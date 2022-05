La marque de bière mondiale Corona encourage les gens à répondre à l'appel de la nature avec sa deuxième saison de la série originale « Free Range Humans » de Corona Studios

À propos de Corona Global

Née au Mexique, Corona est la principale marque de bière du pays, la bière mexicaine la plus populaire au monde, exportée dans plus de 180 pays. Corona Extra a été brassée pour la première fois en 1925 à la Cervecería Modelo à Mexico. Corona est une pionnière dans l'industrie de la bière, car elle a été la première à utiliser une bouteille transparente qui met en valeur la pureté et la haute qualité de ses produits aux yeux du monde. L'oeuvre d'art trouvée sur la bouteille est peinte, ce qui souligne notre engagement envers la qualité dans nos emballages et notre patrimoine mexicain. Aucune bière Corona n'est complète sans le citron vert. En ajoutant naturellement du caractère, de la saveur et de la fraîcheur, le rituel du citron vert fait partie intégrante de l'expérience unique de Corona. La marque est synonyme de plage et célèbre le temps passé à l'extérieur. Elle invite les gens à prendre une pause, à se détendre et à profiter des plaisirs simples de la vie.

Corona s'est engagée à réduire les matières plastiques. Depuis son partenariat avec Parley for the Oceans en 2017, la marque a dépassé sa mission, soit de protéger 100 îles avant 2020, et continue de déployer des efforts de nettoyage constants à l'échelle mondiale.