Saraguay, du Bois-de-Liesse, de L'Anse-à-l'Orme et finalement le Grand parc de l'Ouest; La suite du développement de l'axe Viger / Saint-Antoine / Saint-Jacques du REV, ainsi que le réaménagement de la rue De Champlain, entre les rues Sherbrooke Est et La Fontaine, où une voie cyclable protégée sera aménagée;

/ du REV, ainsi que le réaménagement de la rue De Champlain, entre les rues Sherbrooke Est et La Fontaine, où une voie cyclable protégée sera aménagée; Déjà accessible entre le boulevard Saint-Laurent et la rue Boyer, l'axe cyclable sur la rue Villeray sera prolongé jusqu'à la 24e Avenue. Ce nouvel aménagement sera le premier qui permettra aux cyclistes de traverser l'arrondissement d'est en ouest avec aisance, sur un tracé protégé de plus de 5 km.

« Dans l'objectif d'assurer l'équité territoriale du réseau cyclable, ces nouveaux projets vont permettre d'encourager encore plus de Montréalaises et de Montréalais à opter pour la mobilité active. Non seulement ils viendront bonifier le réseau cyclable montréalais, mais ils amélioreront aussi la connectivité entre les différents axes cyclables de différents secteurs, ce qui est un important incitatif pour les usagers. Mais de façon plus importante, ces améliorations au réseau existant rendront nos rues encore plus sécuritaires pour les usagers de la route, et contribueront à la santé publique et à la lutte contre les changements climatiques », a déclaré Marianne Giguère, conseillère associée aux transports actifs au comité exécutif de la Ville de Montréal.

« En plus d'ajouter des kilomètres au réseau cyclable, nous permettons à plus d'usagers situés dans des secteurs excentrés de circuler en toute sécurité à travers la ville. À cet égard, le REV est un excellent exemple des aménagements qui peuvent être faits. Rappelons que, dans le cadre de Vision Zéro, nous nous sommes donné comme objectif d'avoir un bilan de zéro mort et blessé grave sur notre réseau d'ici 2040. Ces projets sont donc un pas de plus dans la bonne direction et permettent d'améliorer la mobilité sur nos routes », a ajouté Sophie Mauzerolle, responsable du transport et de la mobilité au comité exécutif de Ville de Montréal.

Retour du comité vélo

Afin de l'accompagner dans sa planification à plus long terme, et en vue d'atteindre ses objectifs de transfert modal, la Ville de Montréal annonce la mise sur pied d'un comité vélo renouvelé. Réunissant des acteurs de la société civile tels que la Direction régionale de santé publique, Vélo Québec et l'organisme Cyclo Nord-Sud, ce comité permettra à la Ville de mieux répondre aux enjeux d'équité territoriale et de veiller à ce que la planification cyclable intègre une vision inclusive de la pratique du vélo.

« La Direction régionale de santé publique accueille favorablement l'annonce de la nouvelle planification vélo de la Ville de Montréal. La diversité de la localisation géographique proposée devrait permettre d'améliorer l'équité de l'accès. Nous rappelons l'importance d'avoir des axes séparés physiquement de la circulation pour améliorer la sécurité des citoyen-nes sur les grands axes routiers », a déclaré Dr. David Kaiser, chef médical, secteur Environnements urbains et santé des populations, à la Direction régionale de santé publique.

Projet pilote sur le REV Saint-Denis

Toujours dans une perspective d'améliorer la sécurité des usagers, la Ville de Montréal annonce, en collaboration avec l'Agence de mobilité durable, le lancement d'un projet pilote de surveillance et de retrait des entraves dans les voies réservées aux cyclistes, en commençant par le REV Saint-Denis. Les retombées de ce projet seront évaluées dans l'objectif d'élargir cette mesure aux axes cyclables.

« On doit accélérer de manière efficace le développement du réseau cyclable à Montréal pour rendre le vélo accessible sur l'ensemble du territoire. Nous saluons l'approche d'équité territoriale et la volonté de lancer une planification à long terme en incluant les différents partenaires. L'élection de 2021 a montré que la volonté citoyenne est là et le retour du comité vélo est une main tendue salutaire afin d'entamer cette démarche importante et pour favoriser une vision inclusive dans le développement des infrastructures cyclables accessibles à toutes et à tous », a affirmé Jean-François Rheault, président-directeur général de Vélo Québec.

