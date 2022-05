Le premier service de test de biopsie liquide de Guardant Health en Europe est désormais opérationnel à l'Institut d'oncologie de la Vall d'Hebron





Guardant Health, Inc. (Nasdaq : GH), une société leader en oncologie de précision, et l'Institut d'oncologie de la Vall d'Hebron (Vall d'Hebron Institute of Oncology, VHIO), l'une des principales organisations de recherche sur le cancer en Europe, ont annoncé aujourd'hui que les premiers services de dépistage sanguin du cancer en Europe basés sur la plateforme de séquençage numérique de premier plan de Guardant Health étaient désormais disponibles dans les installations d'analyse de biopsies liquides du VHIO à Barcelone.

Guardant Health et le VHIO ont mis en place le partenariat en janvier 2021 pour permettre à davantage de patients d'accéder à la technologie de biopsie liquide de pointe de Guardant Health. Ce service de test fournira des informations génomiques essentielles concernant les patients atteints de toute tumeur cancéreuse solide grâce à un profilage génomique complet (PGC). À partir d'une simple prise de sang, le test permet d'identifier les patients qui présentent des biomarqueurs exploitables plus rapidement qu'en commençant par une biopsie tissulaire. Les services de test du VHIO seront disponibles pour la recherche clinique et les soins cliniques.

« L'ouverture de ce service permettra à davantage de patients atteints d'un cancer avancé d'accéder à des tests de biomarqueurs sanguins, et il aidera leurs professionnels de la santé à prendre des décisions de traitement plus éclairées », a déclaré Helmy Eltoukhy, co-PDG de Guardant Health. « Nous sommes impatients de continuer à développer notre partenariat avec le VHIO, en travaillant ensemble pour garantir que les patients atteints de cancer à travers l'Espagne et au-delà aient accès aux dernières innovations en oncologie de précision, notre objectif étant d'obtenir de meilleurs résultats pour les patients. »

« L'incorporation de cette technologie dans les services du VHIO va nous permettre de continuer à progresser vers la médecine de précision, en améliorant l'utilisation des biopsies liquides pour détecter les altérations génomiques dans les tumeurs et proposer des traitements plus efficaces aux patients », a confié pour sa part le Dr Josep Tabernero, directeur du VHIO et chef du service d'oncologie médicale de l'hôpital universitaire de la Vall d'Hebron. « Notre objectif est de faire en sorte que l'utilisation de la biopsie liquide devienne une option de diagnostic courante, afin que les oncologues puissent l'utiliser pour déterminer le meilleur traitement possible pour leurs patients. Grâce à cet accord, nous allons pouvoir nous diriger vers ce scénario. »

« La mise en oeuvre de cette technologie dans notre laboratoire est pour nous un bond en avant dans le domaine des biopsies liquides. Nous avons procédé à une validation analytique approfondie en interne du test, et nous atteignons des niveaux très élevés de sensibilité et de spécificité », a déclaré le Dr Ana Vivancos, chef du groupe Génomique du cancer du VHIO, où les tests auront lieu. « La technologie de séquençage à large panel de nouvelle génération de Guardant Health nous permet de dépister un grand nombre de mutations génétiques, et offre des résultats génomiques complets sans qu'il y ait besoin de prélever un échantillon tissulaire. »

On estime qu'il y a eu environ 282 000 nouveaux cas de cancer en Espagne en 2020, et environ 113 000 décès liés à cette même maladie, le cancer du poumon et le cancer du côlon étant les cancers les plus meurtriers.1 Les tests de Guardant Health sont utilisés par des oncologues du monde entier pour guider les décisions de traitement des cancers à tumeur solide, ainsi que par des sociétés pharmaceutiques et des chercheurs universitaires dans le cadre d'essais cliniques visant à accélérer le développement de médicaments de précision.

À propos de Guardant Health

Guardant Health est une société d'oncologie de précision de premier plan, dont la mission est d'aider à vaincre le cancer à l'échelle mondiale grâce à ses tests sanguins exclusifs, à ses vastes ensembles de données et à ses analyses avancées. La plateforme d'oncologie Guardant Health tire parti des capacités afin de stimuler l'adoption commerciale, d'améliorer les résultats cliniques des patients, et de réduire les coûts de santé à toutes les étapes du continuum des soins contre le cancer. Guardant Health a commercialement lancé les tests de biopsie liquide Guardant360®, Guardant360 CDx, Guardant360 TissueNexttm, Guardant360 Responsetm et GuardantOMNI® pour les patients présentant un cancer de stade avancé, ainsi que le test Guardant Revealtm pour les patients de stade précoce. Le portefeuille de dépistage de Guardant Health, dont fait partie le test Shieldtm, vise à répondre aux besoins des personnes éligibles au dépistage du cancer.

À propos de l'Institut d'oncologie de la Vall d'Hebron

Créé en 2006, l'Institut d'oncologie de la Vall d'Hebron (Vall d'Hebron Institute of Oncology, VHIO) est un centre d'excellence complet de premier plan de recherche sur le cancer, où les scientifiques et les médecins chercheurs adoptent un modèle de recherche purement translationnelle, travaillant ensemble au sein d'équipes pluridisciplinaires pour accélérer et faire progresser les traitements personnalisés et ciblés contre le cancer. Entreprenant l'un des programmes de recherche sur le cancer les plus dynamiques d'Espagne, VHIO se consacre à réaliser la promesse de la médecine de précision en oncologie - en transformant les découvertes sur le cancer en traitements plus efficaces et en de meilleures pratiques pour les soins de nos patients. Le VHIO est l'un des sept grands centres européens de recherche sur le cancer qui ont uni leurs forces pour créer Cancer Core Europe, une association contre le cancer qui mène des recherches innovantes en propulsant la médecine du cancer vers une nouvelle ère, grâce à la recherche translationnelle.

Déclarations prévisionnelles de Guardant Health

Ce communiqué de presse contient des déclarations prévisionnelles au sens des lois fédérales sur les valeurs mobilières, dont des déclarations concernant les possibilités d'utilisation, valeurs, bienfaits et avantages des tests ou essais de biopsie liquide de Guardant Health, qui impliquent des risques et des incertitudes susceptibles de conduire les résultats réels à différer sensiblement des résultats attendus et des attentes exprimées dans les présentes déclarations prévisionnelles. Ces déclarations sont fondées sur les attentes, les prévisions et les hypothèses actuelles, et les résultats réels pourraient différer sensiblement de ces déclarations en raison d'un certain nombre de facteurs. Ces risques et incertitudes, ainsi que d'autres susceptibles d'affecter les résultats financiers et opérationnels de Guardant Health, et de conduire les résultats réels à différer sensiblement de ceux indiqués par les déclarations prévisionnelles formulées dans le présent communiqué de presse, incluent ceux décrits sous les titres « Facteurs de risque » et « Discussions de la direction et Analyse de la situation financière et des résultats d'exploitation » et ailleurs dans sa Déclaration annuelle sur formulaire 10-K pour l'exercice clos le 31 décembre 2021, et dans ses autres déclarations déposées auprès de la Securities and Exchange Commission. Les déclarations prévisionnelles contenues dans ce communiqué de presse sont basées sur les informations mises à la disposition de Guardant Health à la date des présentes, et Guardant Health décline toute obligation de mettre à jour les déclarations prévisionnelles fournies pour refléter tout changement dans ses attentes, ou tout changement d'événements, conditions ou circonstances sur lesquels une telle déclaration est fondée, sauf si la loi l'exige. Ces déclarations prévisionnelles ne constituent pas une base suffisamment fiable pour représenter les opinions de Guardant Health à une quelconque date ultérieure à la date du présent communiqué de presse.

Références

