Invitation aux médias - MONTRÉAL ALLUMÉE, le lancement exclusif de l'édition 2022 de C2 Montréal.

MONTRÉAL, le 26 mai 2022 /CNW Telbec/ - C2 Montréal, invite les représentantes et représentants des médias à assister à MONTRÉAL ALLUMÉE, le lancement exclusif de l'édition 2022 de C2 Montréal.

MONTRÉAL ALLUMÉE se tiendra à l'Espace C2, au sommet du prestigieux hôtel Fairmont Le Reine Elizabeth. Nos invités spéciaux, Chantal Rouleau (Ministre déléguée aux Transports et Ministre responsable de la Métropole et de région de Montréal, Gouvernement du Québec), Habi Gerba (présidente et porte-parole, Jeune chambre de commerce de Montréal et présidente, Gazelles), Claudine Blondin Bronfman (présidente du Conseil d'administration de C2 Montréal et co-présidente de la Fondation de la Famille Claudine et Stephen Bronfman), Ghislain Picard (Chef, Assemblée des Premières Nations Québec-Labrador), Michel Leblanc (président et chef de la direction, Chambre de commerce du Montréal métropolitain), Yves Lalumière (PDG, Tourisme Montréal), Christine Renaud (présidente et fondatrice de E-180), et Jacques-André Dupont (PDG, C2) seront présents parmi de nombreux autres invités afin de marquer le lancement d'une conversation à grande échelle sur toutes les façons d'optimiser la relance de Montréal et propulser sa revitalisation et sa croissance.

DATE: Jeudi, 26 mai 2022 HEURE: 14 h 30 LIEU: Espace C2, Fairmont Le Reine Elizabeth, 21e étage

Accréditations : Les médias qui souhaitent assister au lancement doivent se procurer une accréditation auprès de Patricia Larivière, gestionnaire senior, relations publiques, [email protected], (514) 244-9033

À propos de C2 Montréal

C2 Montréal a vu le jour pour aider les leaders à façonner l'avenir du monde des affaires et à faire avancer la société. Cet organisme à but non lucratif rassemble une communauté riche et diversifiée de cadres et d'innovateurs de changement dans le but de favoriser l'innovation et le progrès. Lors de son événement-phare annuel, C2 Montréal explore les chaînons créatifs et unit commerce, science, société et environnement. C2 propose ainsi du contenu progressif et inspirant dans un environnement hautement créatif, autant en présentiel qu'en ligne, conçu pour sortir les membres chipant de leur zone de confort. C2 Montréal s'est vue décerner quatre prestigieux prix Eventex 2022 dans la catégorie Événement Hybride, remportant le platine, l'Événement Éducatif avec l'or, la Conférence et l'Événement B2B remportant tous deux le bronze, ainsi que «?Meilleur événement dans l'industrie de la publicité et du marketing au Canada?» en 2019 par BizBash. Imaginé par l'agence créative Sid Lee en collaboration avec le Cirque du Soleil, C2 Montréal représente une communauté de 100?000 leaders, dont plus de 7500 membres d'une soixantaine de pays et de plus de 34 industries, qui partagent la conviction que le succès des entreprises va de pair avec les progrès de la société. L'événement se traduit par plus de 650 millions de dollars en transactions commerciales et en impact économique par année.

