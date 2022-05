Sage lance la solution comptable axée sur le nuage pour les gestionnaires immobiliers





TORONTO, 26 mai 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Sage (FTSE: SGE), le chef de file des technologies comptables, financières, RH et paie pour les petites et moyennes entreprises (PME), a annoncé aujourd'hui le lancement de Sage Intacct Real Estate, un nouveau module qui ajoute la fonctionnalité de gestion des propriétés immobilières au système de gestion financière infonuagique Sage Intacct. La solution s'allie à la solution fiable et de base solide de gestion des propriétés immobilières Sage 300 Construction and Real Estate (CRE) avec la plateforme infonuagique d'architecture multientité éprouvée de Sage Intacct.



« Sage s'engage à répondre aux besoins des professionnels de la construction et de l'immobilier, en leur permettant de faire passer leurs solutions au nuage lorsqu'ils seront prêts à procéder, » a déclaré Dustin Stephens, Sage V.-P. de Construction et Immobilier. « Nous avons constaté le besoin d'une solution comptable infonuagique dans l'industrie, dotée de la fonctionnalité de gestion des propriétés immobilières. Sage est particulièrement bien placé pour combler ce vide avec Sage Intacct Real Estate, qui offre une solution moderne et robuste aux gestionnaires immobiliers ».

Une solution infonuagique native, Sage Intacct Real Estate offre la même fonctionnalité fiable de gestion des propriétés immobilières Sage 300 CRE, accompagnée des avantages supplémentaires d'être dans le nuage ? y compris la flexibilité accrue et la facilité d'accéder au système depuis un navigateur Web. De plus, la solution est conçue pour prendre en charge plusieurs clients (locataires) dans un même endroit ou plusieurs endroits pour un client (locataire). Cette fonction est particulièrement importante en raison de l'escalade rapide de l'espace de sous-location. Alors que de plus en plus d'entreprises cherchent à sous-louer de l'espace, il est donc important que les propriétaires puissent faire le suivi du signataire du bail d'origine, et un nouveau locataire qui peut dorénavant occuper l'espace.

Sage Intacct Real Estate permet également un suivi complet du résumé du bail et fournit des rappels automatiques des dates importantes, y compris les options renouvellement, les expirations du bail et plus encore ... Outre, les utilisateurs peuvent automatiser le calcul des frais de gestion, de même que les recouvrements des dépenses pour l'entretien des parties communes, les impôts fonciers, et plus encore.

Disponibilité

Sage propose une expérience de mise en oeuvre continue pour les nouveaux utilisateurs et les utilisateurs actuels qui font la transition de la gestion des propriétés immobilières Sage 300 CRE. La solution est offerte aux É.-U. et au Canada de la part de Sage et de son réseau de partenaires fiables.



Contact des médias :

Monique Daniel

Sage

[email protected]

(905) 781-0758

À propos de Sage

L'objectif de Sage vise à éliminer les obstacles, afin que les millions de petites et moyennes entreprises que nous servons, de même que nos partenaires et comptables puissent prospérer. De plus, les clients font confiance à notre logiciel de gestion financière, RH et paie pour faciliter l'exécution de leurs tâches et générer des revenus. En numérisant les processus d'affaires et les relations avec les clients, fournisseurs, employés, banques et gouvernements, notre réseau numérique se connecte facilement aux PME, et supprime ainsi les différends et fournit des informations financières pertinentes. L'élimination des obstacles nous permet d'utiliser notre technologie, notre expérience et de consacrer notre temps à lutter contre les inégalités numériques, les inégalités économiques et les changements climatiques. Découvrez-en davantage en vous rendant à https://www.sage.com/en-ca/

Communiqué envoyé le 26 mai 2022 à 09:00 et diffusé par :