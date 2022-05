Sage offre une facturation d'abonnement d'une grande portée aux clients dans la dernière version de Sage Intacct





TORONTO, 26 mai 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Sage (FTSE: SGE), le chef de file des technologies comptables, financières, RH et paie pour les petites et moyennes entreprises (PME), a annoncé aujourd'hui l'accès à la version 2 de Sage Inctacct. S'appuyant sur sa solution de facturation d'abonnement de pointe pour les PME, la version 2 ajoute la prise en charge des abonnements de renouvellement automatique.

Abonnements de renouvellement automatique

Dans le marché concurrentiel d'aujourd'hui, bon nombre d'entreprises logiciel-service et d'abonnement se développent en offrant une variété de modèles de facturation pour répondre aux divers besoins des clients. Au fur et à mesure que les entreprises développent leurs modèles d'abonnement en mode hybride, les PME ont longtemps eu du mal à concilier les besoins des clients avec les défis que cela entraîne au niveau des processus administratifs.

Grâce à la version 2, Sage Intacct accompagne les clients des entreprises logiciel-service à facturer facilement les abonnements, la production de rapports à renouvellement automatique, de même que la facturation de prévision et le produit d'exploitation. Sage Intacct gère maintenant la croissance tirée par plus de 300 produits, l'utilisation, le renouvellement automatique, et les modèles en mode hybride dans le cadre de sa solution, ce qui en fait le seul fournisseur comptable à prendre en charge des modèles d'abonnement en mode hybride pour aider les clients à faire ce qui suit :

Grâce à Sage Intacct, les entreprises peuvent gérer la facturation et les revenus à perpétuité, y compris les ventes incitatives et des options de vente moins coûteuse, les annulations et les cycles de facturation récurrents.

Éliminer le besoin d'agréger, d'intégrer et d'adapter manuellement les abonnements aux solutions tierces.

Naviguer dans le dédale des modèles hybrides, prévoir avec précision la consommation ou l'utilisation et déployer des nouveaux modèles de tarification ayant un impact minimal sur les opérations de comptabilité et de recettes.

Profiter d'une vue exhaustive de la situation financière, de la facturation, du revenu, des liquidités, et des indicateurs de performance de logiciel-service parmi les modèles de facturation et les cohortes, y compris le passé, le présent et l'avenir.

« Notre rôle principal consiste à aider nos clients à prospérer dans le secteur d'activité dans lequel ils font des affaires, » a déclaré Daniel Oh, Chargé de pays (provisoire), Sage Canada. « Les améliorations que nous avons apportées à cette version offriront aux clients une solution automatisée pour gérer leur facturation d'abonnement, tout en éliminant le dédale et en les aidant à s'appliquer à leurs activités les plus importantes, et en fournissant un excellent service client ».



Disponibilité

Les contrats d'abonnement automatiques sont normalement offerts dans toutes les régions.



À propos de Sage

L'objectif de Sage vise à éliminer les obstacles, afin que tout le monde et les millions de et moyennes entreprises que nous servons même que nos partenaires et comptables puissent prospérer. De plus, les clients font confiance à notre logiciel de gestion financière, RH et paie pour faciliter l'exécution de leurs tâches et générer des revenus. En numérisant les processus d'affaires et les relations avec les clients, fournisseurs, employés, banques et gouvernements, notre réseau numérique se connecte facilement aux PME, et supprime ainsi les différends et fournit des informations financières pertinentes. L'élimination des obstacles nous permet d'utiliser notre technologie, notre expérience et de consacrer notre temps à lutter contre les inégalités numériques, les inégalités économiques et les changements climatiques.

