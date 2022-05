Les petites entreprises du Canada devraient investir dans l'innovation dès maintenant, selon un nouveau rapport de la Banque Scotia





La Banque Scotia encourage les petites et moyennes entreprises à réagir à la hausse des taux d'intérêt en investissant dans l'innovation et la technologie

TORONTO, le 26 mai 2022 /CNW/ - Selon le plus récent rapport de la Banque Scotia, les petites et moyennes entreprises (PME) du Canada devraient envisager d'investir dans l'innovation et la technologie avant que les taux d'intérêt ne grimpent encore plus.

Le plus récent rapport de la Banque Scotia sur les tendances dans le secteur des petites entreprises, qui s'intitule PME : l'économie pénurique, met en lumière les prévisions économiques pour le Canada et leur incidence éventuelle sur les entreprises canadiennes pour les mois et les années à venir. Selon ce rapport, les propriétaires d'entreprises s'attendent maintenant à ce que les dérèglements de la chaîne logistique perdurent pendant au moins six mois, sous l'effet notamment d'événements comme la guerre en Ukraine. Ces perturbations ont des répercussions importantes sur les activités et les possibilités de croissance de nombreuses PME.

À ces grands défis liés aux marchés s'ajoute le fait que le coût d'emprunt augmentera d'ici 2023, puisque la Banque du Canada prévoit d'augmenter de nouveau les taux d'intérêt. Même si la communauté des affaires canadienne a montré un certain optimisme devant le ralentissement de la pandémie, les différentes pressions financières actuelles pourraient nuire aux PME ayant des ressources financières limitées qui restreignent leur capacité de développer leurs affaires en adoptant de nouvelles technologies, par exemple des solutions de commerce électronique.

La recommandation faite aux PME d'investir dès maintenant dans l'innovation vient appuyer l'analyse antérieure de la Banque Scotia dans son plus récent rapport La voie pour braver la tempête, qui établit que les entreprises ayant investi dans leurs capacités numériques sont en meilleure position pour relever les défis économiques.

Les principales conclusions du rapport PME : l'économie pénurique sont les suivantes :

La reprise après la pandémie a été plus difficile pour les PME que pour les grandes sociétés. Depuis le début de la pandémie, la part des entreprises qui considèrent que la pénurie d'intrants limite leur capacité de hausser la production est passée à un tiers d'entre elles.

Le nombre de postes à combler au Canada a atteint des niveaux sans précédent au cours de la reprise post-pandémie . De nombreux postes restent vacants en raison du départ de travailleurs dans les secteurs touchés par les confinements, de l'impossibilité de réembaucher les travailleurs aussi rapidement qu'ils ont été mis à pied pendant la pandémie et de l'exode généralisé dans certains secteurs où l'exposition au virus était élevée.

a atteint des niveaux sans précédent au cours de la reprise post-pandémie en raison du départ de travailleurs dans les secteurs touchés par les confinements, de l'impossibilité de réembaucher les travailleurs aussi rapidement qu'ils ont été mis à pied pendant la pandémie et de l'exode généralisé dans certains secteurs où l'exposition au virus était élevée. Les entreprises considèrent le manque de main-d'oeuvre comme une entrave importante à la croissance de leurs revenus et les entreprises de petite taille prévoient des hausses salariales plus élevées en moyenne que les plus grandes entreprises.

que les plus grandes entreprises. La croissance de l'ensemble du PIB au Canada devrait atteindre une moyenne de 4, % en 2022 et de 3,2 % en 2023, et le taux de chômage devrait évoluer à la baisse tout au long de 2022.

« En investissant de façon proactive dans votre propre entreprise - aujourd'hui plutôt que demain - vous la rendrez plus résiliente et apte à s'adapter à la hausse future des coûts et aux comportements changeants des consommateurs, explique Jason Charlebois, premier vice-président, Services bancaires aux petites entreprises à la Banque Scotia. Les propriétaires d'entreprises du Canada peuvent avoir l'esprit tranquille en discutant avec un conseiller, Petites entreprises de la Banque Scotia des différentes options de financement et des meilleurs moyens d'affronter les difficultés économiques à venir. »

Pour favoriser leur reprise et leur croissance, la Banque Scotia recommande aux entreprises canadiennes d'accorder la priorité aux cinq aspects suivants en élaborant leurs stratégies d'exploitation pour l'année à venir :

Planifier les scénarios de liquidités et de flux de trésorerie : Les entreprises doivent planifier pour les 6 à 12 prochains mois, dans le contexte des taux d'intérêt croissants et des perturbations de la chaîne logistique. Elles doivent évaluer leur flux de trésorerie, leurs besoins en personnel, leurs stocks et leurs frais fixes et variables, tout en déterminant et en obtenant au besoin le capital nécessaire pour faire face à d'éventuelles hausses de taux. Prendre le virage numérique : Les entreprises doivent tirer parti des nombreux outils et ressources à leur disposition pour accroître leurs capacités numériques, et explorer les occasions d'intégrer des solutions en ligne innovantes et les moyens de traiter plus rapidement les paiements des clients, par exemple le Virement Interac? pour entreprise de la Banque Scotia. Les processus d'exploitation agiles peuvent aider l'entreprise à tirer son épingle du jeu lorsque les circonstances changeantes le demandent. Surveiller continuellement le contexte économique : Les taux d'intérêt peuvent grimper d'une journée à l'autre. Les propriétaires d'entreprise doivent rester attentifs aux facteurs externes qui peuvent se répercuter sur leurs activités. Ainsi, ils pourront repérer de façon proactive les risques et les occasions afin de s'ajuster et d'être plus résilients. Faire appel à une équipe d'experts en finances : C'est le moment idéal de s'adresser à un conseiller, Petites entreprises de la Banque Scotia. Les nombreux professionnels expérimentés de la Banque ont aidé des milliers d'entreprises à traverser des périodes difficiles. Notre équipe fournit des solutions spécialisées qui peuvent aider ses clients à gérer les risques, à tirer parti de nouvelles occasions et à planifier leur avenir. Nous sommes là pour les guider et les accompagner dans leur parcours à l'aide de stratégies axées sur la reprise et la croissance.

Le Centre Conseils+ pour entreprise propose de plus amples renseignements sur le sujet : https://www.scotiabank.com/ca/fr/petites-entreprises/conseils.html

La version intégrale du rapport PME : l'économie pénurique est accessible ici : https://www.scotiabank.com/ca/en/about/economics/economics-publications/post.other-publications.insights-views.smes--the-shortage-economy--may-26--2022-.html

? Virement Interac est une marque déposée d'Interac Inc., utilisée sous licence.

