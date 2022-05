Les organisations de défense améliorent radicalement leurs procédures de maintenance, de réparation et d'inspection grâce à la plateforme d'instructions de travail Manifest® de Taqtile





Manifest, la plateforme d'augmentation numérique réputée de Taqtile, leader dans les solutions d'instructions de travail basées sur la réalité augmentée (RA), continue d'améliorer les procédures de maintenance, de réparation, de formation et d'inspection pour les organisations de défense du monde entier. Utilisant la plateforme Manifest, de nombreuses forces armées - dont la Marine des États Unis, l'Armée des Etats-Unis, le Corps des Marines des États-Unis, l'Armée de l'air des États-Unis, l'Armée de la Nouvelle Zélande, la Marine Royale Australienne - considèrent Taqtile comme un élément clé dans les stratégies de modernisation et de numérisation de l'industrie de la défense.

« La modernisation ne concerne pas seulement les hélicoptères, les drones et les plateformes de capitaux. La plateforme Manifest de Taqtile constitue une remise à niveau très sophistiquée de la façon dont les soldats effectuent l'entretien préventif de leurs véhicules, et leur fera gagner du temps et de l'argent tout en améliorant préparation », a fait savoir Thomas Mead, chef de projet au sein du Laboratoire d'Application de l'Armée.

Découvrez des exemples spécifiques de la façon dont Manifest a été déployée avec succès auprès de clients du secteur de la défense, et comment cette technologie permet de réduire considérablement les temps de réparation tout en améliorant la préparation opérationnelle. Un récent livre blanc a révélé une diminution de 36 à 100 % des erreurs lors de tests pour des cas pratiques dans les organisations de défense.

Shelina Frey, cheffe du commandement de l'AMC, sergente-cheffe de l'Armée de l'Air des Etats-Unis, a déclaré : « C'est de cette façon que les aviateurs d'aujourd'hui apprennent leur métier. La plateforme est un excellent exemple montrant façon dont l'innovation aidera nos aviateurs à atteindre leur potentiel. »

Manifest permet aux utilisateurs d'effectuer des procédures opérationnelles de manière plus cohérente et plus précise en réduisant la charge cognitive et le stress des équipes de maintenance. Le personnel responsable de la maintenance, des réparations et opérations (MRO) et des procédures d'inspection de maintenance préventive (PMCS : Preventive Maintenance Checks and Services ou contrôles et services de maintenance préventive ; PMI : Preventative Maintenance Inspections ou inspections de maintenance préventive) tire des avantages exceptionnels de la plateforme Manifest. Les nouvelles recrues peuvent également être intégrées et formées plus rapidement et plus efficacement, améliorant la préparation globale des équipes.

Une sécurité supérieure

La plateforme Manifest a été conçue avec de multiples couches de sécurité afin de pouvoir être déployée au sein d'organisations de défense et gouvernementales. L'authentification sécurisée, les systèmes de fichiers et les transmissions de données cryptés, ainsi que les pratiques de sécurité haut niveau adoptées par Taqtile pour le développement et la révision des codes, assurant une conformité avec les exigences de ces organisations.

« La modernisation des procédures et des systèmes de défense constitue une priorité, et c'est cette priorité qui est pris en charge par la plateforme Manifest», a déclaré Dirck Schou, PDG de Taqtile. « Manifest est une solution élégante et complète qui répond aux principaux problèmes de défense, notamment en matière de sécurité, de connectivité, d'automatisation des procédures de résolution et d'apport de connaissances, aux travailleurs sans bureau, grace aux améliorations de la réalité augmenté. »

Démonstration en direct au salon Eurosatory

La plateforme Manifest sur le HoloLens 2 sera exposée sur le stand de Microsoft (K350, Hall 5A) au salon Eurosatory qui se tiendra mi-juin. Les participants pourront imaginer, créer, et suivre des procédures de maintenance de routine pour inspecter un train d'atterrissage sur le stand. Programmez une démonstration au salon Eurosatory.

À propos de Taqtile

Basée à Seattle, Taqtile révolutionne la façon dont les travailleurs sans bureau effectuent leur taches quotidiennes. La mission de Taqtile est d'habiliter et d'équiper les employés en leur donnant les outils dont ils ont besoin pour accomplir leur travail parfaitement, avec précision, à chaque fois. En utilisant de technologies connues, comme la réalité augmentée, la visualisation 3D et la communication collaborative en temps réel, la plateforme Manifest de Taqtile permet aux travailleurs sans bureau d'effectuer des tâches complexes plus efficacement, de manière plus complète, et avec plus de sécurité qu'auparavant. Taqtile a été le Partenaire de Microsoft de l'année 2020 dans la catégorie Réalité mixte et est fière de figurer parmi les membres de la liste « World Changing Ideas » de Fast Company durant deux années consécutives (2021 et 2022). Pour plus d'informations sur Taqtile et sur Manifest, rendez-vous sur https://taqtile.com/defense/.

