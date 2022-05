ANNULATION - CÉRÉMONIE DE REMISE DU PRIX HENRY-TEUSCHER AU JARDIN BOTANIQUE





MONTRÉAL, le 26 mai 2022 /CNW Telbec/ - Espace pour la vie informe les représentants des médias que la cérémonie de remise du prix Henry-Teuscher doit être annulée pour des raisons hors de notre contrôle. La cérémonie était prévue le 27 mai à 10 h 30 au Jardin botanique de Montréal.

Le récipiendaire 2022 du prix Henry-Teuscher sera dévoilé par voie de communiqué le 27 mai au moment où la cérémonie était prévue.

Le prix Henry-Teuscher honore chaque année une personnalité qui se distingue depuis de nombreuses années par sa contribution à la promotion de l'horticulture et à l'avancement des connaissances en la matière au Québec.

Espace pour la vie regroupe le Biodôme, la Biosphère, l'Insectarium, le Jardin botanique et le Planétarium Rio Tinto Alcan. Ces cinq institutions prestigieuses de la Ville de Montréal forment le plus important complexe en sciences de la nature au Canada. Ensemble, elles amorcent un mouvement audacieux, créatif et urbain, où se repense le lien entre l'humain et la nature, et où se cultive une nouvelle façon de vivre.

