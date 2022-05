Invitation aux médias - La ministre Marie-Claude Bibeau annoncera un appui du gouvernement du Canada pour l'amélioration du centre communautaire Paul-Lessard





ASCOT CORNER, QC, le 26 mai 2022 /CNW Telbec/ - Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC)

L'honorable Marie-Claude Bibeau, députée de Compton?Stanstead et ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, annoncera un appui financier du gouvernement du Canada à la Municipalité d'Ascot Corner dans le cadre d'un projet de revitalisation.

L'annonce de cette contribution financière de DEC sera faite au nom de l'honorable Pascale St-Onge, députée de Brome-Missisquoi, ministre des Sports et ministre responsable de DEC.

Date :

27 mai 2022

Heure :

10 h 30

Endroit :

Centre Paul-Lessard

5699, rue Principale

Ascot Corner (Québec)

J0B 1A0

Le port du masque lors de cet événement est à la discrétion des participantes et participants. Il est notamment recommandé pour les personnes vulnérables et les personnes âgées. Les personnes symptomatiques ou ayant eu un contact avec un cas confirmé de COVID-19 et qui souhaiteraient participer à cette activité doivent s'assurer de respecter les consignes d'isolement. En cas de doute, consulter l'outil d'autoévaluation COVID-19 pour connaître les mesures à prendre en fonction de leur situation.

