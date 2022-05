JELD-WEN NOMME JOHN T. KRAUSE VICE-PRÉSIDENT PRINCIPAL ET DIRECTEUR GÉNÉRAL, AMÉRIQUE DU NORD





CHARLOTTE, Caroline du Nord, 26 mai 2022 /CNW/ - JELD-WEN Holding, Inc. (NYSE: JELD), l'un des principaux fabricants mondiaux de produits de construction, a annoncé aujourd'hui la promotion de John T. Krause au poste de vice-président principal et directeur général, Amérique du Nord. Son mandat commence le 25 mai. Il rendra compte au président et chef de la direction, Gary S. Michel. M. Krause, actuellement vice-président et directeur général de JELD-WEN pour les fenêtres en Amérique du Nord, succède à Daniel Castillo, qui quitte l'entreprise.

« John est un cadre très accompli qui a fait ses preuves en dirigeant des équipes très performantes qui obtiennent constamment des résultats exceptionnels, a déclaré M. Michel. Sa nomination est le reflet de notre processus de planification de la relève et des talents présents dans l'ensemble de l'entreprise. Je me réjouis de travailler ensemble à la mise en oeuvre de notre stratégie visant à offrir une expérience client différenciée et supérieure et à continuer à accroître les revenus, à augmenter les marges et à créer de la valeur pour les actionnaires. »

M. Krause est un dirigeant chevronné qui possède plus de 25 ans d'expérience en matière de gestion générale, de marketing, de finances et d'exploitation. Il a rejoint JELD-WEN en 2018 et a occupé des rôles de direction pour les fenêtres et les portes en Amérique du Nord. Plus récemment, M. Krause était responsable de tous les aspects des activités liées aux fenêtres en Amérique du Nord, axées sur la construction résidentielle et commerciale. Avant de rejoindre JELD-WEN, M. Krause a passé 13 ans chez Cooper Industries et Eaton Corporation, où il a occupé divers postes de direction dans les domaines des finances, du marketing et de l'exploitation. Il a commencé sa carrière professionnelle en tant que directeur de la fabrication et ingénieur chez Photocircuits Corporation. M. Krause a servi pendant huit ans dans le corps des Marines des États-Unis et a obtenu un baccalauréat en finances d'entreprise de la Georgia State University.

« Je suis honoré de diriger une équipe nord-américaine talentueuse et passionnée par le service aux clients, a déclaré M. Krause. Nous avons un grand élan dans l'entreprise, et je me réjouis à l'idée de mettre à profit l'occasion de croissance qui nous attend. »

À propos de JELD-WEN

JELD-WEN, dont le siège social est situé à Charlotte, en Caroline du Nord, est l'un des principaux fabricants mondiaux de produits de construction intérieure et extérieure à haut rendement, offrant l'une des plus vastes sélections de fenêtres, de portes intérieures et extérieures et de systèmes muraux. JELD-WEN offre une expérience client différenciée, en fournissant aux professionnels de la construction des produits durables et écoénergétiques et des services d'économie de main-d'oeuvre qui les aident à maximiser leur productivité et à créer des espaces magnifiques et sécuritaires dont tout le monde peut profiter. L'équipe JELD-WEN est motivée par l'innovation et s'engage à créer des environnements sûrs et durables pour les clients, les associés et les communautés locales. La famille de marques JELD-WEN comprend JELD-WEN® dans le monde entier; LaCantinatm et VPItm en Amérique du Nord; Swedoor® et DANA® en Europe; et Corinthian®, Stegbar® et Breezway® en Australie. Visitez le site JELD-WEN.com pour plus d'informations.

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué contient certains « énoncés prospectifs » au sens de la Private Securities Litigation Reform Act de 1995, y compris des déclarations de notre chef de la direction et des énoncés concernant nos stratégies commerciales et nos rendements financiers futurs. Les énoncés prospectifs sont généralement identifiés par l'utilisation de termes prospectifs tels que « anticiper », « croire », « continuer », « pourrait », « estimer », « s'attendre à » ou « avoir l'intention de » ou des termes comparables. Bien que nous pensions que ces déclarations soient fondées sur des attentes, des hypothèses, des estimations et des projections raisonnables, il ne s'agit que de prévisions et elles impliquent des risques connus et inconnus, dont beaucoup sont indépendants de notre volonté, qui pourraient faire en sorte que les résultats réels soient sensiblement différents de ceux indiqués dans ces déclarations. Les risques et les incertitudes qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ces déclarations comprennent, sans s'y limiter, les facteurs abordés dans notre rapport annuel sur le formulaire 10-K et dans nos autres documents déposés auprès de la Securities and Exchange Commission. Les énoncés prospectifs inclus dans ce communiqué sont faits à la date du présent document et, sauf obligation légale, nous ne nous engageons pas à les mettre à jour après la date du présent communiqué.

