Pêches et aquaculture - Lancement de la Semaine des poissons et des fruits de mer du Québec!

QUÉBEC, le 26 mai 2022 /CNW Telbec/ - Le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, M. André Lamontagne, lance officiellement la Semaine des poissons et des fruits de mer du Québec, qui se tiendra jusqu'au 4 juin prochain. Organisée en collaboration avec Aliments du Québec, cette semaine a pour objectif de mettre en valeur auprès des consommateurs les différentes espèces pêchées et élevées au Québec. Elle vise aussi à encourager les Québécois et Québécoises à consommer plus de produits aquatiques d'ici.

Au cours des prochains jours, 13 restaurants reconnus par le programme Aliments du Québec au menu proposeront donc des plats mettant en vedette les poissons et les fruits de mer d'ici. Fraicheur, diversité et qualité seront au rendez-vous. Ces établissements, répartis dans différentes régions du Québec, sont répertoriés à l'adresse suivante : http://ow.ly/2xnS50J2N4T. Les consommateurs sont conviés à les visiter et à se régaler.

Différents moyens de communication seront également mis en oeuvre, en plus d'un concours Facebook qui a eu lieu du 9 au 16 mai 2022. Ce dernier a d'ailleurs permis à cinq personnes de remporter un repas pour deux dans l'un des restaurants participants.

« Cet événement tombe à point. La pêche commerciale bat son plein au Québec depuis quelques semaines. Nous avons donc la chance d'avoir accès, en ce moment, à des poissons et à des fruits de mer frais, pêchés au Québec. Les consommateurs québécois recherchent des produits locaux pour des raisons de confiance, de proximité, de développement durable et de qualité. Notre gouvernement se fait donc un devoir d'appuyer la commercialisation et la promotion des produits aquatiques d'ici, permettant notamment aux Québécois de les choisir plus souvent. L'achat local et l'autonomie alimentaire sont au coeur de mes priorités comme ministre. Je tiens à remercier tous les restaurateurs qui ont accepté de participer à cette semaine thématique et qui contribuent à la visibilité de nos produits marins. »

M. André Lamontagne, ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, ministre responsable de la région de la Chaudière-Appalaches et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec

« Aliments du Québec est fière de promouvoir la Semaine des poissons et des fruits de mer du Québec et de contribuer ainsi à la mise en valeur des produits d'ici et des restaurateurs qui les mettent de l'avant. Par leur créativité, les chefs et cuisiniers québécois nous amènent à découvrir de nouveaux produits et de nouvelles saveurs! Nous pouvons donc nous réjouir que les produits du garde-manger marin de la province soient mis à l'honneur dans 13 restaurants reconnus dans le cadre du programme Aliments du Québec au menu. »

Mme Isabelle Roy, directrice générale d'Aliments du Québec

Plusieurs produits aquatiques du Québec sont identifiés aux différents points de vente.

De nombreuses espèces sont certifiées Aliments du Québec.



Les homards pêchés en Gaspésie portent sur l'une de leurs pinces un élastique bleu muni d'un médaillon qui permet aux consommateurs de connaître leur origine exacte.



Les écocertifications permettent d'obtenir l'information de traçabilité jusqu'à la zone de pêche.

Voici quelques conseils pour repérer les poissons et fruits de mer du Québec :

En saison, surveillez les arrivages de produits frais.



Demandez au poissonnier la provenance des produits.



Cherchez le logo Aliments du Québec.

Certains produits transformés sont offerts à l'année : algue, buccin, crabe des neiges, crevette nordique, esturgeon, flétan de l'Atlantique, flétan du Groenland, homard, mactre d'Amérique, mactre de Stimpson, omble chevalier, pétoncle et truite arc-en-ciel.

www.mapaq.gouv.qc.ca/pechesicimangesici

https://www.alimentsduquebec.com/fr/

