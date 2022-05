Sprout Organics annonce une nouvelle gamme de barres-collations biologiques à double marque CoComelon





Les barres-collations biologiques de Sprout sont en vente dès maintenant sur SproutOrganics.com et Amazon.com et seront bientôt offertes par certains détaillants aux quatre coins des États-Unis

MONTVALE, NJ, le 26 mai 2022 /CNW/ - Sprout Organics - connue pour ses délicieux repas et collations biologiques pour les bébés et les tout-petits - a annoncé aujourd'hui le lancement des barres-collations biologiques Sprout Organics x CoComelon pour tout-petits. Ces barres-collations constituent la plus récente innovation de la gamme de produits Sprout Organics x CoComelon, lancée au début de l'année. Cette gamme comprend une variété de sachets d'aliments et de collations biologiques pour bébés et tout-petits. De nouvelles barres-collations seront proposées en ligne et chez certains détaillants partout aux États-Unis.

«?Nous sommes ravis de poursuivre le développement du portefeuille Sprout Organics x CoComelon en pénétrant dans une nouvelle catégorie en pleine expansion de collations pour enfants?: les barres?», a affirmé Michael Cammarata, président et chef de la direction de Neptune Solutions Bien-Être, la société mère de Sprout. «?Le partenariat entre Sprout et CoComelon connaît un succès sans précédent, dépassant déjà nos prévisions initiales. Nous sommes donc enthousiastes à l'idée d'ajouter de nouveaux produits et de nouvelles possibilités de croissance à cette gamme.?»

Les barres-collations Sprout Organics CoComelon sont commercialisées en deux combinaisons de saveurs?: Banane et Banane avec petits pois et carottes. Chaque barre contient un mélange de fruits non sucrés, de légumes et d'avoine sans gluten. Elle fournit un apport impressionnant en protéines végétales (4 g) et en fibres alimentaires (2 g), ce qui contribue à alimenter les organismes en pleine croissance.

«?Nous savons à quel point il peut être difficile pour les parents d'aujourd'hui de s'assurer que leurs enfants reçoivent les ingrédients de qualité et salutaires dont ils ont besoin, surtout lorsqu'ils sont en déplacement?», a déclaré Sarah Tynan, cheffe du service à la clientèle de Sprout Organics. «?Les barres-collations biologiques CoComelon Sprout Organics ont très bon goût tout en contenant les éléments essentiels que les parents souhaitent procurer à leurs enfants, comme des protéines et des fibres, sans sucre ajouté. Il s'agit de collations de qualité que les parents peuvent donner à leurs enfants en toute confiance.?»

Les barres-collations biologiques CoComelon Sprout Organics sont offertes dès maintenant sur le site Web de Sprout Organics et dans plus de 340 épiceries H-E-B aux États-Unis. Elles seront également bientôt en vente sur Amazon au prix de détail conseillé de 4,79 $ US. Pour en savoir plus, consultez le site www.sproutorganics.com.

À propos de Sprout Organics

Sprout Organics est une marque d'aliments biologiques pour bébés qui vise à rendre l'heure des repas facile et amusante pour les parents, les bébés et les tout-petits grâce à des collations et des repas délicieux préparés avec des ingrédients frais et biologiques. L'entreprise cherche à rendre la vie moins compliquée, à donner aux enfants une longueur d'avance et à leur faire découvrir avec enthousiasme de nouveaux aliments. Elle veille à concrétiser une promesse simple?: toujours garder ses produits vrais, simples et amusants. Sprout n'utilise que les meilleurs ingrédients réels et biologiques dans tout ce qu'elle produit, ce qui signifie que chaque bouchée contient des aliments certifiés biologiques provenant directement de la nature, sans OGM. Pour en savoir plus, veuillez consulter le site www.sproutorganics.com .

