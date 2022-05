Journée nationale d'action contre les surdoses à Montréal





MONTRÉAL, le 26 mai 2022 /CNW Telbec/ - Cela fait maintenant plusieurs années que le Canada est plongé dans une crise majeure de santé publique qui tue au moins une personne par jour.

La situation actuelle n'a rien de comparable aux vagues de surdoses vécues jusqu'à présent, d'ailleurs aucune des mesures mises en place jusqu'à maintenant ne semble pas réduire la mortalité de manière conséquente. Cette situation nous pousse à la conclusion qu'il n'est pas possible de trouver des solutions dans le cadre législatif actuel qui régit les substances psychoactives. La seule façon de mettre fin à la crise des surdoses, c'est la décriminalisation des drogues!

"Nous invitons la population à nous joindre et lutter à nos côtés pour prévenir les surdoses. Il est temps de déstigmatiser la consommation de drogues et d'ouvrir le dialogue, à l'école, au travail, avec vos parents, vos amis, vos enfants. Procurez-vous de la naloxone et conseillez à vos proches de s'en procurer également. Exigez des changements des décideurs. Si elles meurent, les personnes qui consomment et que vous aimez n'iront jamais mieux."

Des organismes en réductions des méfaits lancent la loto-surdose, grattez et découvrez si vous avez eu de la chance. Nous invitons les décideurs et la population à se mettre dans la peau des personnes utilisatrices de drogue, le temps d'un gratteux, afin de les confronter à notre réalité quotidienne, la crainte d'une surdose ou pire, d'une surdose fatale.

Le lancement de la carte à gratter se déroule au métro Frontenac, le 26 mai à 17h00.

Moms Stop The Harm - MSTH, National Safer Supply Community of Practice - NSS-CoP, Groupe d'intervention alternative par les pair - GIAP, CACTUS Montréal, PlEIN MILIEU, Spectre de rue, PROFAN, Méta d'Âme, Sidalys, Les soeurs de la perpétuelle indulgence et la Table des Organismes Communautaires Montréalais de lutte contre le Sida - TOMS

Chantal Montmorency (elle)

Coordination générale AQPSUD

