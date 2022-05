Le Canada et Terre-Neuve-et-Labrador investissent dans un projet de lutte contre les changements climatiques réalisé dans une brasserie Labatt





ST. JOHN'S, NL, le 26 mai 2022 /CNW/ - La lutte contre les changements climatiques menée en parallèle avec la création d'une économie respectueuse de l'environnement exige des mesures climatiques audacieuses et des partenariats solides dans l'ensemble du pays. Grâce à des initiatives comme le Fonds pour une économie à faibles émissions de carbone, le gouvernement du Canada continue d'aider les collectivités de partout au pays à réduire la pollution, à accroître leur résilience et à créer de bons emplois pour la population canadienne.

Aujourd'hui, l'honorable Seamus O'Regan Jr, ministre du Travail et député de St. John's-Sud-Mount Pearl, au nom de l'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Environnement et du Changement climatique, a annoncé un investissement pouvant atteindre 250 000 dollars destiné à la Brasserie Labatt de St. John's provenant du Fonds du leadership pour une économie à faibles émissions de carbone. L'entreprise recevra également 250 000 dollars du gouvernement provincial pour son projet de remplacement de combustible, qui représente un investissement pouvant aller jusqu'à un million de dollars. Cet investissement permettra de remplacer une chaudière diesel par deux chaudières à rendement élevé alimentées au propane qui produiront de la vapeur haute pression à des fins de production.

Ce projet illustre bien le genre d'initiatives pour le climat qui seront financées grâce au renouvellement du Fonds pour une économie à faibles émissions de carbone, qui s'est vu accorder 2,2 milliards de dollars dans le cadre du Plan de réduction des émissions du Canada pour 2030. Les investissements dans des initiatives de lutte contre les changements climatiques comme celles-ci montrent la détermination du gouvernement du Canada à lutter contre les changements climatiques, à créer des emplois bien rémunérés et à bâtir une économie forte et respectueuse de l'environnement pour le bien de tous.

Citations

« L'abandon des équipements alimentés au diesel permet à la Brasserie Labatt de St. John's d'être plus écoénergétique et de réduire ses émissions de 528 tonnes par année. En collaborant avec Labatt et la province, nous réduisons les émissions et nous bâtissons un avenir fondé sur l'énergie renouvelable pour le Canada. »

- L'honorable Seamus O'Regan Jr, ministre du Travail et député de St. John's-Sud-Mount Pearl, au nom de l'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Environnement et du Changement climatique

« Investir avec le milieu des affaires dans des projets à l'image de la mise à niveau réalisée par la Brasserie Labatt en vue d'accroître l'efficacité énergétique de ses équipements s'inscrit dans notre volonté de réduire les émissions de gaz à effet de serre, de stimuler l'innovation et la croissance propres et de renforcer la résilience aux répercussions des changements climatiques. De telles actions contribuent à l'essor d'une économie verte et font progresser la province sur le plan environnemental et économique. »

- L'honorable Bernard Davis, ministre de l'Environnement et du Changement climatique, gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador

Faits en bref

Le financement fédéral provient du Fonds du leadership pour une économie à faibles émissions de carbone, qui permet d'investir dans des projets de réduction de la pollution par le carbone et qui aide les industries à mettre en place des technologies propres leur permettant d'être plus efficaces et plus novatrices.

Le Fonds pour une économie à faibles émissions de carbone occupe une grande place dans les plans d'action climatique du Canada , car il permet au Canada de garder le cap en vue de devenir carboneutre d'ici 2050.

, car il permet au de garder le cap en vue de devenir carboneutre d'ici 2050. Dans le cadre du Plan de réduction des émissions du Canada pour 2030 et du budget de 2022, le gouvernement du Canada s'est engagé à investir un montant supplémentaire de 2,2 milliards de dollars dans le Fonds pour une économie à faibles émissions de carbone.

pour du budget de 2022, le gouvernement du s'est engagé à investir un montant supplémentaire de 2,2 milliards de dollars dans le Fonds pour une économie à faibles émissions de carbone. La formule bonifiée du Fonds pour une économie à faibles émissions de carbone appuiera la prise de mesures de lutte contre les changements climatiques par les peuples autochtones grâce à un nouveau fonds de 180 millions de dollars visant à soutenir leur leadership. Ce fonds soutiendra des projets d'énergie propre et d'efficacité énergétique menés par les communautés et les organisations des Premières Nations, des Inuits et des Métis.

