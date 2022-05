Les communautés et les PME gaspésiennes tireront profit de l'économie circulaire grâce au soutien du gouvernement du Canada





DEC accorde une aide financière de 238 000 $ à la Régie intermunicipale de traitement des matières résiduelles de la Gaspésie pour son projet de revalorisation des plastiques souples.

GRANDE-RIVIÈRE, QC, le 26 mai 2022 /CNW Telbec/ - Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC)

Aujourd'hui, l'honorable Diane Lebouthillier, députée de Gaspésie?Les Îles-de-la-Madeleine et ministre du Revenu national, au nom de l'honorable Pascale St-Onge, ministre des Sports et ministre responsable de DEC, annonce une contribution non remboursable de 238 000 $ à la Régie intermunicipale de traitement des matières résiduelles de la Gaspésie (RITMRG) dans le cadre d'un projet porteur d'avenir. Ce dernier vise à valoriser les plastiques souples en tant qu'intrant dans l'asphalte et dans des pièces d'ingénierie en plastique recyclé. Il s'agit d'une solution économique propre et circulaire pour les PME et les communautés gaspésiennes.

L'appui de DEC permettra à la RITMRG d'embaucher des ressources spécialisées et de faire l'achat ou la location d'équipements de conditionnement et de recyclage dont un densifieur, un granulateur et un broyeur.

Constituée en 1998, la Régie intermunicipale de traitement des matières résiduelles de la Gaspésie mise sur l'innovation pour optimiser la gestion des matières résiduelles générées sur les territoires de la MRC du Rocher-Percé et de la MRC de La Côte-de-Gaspé. L'organisme fait la promotion d'une approche globale de la génération et de la gestion des matières résiduelles sur son territoire. Elle mise sur la proactivité, la gestion locale et la communication afin d'assurer la performance des activités de réduction à la source, de réemploi, de recyclage et de valorisation afin de réduire les quantités de matières destinées à l'enfouissement.

Le gouvernement du Canada reconnaît et appuie les entreprises et les organismes qui sont source de fierté dans leur communauté. La relance économique du Québec repose notamment sur l'adoption de technologies vertes et la lutte aux changements climatiques. Les entreprises qui misent sur les technologies propres contribuent de façon importante à une croissance à empreinte écologique réduite en plus d'être des atouts clés pour rebâtir une économie plus forte, plus résiliente, plus verte et plus juste pour tous.

« Notre gouvernement a pris des engagements concrets pour démontrer qu'économie forte et environnement sain vont de pair. Nous effectuons des investissements stratégiques dans les technologies propres en aidant des organismes comme la Régie intermunicipale de traitement des matières résiduelles de la Gaspésie à devenir plus novatrices et concurrentielles. Je suis ravie du soutien de DEC à ce projet qui encourage l'innovation pour le développement de technologies et de produits plus verts en Gaspésie. »

L'honorable Diane Lebouthillier, députée de Gaspésie?Les Îles-de-la-Madeleine et ministre du Revenu national

« Notre gouvernement a pris des mesures pour aider les entreprises qui misent sur l'innovation, les nouvelles technologies et le virage vert. En appuyant la Régie intermunicipale de traitement des matières résiduelles de la Gaspésie, c'est exactement ce que nous faisons aujourd'hui. Notre appui à un organisme qui développe une technique écologique et durable est un bon exemple d'un projet qui permettra de réduire l'impact environnemental du Canada et qui favorisera une économie plus verte et résiliente. »

L'honorable Pascale St-Onge, députée de Brome-Missisquoi, ministre des Sports et ministre responsable de DEC

« Grâce au soutien financier de nos partenaires dont Développement économique Canada pour les régions du Québec, nous serons en mesure de procéder à la transformation locale de plastiques souples dans le but de développer des applications concrètes et innovantes pour les municipalités, visant notamment le pavage ou du mobilier urbain. Ce projet permet à notre organisation d'atteindre nos objectifs ambitieux de réduire l'enfouissement, de réutiliser et revaloriser les matières recyclables de notre région et de limiter l'appel aux ressources premières. »

James Keays, président de la RITMRG

Les fonds ont été consentis en vertu du programme Fonds pour l'emploi et la croissance de DEC. Ce programme offre du financement aux entreprises et aux organisations pour les aider à créer des emplois et à préparer les économies locales à une croissance à long terme.

DEC est le partenaire fédéral clé du développement économique régional au Québec. Grâce à ses 12 bureaux d'affaires régionaux, DEC accompagne les entreprises, les organismes d'appui et toutes les régions du Québec vers l'économie de demain.

