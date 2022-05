DIAGNOS et le Centre Hospitalier de l'Université de Montréal lance la phase de mise à l'épreuve des solutions autonomes d'Intelligence artificielle dédiées au dépistage de la rétinopathie diabétique





BROSSARD, Québec, 26 mai 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Diagnos Inc. (« DIAGNOS », la « Société » ou « nous ») (Bourse de croissance TSX : ADK) (OTCQB : DGNOF), un leader dans le dépistage précoce de problèmes graves de santé grâce à sa technologie d'intelligence artificielle (IA) FLAIRE, a le plaisir d'annoncer, en partenariat avec le Centre hospitalier de l'Université de Montréal (CHUM), le lancement de la phase de mise à l'épreuve des solutions autonomes d'intelligence artificielle dédiées au dépistage de la rétinopathie diabétique.



C'est avec grand plaisir que DIAGNOS et le CHUM procèdent au lancement de l'étude clinique qui permettra d'établir, avec précision, le niveau de performance des algorithmes autonomes d'identification et de classification par niveau de sévérité de la maladie auprès des patients atteints de rétinopathie diabétique.

« Cette phase amorce la conclusion du partenariat visant la détection automatisée de la rétinopathie diabétique démarré en juin 2018. », affirme M. André Larente, président de DIAGNOS. « Cette étape de mise à l'épreuve et d'analyse de performance a été approuvée par le CHUM, à la suite des résultats positifs d'évaluation des algorithmes de classification par niveau de sévérité en mode autonome rencontré dans les derniers mois, suivant un rigoureux processus indépendant d'évaluation que les cliniciens du CHUM ont réalisé. »

« Ce projet s'intègre complètement à la volonté du CHUM d'améliorer l'accessibilité des services aux patients grâce aux partenariats qui permettent le développement et l'intégration de solutions innovantes. » a indiqué le Dr Fabrice Brunet, président-directeur général du CHUM.

Les images du fond d'oeil rétinien de plus de 600 patients diabétiques du service d'endocrinologie du CHUM seront analysées par l'algorithme NeoRetina d'apprentissage profond d'intelligence artificielle de DIAGNOS en collaboration avec le service d'ophtalmologie du CHUM. Cette solution permet l'identification des lésions causées par la rétinopathie diabétique et la classification de l'évolution de la maladie par niveau de sévérité. Réalisée en mode de comparaison de type « double aveugle », cette mise à l'épreuve permettra aux professionnels du CHUM d'établir précisément le niveau de performance et de précision des algorithmes autonomes NeoRetina.

Concernant les bénéfices apportés par cette technologie de dépistage automatisé, la chef du service d'endocrinologie du CHUM, la Dre Andrée Boucher, se réjouit du volume accru de dépistages qui pourront être réalisés : « La rétinopathie diabétique touche bon nombre de patients diabétiques. Toutefois, comme aux stades initiaux de la maladie, les patients sont généralement asymptomatiques et que les symptômes ne se présentent généralement qu'aux stades plus avancés de la maladie, cette modalité de dépistage autonome, aisément réalisable au moment de l'examen annuel des patients, nous permettra de réduire le nombre de complications pouvant conduire à la cécité. »

Quant au Dr Salim Lahoud, chef du service d'ophtalmologie du CHUM, ce dernier abonde dans le même sens que sa collègue et affirme que le dépistage de la rétinopathie diabétique réalisé au moyen des solutions d'intelligence artificielle développées par DIAGNOS contribuera à prioriser et à améliorer la vitesse de prise charge des patients par les ophtalmologues de son service.

En plus d'être précises, efficaces et rapides, les solutions de dépistage par l'intelligence artificielle de DIAGNOS permettent une réduction significative des coûts et une identification précoce des pathologies. Le diabète étant la deuxième plus importante cause de cécité au Canada, l'intégration de ces solutions dans les programmes de suivis médicaux, tels que ceux offerts aux patients diabétiques, permettra à un grand nombre de patients de préserver leur vue!

À propos du Centre hospitalier de l'Université de Montréal (CHUM)

Le Centre hospitalier de l'Université de Montréal est un hôpital innovant au service des patients. Il offre les meilleurs soins, spécialisés et surspécialisés, aux patients et à toute la population québécoise. Grâce à ses expertises uniques et ses innovations, il améliore la santé de la population adulte et vieillissante. En tant que centre hospitalier de l'Université de Montréal, le CHUM a une vocation de soins, de recherche, d'enseignement, de promotion de la santé ainsi que d'évaluation des technologies et des modes d'intervention en santé, afin d'améliorer sans cesse la qualité des soins et la santé de la population. Depuis l'automne 2017, les patients et leurs proches vivent une expérience hospitalière renouvelée dans les nouvelles installations du CHUM.

De plus amples informations sont disponibles sur le site Web www.chumontreal.qc.ca

À propos de DIAGNOS

DIAGNOS est une société canadienne cotée en bourse qui a pour mission la détection précoce de problèmes de santé graves en s'appuyant sur sa plateforme d'intelligence artificielle (IA) FLAIRE. FLAIRE permet de modifier et de développer rapidement des applications telles que CARA (Computer Assisted Retina Analysis). Les algorithmes de rehaussement des images de CARA permettent d'obtenir des images rétiniennes plus nettes, plus claires et plus faciles à analyser. CARA est un outil à faible coût utilisé pour le dépistage en temps réel d'un volume élevé de patients. La commercialisation de CARA a été autorisée par les organismes de réglementation suivants ; Santé Canada, FDA (États-Unis), CE (Europe), COFEPRIS (Mexique), et Saudi FDA (Arabie Saoudite).

De plus amples informations sont disponibles sur les sites Web www.diagnos.com et www.sedar.com .

