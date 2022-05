AUTOCRYPT clôture sa série B de 25,5 millions de dollars pour étendre la sécurité des systèmes V2X et embarqués pour le transport intelligent





SÉOUL, Corée du Sud, 26 mai 2022 /PRNewswire/ -- AUTOCRYPT, société leader dans le domaine de la mobilité sécurisée et des communications V2X, a levé 25,5 millions de dollars dans le cadre d'un cycle de financement de série B, pour une valorisation post-monétaire de 120 millions de dollars. Parmi les principaux bailleurs de fonds figurent Korea Asset Investment Securities, Ulmus Investment, BSK Investment, Shinhan Venture Investments, JB Asset Management, STIC Ventures, Pathfinder H et Hyundai Venture Investment.

En 2020, l'entreprise a clôturé son cycle de financement de série A de 15 millions de dollars et a commencé son cycle de financement de série B fin 2021 dans le but d'étendre son offre V2X à l'échelle mondiale. Créant des filiales à Toronto, au Canada, et à Munich, en Allemagne, AUTOCRYPT prend rapidement pied en Europe et en Amérique du Nord, et prévoit d'ouvrir son bureau de Singapour plus tard cette année.

Daniel ES Kim, PDG et cofondateur, a déclaré à propos de ce cycle de financement : « Nous sommes fiers de la croissance progressive d'AUTOCRYPT, et nous pensons que ces investissements témoignent des efforts considérables que nous avons déployés pour cultiver des relations dans ce secteur de la mobilité connectée qui évolue rapidement. »

Kim poursuit en évoquant les projets d'AUTOCRYPT pour l'année prochaine : « Nous pensons que la solution V2X sécurisée sera essentielle à une adoption plus généralisée de la conduite autonome - ce qui implique la mise en oeuvre d'une connectivité V2X sécurisée non seulement dans les véhicules, mais aussi dans les routes, les infrastructures et les dispositifs destinés aux piétons. » Kim fait référence à AutoCrypt SCMS, une PKI (infrastructure à clé publique) conforme aux trois normes de vérification des messages pour tous les types d'entités finales dans l'environnement V2X.

AUTOCRYPT est actuellement en pourparlers avec plusieurs agences publiques à travers le monde pour mettre en oeuvre sa solution de sécurité V2X et son système SCMS pour les projets C-ITS. AUTOCRYPT gère déjà la sécurité et la PKI pour tous les projets C-ITS dans la péninsule coréenne.

Outre ses avancées en matière de sécurité V2X, AUTOCRYPT a également ajouté Security Analyzertm et Security Fuzzertm à sa solution de sécurité des systèmes embarqués. Security Analyzer est une plateforme d'analyse des vulnérabilités logicielles basée sur la SBOM, protégeant les logiciels des véhicules tout au long de leur cycle de vie, tandis que Security Fuzzer détecte efficacement les failles logicielles grâce au fuzzing intelligent. Ces deux outils sont essentiels pour l'architecture E/E actuelle, de plus en plus axée sur les logiciels. La société envisage également de présenter ses toutes dernières offres en matière de technologie Plug&Charge (PnC) et de véhicules électriques à Oslo, à l'occasion de l'édition 2022 de l'International Electric Vehicle Symposium & Exhibition (EVS35).

À propos d'AUTOCRYPT

AUTOCRYPT est l'acteur principal des technologies de l'automobile et de la mobilité intelligente, ouvrant la voie aux systèmes C-ITS et à la conduite autonome grâce à une approche holistique à plusieurs niveaux. Grâce à des solutions de sécurité pour V2X, V2G (y compris la sécurité PnC), les systèmes embarqués et la gestion de flotte, AUTOCRYPT s'assure que la sécurité est une priorité avant que les véhicules ne prennent la route. Pour obtenir plus d'informations, contactez : [email protected] .

