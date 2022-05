AVIS AUX MÉDIAS - Célébrez la Semaine de la citoyenneté avec le ministre Fraser





OTTAWA, ON, le 26 mai 2022 /CNW/ - Pour conclure la Semaine de la citoyenneté, l'honorable Sean Fraser, ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté, et l'Institut pour la citoyenneté canadienne, en compagnie d'invités de marque, accueilleront 25 nouvelles personnes au sein de la famille canadienne à l'occasion d'une cérémonie de citoyenneté virtuelle spéciale.

Invités spéciaux

Juge Marie Senécal- Tremblay

Grand-mère Kim Wheatley , Grand-mère traditionnelle Anishinaabe

, Grand-mère traditionnelle Anishinaabe Tesicca Truong, cofondatrice de CityHive

Kristin Fung , chanteuse, claviériste et compositrice (interprète de l'hymne national)

, chanteuse, claviériste et compositrice (interprète de l'hymne national) Michelle Kwan , joueuse de guzheng (harpe chinoise ancienne)

, joueuse de guzheng (harpe chinoise ancienne) Melanie Wadey , gestionnaire d'évènements à l'Institut pour la citoyenneté canadienne

Date : le vendredi 27 mai 2022 Heure : 12 h (HE)

Les médias sont priés de s'inscrire à l'avance par Zoom :

https://us02web.zoom.us/j/87407118885.

Un fichier vidéo de la cérémonie pouvant être téléchargé et utilisé pour faire un montage sera disponible après 13 h 30 (HE) à l'adresse Dropbox suivante : https://www.dropbox.com/sh/1vfxgyv91zp7uj3/AAD2KMdm8FayISGv9adk-Dava?dl=0.

