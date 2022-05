Le programme de stages à distance Level UP de Riipen entame sa deuxième phase, axée sur l'impact, pour continuer à rendre l'apprentissage intégré au travail accessible aux étudiant.e.s et aux employeur.euse.s au-delà de la pandémie





Un nouveau cycle de financement du gouvernement fédéral pour le programme Level UP permettra de soutenir 18 000 nouveaux stages à distance entièrement subventionnés pour les apprenant.e.s de niveau postsecondaire et les employeur.euse.s canadien.ne.s au cours des deux prochaines années.

VANCOUVER, BC, le 26 mai 2022 /CNW/ - Le programme Level UP a permis d'offrir 6 443 occasions de stages flexibles à distance et de mettre en relation des milliers d'apprenant.e.s de niveau postsecondaire et d'employeur.euse.s canadien.ne.s alors qu'il.elle.s se préparent à se développer et à bâtir l'avenir du travail. Après l'immense succès et l'impact de l'année pilote du programme - sursouscrite dès le premier mois avec plus de 20 000 personnes sur la liste d'attente - la phase deux du programme a triplé son financement pour atteindre 36 millions de dollars supplémentaires et est en passe de fournir un total de 24 443 expériences rémunérées d'ici mars 2024.

Grâce à la technologie de l'entreprise Riipen, basée à Vancouver, la plus grande place de marché en ligne d'apprentissage intégré au travail, les étudiant.e.s canadien.ne.s de niveau postsecondaire peuvent participer à des opportunités d'apprentissage par projet à court terme en collaboration avec des milliers d'employeur.euse.s qui cherchent à stimuler leur productivité et leur innovation tout en cherchant activement à combler de nouveaux rôles dans leur organisation afin de soutenir leur croissance. Level UP est financé en partie par le gouvernement du Canada par l'initiative d'apprentissage innovant intégré au travail.

Les projets Level UP sont d'une durée de 80 heures et sont généralement réalisés sur une période de deux à huit semaines, en s'adaptant aux besoins spécifiques des employeur.euse.s de petite et moyenne taille et aux emplois du temps des étudiant.e.s. « Nous souhaitons offrir une alternative plus flexible et inclusive à l'écosystème de l'apprentissage intégré au travail au Canada », a déclaré Dana Stephenson, cofondateur et PDG de Riipen. « Les projets Riipen sont conçus pour être modulaires et cumulables, de sorte que les étudiant.e.s et les employeur.euse.s peuvent profiter de l'avantage de travailler avec plus d'un jumelage. Toutes les communications et le suivi du projet peuvent se faire en ligne via la plateforme Riipen, de sorte que les gens peuvent participer de n'importe où et ne pas être limité.e.s par des barrières géographiques. Nous avons vu de nombreux cas d'étudiant.e.s travaillant avec des entreprises à travers le pays sur des projets très pertinents alignés sur leurs domaines d'études, tandis que d'autres utilisent le programme comme une occasion d'évaluer leur préparation à la carrière, et même d'explorer de nouvelles disciplines. »

L'équipe de Riipen travaille avec les employeur.euse.s pour les aider à structurer leurs besoins d'affaires immédiats en un projet complet pouvant être réalisé dans un délai de deux à huit semaines. « Près de 98 % des employeur.euse.s au Canada sont des petites entreprises, pour lesquelles les ressources et le financement sont souvent limités », a déclaré Dave Savory, cofondateur et vice-président de l'apprentissage par l'expérience à Riipen. « C'est pourquoi le programme Level UP est structuré de manière à ce que les étudiant.e.s soient rémunéré.e.s directement par Riipen, afin que les entreprises désireuses de participer à l'apprentissage par le travail et de travailler avec des étudiant.e.s talentueux.ses ne soient pas freiné.e.s par l'étape supplémentaire consistant à postuler individuellement pour des programmes de subvention salariale. Nous voulons accroître l'accès à toutes les entreprises qui souhaitent participer à des stages rémunérés et offrir leur mentorat aux étudiant.e.s talentueux.ses. »

Dans le but d'accroître l'accès à l'apprentissage innovant intégré au travail aux apprenant.e.s de tous âges et de tous horizons, le programme a également connu une participation remarquable des communautés sous-représentées, puisque 70 % des participant.e.s au programme se sont identifié.e.s comme faisant partie d'un groupe sous-représenté ou en quête d'équité, comme les nouveaux.elles arrivant.e.s au Canada, les femmes dans les STIM, les minorités ethniques et linguistiques, les personnes handicapées et les personnes vivant dans des communautés rurales ou éloignées.

« La transition de l'école au travail peut être un défi, surtout pour les jeunes Canadien.ne.s issu.e.s de groupes sous-représentés. Le programme Level UP offre aux étudiant.e.s des expériences de travail flexibles qui tirent parti de la technologie pour assurer des opportunités inclusives à travers le Canada. En participant au programme de stages à distance de Riipen, les étudiant.e.s sont mieux placé.e.s pour acquérir de l'expérience et trouver des carrières enrichissantes pour un avenir prometteur », a déclaré l'honorable Marci Ien, ministre de la Condition féminine, de l'Égalité des sexes et de la Jeunesse.

Riipen a travaillé avec de nombreuses organisations soutenant des groupes en quête d'équité afin d'élargir l'accès à de précieuses possibilités d'apprentissage intégré au travail pour les populations sous-représentées et mal desservies. « En tant que partenaires du programme Level UP, nous avons travaillé avec Black Boys Code pour équiper leurs étudiant.e.s d'une première expérience professionnelle dans le domaine des technologies de l'information, et avec Contact North BC pour offrir des options en ligne d'apprentissage intégré au travail aux communautés éloignées et indigènes du nord de la Colombie-Britannique », a déclaré Midia Shikh Hassan, directrice de la stratégie à Riipen. « Pour la nouvelle phase du programme, nous voyons un fort potentiel dans l'élargissement de nos partenariats vers encore plus d'organisations cherchant à aider les divers dirigeant.e.s de demain à faire ce premier pas important dans la création de leurs futures carrières. »

Les étudiant.e.s de niveau postsecondaire, les employeur.euse.s et les personnes intéressées peuvent en savoir plus et s'inscrire au programme ici : https://www.fr.riipen.com/levelup

À propos de Riipen : Lancée en 2017, Riipen est la première plateforme d'apprentissage intégré au travail en ligne au monde, mettant en relation les éducateur.trice.s et les apprenant.e.s avec les employeur.euse.s grâce à des solutions d'AIT hautement flexibles et évolutives. Avec pour mission d'éliminer le sous-emploi, Riipen a développé une place de marché robuste de plus de 410 prestataires d'enseignement supérieur et de formation et de 22 000 employeur.euse.s, offrant plus de 135 000 expériences d'AIT pour aider les apprenant.e.s à améliorer leurs compétences, à construire leur réseau professionnel et à accélérer leur parcours vers une carrière significative. En utilisant la technologie et la dynamique du marché pour éliminer les obstacles traditionnels à l'accès à l'AIT, Riipen apporte l'avenir du travail à des apprenant.e.s de tous horizons. Pour en savoir plus, consultez le site fr.riipen.com .

