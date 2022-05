La présidente du CNC du Canada, Linda Mezon-Hutter, nommée à l'International Accounting Standards Board





TORONTO, le 26 mai 2022 /CNW/ - Linda Mezon-Hutter, FCPA, FCA, CPA (Michigan), CGMA, présidente de longue date du Conseil des normes comptables (CNC) du Canada, devient membre de l'International Accounting Standards Board (IASB). Elle amorcera son mandat en septembre 2022.

Mme Mezon-Hutter a fait ses débuts en normalisation en 2004 comme membre du CNC et a accédé à la présidence en juillet 2013. Durant son parcours, elle a pris part à l'adoption des normes IFRS® au Canada et à l'établissement des chapitres distincts pour les entreprises à capital fermé, les organismes sans but lucratif et les régimes de retraite qui figurent aujourd'hui dans le Manuel de CPA Canada - Comptabilité.

La nomination des membres de l'IASB, assurée par les administrateurs de l'IFRS Foundation, repose sur un processus transparent et rigoureux. La diversité géographique et la pluralité des expériences font partie des critères de sélection des membres.

« Du fait de ma fonction de présidente du CNC, j'ai été appelée à voyager partout dans le monde, ce qui a permis au Canada de tisser des liens étroits avec d'autres normalisateurs et favorisé l'échange de connaissances. J'ai pu constater la solidité de l'écosystème de l'information financière au pays, mentionne Mme Mezon?Hutter. J'entends maintenant mettre ce bagage au profit de l'IASB pour continuer à jouer un rôle constructif dans l'élaboration de normes comptables reconnues mondialement. »

Avant d'être nommée présidente du CNC, Mme Mezon-Hutter était chef comptable à la Banque Royale du Canada (RBC). Elle y était responsable de l'interprétation et de l'application des normes IFRS et des PCGR américains. Elle y surveillait également le respect des exigences de la réglementation canadienne en matière d'information financière, et était chargée des questions relatives à l'indépendance de l'auditeur. Avant de travailler à la RBC, elle a occupé d'autres postes de haut niveau en entreprise et a cumulé quatre années d'expérience en expertise comptable.

« La nomination de Linda Mezon-Hutter à l'IASB est une grande réalisation pour le Canada, se réjouit Lorraine Moore, présidente du Conseil de surveillance de la normalisation comptable (CSNC). Grâce à son leadership et à son engagement à l'égard de l'établissement de normes de grande qualité au Canada et à l'étranger, la réputation dont jouit le Canada à l'échelle mondiale dans le domaine de la normalisation s'est renforcée. »

Le CSNC avait déjà lancé un appel à candidatures, puisque le mandat de Mme Mezon?Hutter doit se terminer à la fin de juin 2023. Sa nomination à l'IASB signifie qu'il y aura une présidence par intérim. Des mesures seront prises pour faciliter la période de transition et mener à bien la première année du nouveau plan stratégique quinquennal du CNC.

Mme Mezon-Hutter a été nommée Fellow de l'Institut des comptables agréés de l'Ontario en 2013, détient le titre de CPA (Michigan) et de Chartered Global Management Accountant (CGMA), et est titulaire d'un baccalauréat en comptabilité de l'Université d'État du Michigan ainsi que d'un MBA de l'Université de Detroit. Elle passera la majorité de son temps au Royaume-Uni, où l'IASB a ses bureaux, mais elle conservera une résidence au Canada, ce qui lui permettra d'entretenir les relations qu'elle a nouées au fil de sa carrière.

Le CNC

Le Conseil des normes comptables (CNC) est un organisme indépendant qui a le pouvoir d'établir des normes comptables pour toutes les entités canadiennes à l'extérieur du secteur public. Le CNC sert l'intérêt public en établissant des normes en matière d'information financière à l'intention de toutes les entités canadiennes du secteur privé et en contribuant à l'élaboration de normes d'information financière reconnues mondialement.

