Unifor lance un site Web pour aider les journalistes victimes de harcèlement





TORONTO, le 26 mai 2022 /CNW/ - Devant le harcèlement en ligne croissant à l'égard des journalistes et des travailleuses et travailleurs des médias, aggravé par la polarisation politique et l'anonymat des médias sociaux, Unifor lance un nouveau site Web pour aider les journalistes et les travailleuses et travailleurs des médias à obtenir l'aide dont ils ont besoin lorsqu'ils en ont besoin.

« Le harcèlement auquel les journalistes font face au travail est tout simplement horrible, a déclaré Lana Payne, secrétaire-trésorière d'Unifor, elle-même ancienne journaliste. Il est souvent raciste et misogyne et ne peut pas être toléré. Ce site pourra les aider en cas de besoin. »

Plus de 60 % des membres journalistes d'Unifor ont déclaré avoir été victimes de harcèlement, dont plus de la moitié en ligne, et près du quart ont révélé en être victimes quotidiennement. Un rapport publié mercredi par l'Université Carleton révèle que 69 % des travailleuses et travailleurs des médias sont anxieux, 46 % disent souffrir de dépression, et 15 % éprouvent un trouble de stress post-traumatique.

Bien qu'Unifor s'engage à travailler avec le gouvernement et les autorités policières pour lutter contre le harcèlement sous toutes ses formes, ce site a été créé pour répondre aux besoins immédiats des journalistes et des travailleuses et travailleurs des médias qui sont victimes de harcèlement, offrant notamment :

des conseils aux membres d'Unifor, aux membres non syndiqués et aux pigistes;

des conseils pour documenter le harcèlement;

des conseils pour signaler le harcèlement aux employeurs et à la police;

des conseils pratiques sur la façon de protéger leurs renseignements personnels.

Le site a été élaboré par Unifor en collaboration avec des journalistes d'Unifor, des travailleuses et travailleurs des médias en première ligne et des unités de négociation qui ont abordé la question dans leur milieu de travail, ainsi qu'en s'appuyant sur les procédures de gestion du harcèlement au travail. Le site s'appuie également sur les ressources existantes mises à la disposition des journalistes et des travailleuses et travailleurs des médias dans la communauté. Il sera mis à jour régulièrement au fur et à mesure que de nouveaux outils et ressources seront disponibles.

En plus du nouveau site, Unifor prépare actuellement un projet de dispositions de convention collective pour la négociation, la formation des dirigeantes et dirigeants syndicaux, ainsi que l'étude de modifications législatives visant à mieux protéger les journalistes et les travailleuses et travailleurs des médias. Des cartes de visite fournissant des codes QR menant directement au site seront distribuées.

« Les cartes de visite aideront les journalistes et les travailleuses et travailleurs des médias à trouver de l'aide au moment où ils sont victimes de harcèlement, a indiqué Randy Kitt, directeur du secteur des médias d'Unifor. En plaçant la carte dans leur portefeuille, ils pourront accéder au site en tout temps. Nous voulons être là pour nos membres lorsqu'ils ont le plus besoin de nous. »

