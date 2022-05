NEC et Juniper Networks déploient le réseau métro IP national d'Algérie Télécom, adapté à la 5G





NEC Corporation (NEC ; TSE : 6701), fournisseur leader mondial de services informatiques et de transformation de réseau, et Juniper Networks (NYSE : JNPR), leader dans le domaine des réseaux sécurisés basés sur l'IA, ont annoncé aujourd'hui avoir collaboré avec Algérie Télécom, leader sur le marché des télécommunications en Algérie, dans le cadre du déploiement de son réseau commercial métro IP national et modernisé, pour soutenir la demande actuelle en faveur d'une capacité accrue, ainsi que les futurs besoins liés à la 5G et au FTTx.

Algérie Télécom a élaboré un plan stratégique à moyen terme, consistant à mettre en oeuvre un réseau de transport doté d'une topologie homogénéisée et optimisée, ainsi que de capacités d'automatisation qui garantissent la bande passante et la pérennité de son infrastructure sur un marché en pleine croissance. NEC et Juniper ont fourni avec succès le réseau métro IP de nouvelle génération d'Algérie Télécom, tout en assurant la qualité de service, favorisant la meilleure expérience utilisateur possible, à grande échelle.

Comme base innovante de la nouvelle plateforme, Algérie Télécom a choisi les solutions performantes et sécurisées du portefeuille de Juniper Networks, pour bénéficier d'une mise en réseau SDN de qualité cloud, ainsi que d'une connectivité simplifiée, sécurisée, riche en fonctionnalités et à grande échelle, qui sont déployées en tant que noeuds d'accès pour créer des domaines de pré-agrégation, d'agrégation et d'accès séparés pour une fiabilité optimale. Les éléments de la suite de solutions cloud native Juniper Paragon Automation, à savoir Paragon Pathfinder et Paragon Planner, ont été déployés, ce qui permet à Algérie Télécom de bénéficier d'une visibilité approfondie, ainsi que de simplifier l'exploitation de son réseau et de ses services. Ceci ouvre la voie à des expériences utilisateur garanties dans le cadre de services 5G et multicloud complexes. Toutes les plateformes de Juniper fonctionnent sur un système d'exploitation unique, Junos® OS, afin de créer une solution ouverte simplifiée et facile à gérer.

NEC a tiré parti de ses capacités étendues en matière d'intégration et d'ingénierie de réseau, pour délivrer habilement des solutions de premier ordre, adaptées de manière dynamique aux exigences d'Algérie Télécom. En outre, NEC a orchestré l'ensemble du projet en tant qu'« intégrateur de réseau à guichet unique », en capitalisant sur ses services professionnels qui se fondent sur son expérience mondiale et locale dans les domaines de l'analyse de réseau et du conseil, de la conception, de la mise en oeuvre, de la migration et de l'exploitation de réseaux à haute capacité.

En outre, le solide partenariat entre NEC et Juniper, qui s'appuie sur leur expérience de mise en réseau innovante pour des centaines de clients à travers le monde, a permis une coordination étroite entre les parties, afin d'atteindre l'objectif d'Algérie Télécom consistant à fournir un réseau innovant à haute capacité, pour s'adapter à l'augmentation du trafic de données ainsi qu'à un avenir caractérisé par des cas d'utilisation diversifiés de la 5G.

« L'achèvement réussi du projet de modernisation du réseau métro IP par nos partenaires, NEC Corporation et Juniper Networks, nous permettra de procéder à la migration vers l'IPV6, au lancement de notre transformation numérique, ainsi qu'à la mise en oeuvre de l'Internet haut débit, à l'heure où nous répondons au mieux aux besoins des clients d'Algérie Télécom », a déclaré M. Adel Bentoumi, PDG d'Algérie Télécom.

« La croissance rapide du trafic réseau indique clairement la nécessité de moderniser et de développer la capacité du réseau », a déclaré Allahoum Hocine, responsable du noyau IP chez Algérie Télécom. « NEC et Juniper ont été extrêmement attentifs à nos besoins, à la fois techniques et commerciaux, en travaillant comme un prolongement de notre équipe grâce à leurs capacités techniques locales exceptionnelles, ainsi qu'à leurs efforts sans relâche pour assurer une expérience de qualité et une livraison dans les délais. Globalement, les solutions innovantes de Juniper destinées à cette architecture cloud métro automatisée nous ont permis d'atteindre nos objectifs stratégiques et de prospérer, à l'heure où nous ouvrons la voie à la 5G. »

« Bien que les réseaux aient toujours été un atout clé pour les fournisseurs de services, ils constitueront à l'avenir la base de tous les aspects de la transformation commerciale à l'ère de la 5G et du cloud. Algérie Télécom prend une longueur d'avance en investissant dans une architecture réseau ouverte, agile et automatisée, qui favorise des opérations simplifiées, des gains économiques et une expérience supérieure pour les utilisateurs finaux », a déclaré Brendan Gibbs, vice-président principal des solutions WAN automatisées chez Juniper Networks.

« Notre approche centrée sur le client et notre qualité sans compromis constituent des valeurs profondément ancrées dans notre culture », a déclaré Hideyuki Ogata, directeur général du département des solutions pour les fournisseurs de services, chez NEC Corporation. « Ces valeurs, combinées à l'expertise que nous avons acquise dans le domaine au sein du Centre d'excellence sur les réseaux de transport 5G de NEC dans la région EMOA, nous confortent dans l'idée que notre engagement étendu grâce à ce partenariat nous permettra d'assurer la réussite et les progrès continus des activités d'Algérie Télécom. »

