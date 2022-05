L&T Technology Services inaugure son Centre d'ingénierie et de R&D en Pologne pour fournir des solutions embarquées et numériques à ses clients





L&T Technology Services Limited (BSE : 540115, NSE : LTTS), une société mondiale de services d'ingénierie pure-play, a inauguré aujourd'hui son Centre d'ingénierie, de recherche et de développement (Engineering, Research and Development, ER&D) à Cracovie, en Pologne, qui travaillera au service de clients mondiaux, en tirant parti de technologies de pointe dans les domaines de l'automobile, de la mobilité et de la haute technologie.

Le centre ultramoderne marquera l'expansion de la société en Europe de l'Est, et permettra de contribuer à la croissance de l'économie régionale, de proposer des technologies de pointe, d'augmenter la main-d'oeuvre et de soutenir des grands projets grâce à ses processus d'ingénierie innovants. Le Centre ER&D servira plusieurs clients majeurs en Europe et en Amérique du Nord, dont un constructeur automobile de niveau 1 basé aux États-Unis.

Dans le nouveau Centre d'ingénierie et de R&D, LTTS travaillera au développement logiciel et matériel de gammes de produits. Ce centre s'inscrit dans le cadre du modèle de livraison mondial de LTTS et constitue une extension logique des centres d'ingénierie de la société basés à Munich, Göteborg et Jérusalem, ce nouveau centre apportant des compétences spécialisées ainsi que des talents locaux.

Le Centre ER&D a été officiellement inauguré par l' adjoint au maire de la ville de Cracovie, M. Jerzy Muzyk, et par l'ambassadeur de l'Inde auprès de la République de Pologne, Son Excellence Nagma Mohamed Mallick, ainsi qu'en présence de M. Abhishek Sinha, chef de l'exploitation et membre du conseil d'administration de L&T Technology Services.

Connue pour proposer un enseignement technique, un écosystème académique et des infrastructures de premier ordre, la Pologne dispose d'un vivier d'ingénieurs talentueux qui servent de référence en matière de technologies de pointe. LTTS prévoit d'embaucher jusqu'à 300 ingénieurs au cours des trois prochaines années pour le centre. LTTS utilisera également sa Global Engineering Academy (GEA) interne pour permettre aux employés de perfectionner leurs connaissances et de les aligner sur les exigences des clients, tout en explorant les possibilités de collaboration avec l'Université AGH de Cracovie, l'Université de technologie de Cracovie et l'Université de Coventry au Royaume-Uni pour élargir le vivier de talents en ingénierie basé en Pologne.

M. Abhishek Sinha, chef de l'exploitation et membre du conseil d'administration de L&T Technology Services, a déclaré : « En établissant cet important centre en Pologne, nous visons à faire bénéficier nos clients d'Europe et d'Amérique du Nord de l'expertise de longue date de LTTS dans l'ingénierie de la nouvelle ère et dans les technologies embarquées. Nous allons également chercher à puiser dans le vivier de talents locaux en ingénierie pour bon nombre de nos programmes mondiaux critiques, et travaillerons avec l'administration locale et le milieu universitaire pour développer l'écosystème local. Nous tenons également à exprimer notre gratitude pour tout le soutien que nous avons reçu de la part des institutions gouvernementales et des autorités locales. »

M. Jerzy Muzyk, adjoint au maire de la ville de Cracovie, a commenté l'inauguration en ces termes : « Nous sommes très heureux de cet investissement de la part d'un chef de file des services d'ingénierie du calibre de LTTS. LTTS est prête à contribuer à des aspects importants comme les avancées technologiques, la R&D et le renforcement des compétences des jeunes ingénieurs, et je suis certain que la population locale bénéficiera grandement de ce pôle ER&D. »

À propos de L&T Technology Services Ltd

L&T Technology Services Limited (LTTS) est une filiale cotée en bourse, de Larsen & Toubro Limited, spécialisée dans les services d'ingénierie, la recherche et le développement (Engineering and R&D, ER&D). Nous offrons des services de conseil, de conception, de développement et d'essais tout au long du cycle de vie des produits et des développements de processus. Notre clientèle inclut 69 entreprises figurant au classement Fortune 500 et 57 des principales entreprises ER&D à l'échelle mondiale, dans les secteurs des produits industriels, des dispositifs médicaux, du transport, des télécommunications, de la haute technologie et des processus. Au 31 mars 2022, LTTS, dont le siège social est situé en Inde, comptait plus de 20 800 employés répartis dans 17 centres mondiaux de conception, 28 bureaux de vente mondiaux, et 89 laboratoires d'innovation. Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site https://www.ltts.com/

