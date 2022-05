Biocytogen/Eucure Biopharma présentera les données cliniques des essais YH003 (anticorps monoclonaux anti-CD40) et YH001 (anticorps monoclonaux anti-CTLA-4) lors de la réunion annuelle de l'American Society of Clinical Oncology (ASCO) de 2022





PÉKIN, 26 mai 2022 /PRNewswire/ -- Eucure Biopharma, une filiale à part entière de Biocytogen Pharmaceuticals (Beijing) Co., Ltd. (« Biocytogen »), a annoncé aujourd'hui qu'elle présentera deux affiches lors de la réunion annuelle 2022 de l'ASCO, qui se tiendra à Chicago (Illinois) et virtuellement du 3 au 7 juin 2022. Les affiches décrivent les mises à jour de deux études cliniques de phase I réalisées en Australie pour des anticorps monoclonaux (mAbs) développés en interne, YH003 (anti-CD40, exposé n° 2603) et YH001 (anti-CTLA-4, exposé n° 2602). YH003 et YH001 ont tous deux démontré des profils de sécurité et de tolérance favorables et une efficacité préliminaire lorsqu'ils sont administrés en combinaison avec des anticorps monoclonaux anti-PD-1 à des patients présentant des tumeurs solides avancées.

Voici les détails de ces exposés :

Les deux affiches seront présentées en personne le dimanche 5 juin de 8h00 à 11h00, heure locale.

À propos de YH003

YH003 est un anticorps IgG2 agoniste CD40 humanisé. Qu'il soit utilisé en monothérapie ou en combinaison avec des anticorps monoclonaux anti-PD-1, YH003 a démontré de forts effets anti-tumoraux contre plusieurs modèles de tumeurs chez les souris CD40 humanisées de Biocytogen, sans présenter d'hépatotoxicité ou d'autres toxicités. Des études pharmacodynamiques chez la souris indiquent que YH003 augmente de manière significative l'infiltration des cellules T anti-tumorales dans les tumeurs. Actuellement, YH003 fait l'objet d'essais cliniques multirégionaux (MRCT) de phase II pour le traitement de patients atteints de mélanome non résécable/métastatique et d'adénocarcinome du canal pancréatique (PDAC).

À propos de YH001

YH001 est un anticorps monoclonal anti-CTLA-4. CTLA-4 est une cible clé pour les immunothérapies antitumorales, en raison de sa capacité à renforcer la réponse immunitaire aux cellules tumorales et à favoriser l'élimination des cellules T régulatrices du micro-environnement tumoral. Les thérapies combinées qui bloquent plusieurs points de contrôle immunitaire inhibiteurs (y compris CTLA-4 et PD-1) sont actuellement considérées comme des traitements prometteurs pour plusieurs types de tumeurs, en raison de leur capacité à influencer l'activité de plusieurs populations de cellules T. Actuellement, YH001 fait l'objet d'essais cliniques multirégionaux de phase II pour le traitement de patients atteints de cancer du poumon non à petites cellules (NSCLC) et de carcinome hépatocellulaire (HCC) avancés. De plus, Biocytogen/Eucure Biopharma a conclu un accord de partenariat de collaboration avec TRACON Pharmaceuticals (NASDAQ : TCON) pour le développement de YH001 pour de multiples indications oncologiques, dont le sarcome des tissus mous, en Amérique du Nord.

À propos d'Eucure Biopharma

En tant que filiale à part entière de Biocytogen, Eucure Biopharma est responsable du développement clinique des portefeuilles de R&D de Biocytogen. S'appuyant sur une solide équipe de développement clinique et une grande expérience en la matière, Eucure Biopharma se concentre sur la thérapie médicamenteuse par anticorps pour l'oncologie et d'autres indications. L'entreprise a établi un portefeuille de produits pour plus de 10 cibles. Actuellement, deux produits font l'objet d'essais MRTC de phase II, et deux autres sont en phase I d'essais cliniques. Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site www.eucure.com .

À propos de Biocytogen

Biocytogen Pharmaceuticals (Beijing) Co., Ltd. est une entreprise mondiale de biotechnologie qui mène la recherche et le développement de nouveaux médicaments à base d'anticorps grâce à des technologies innovantes. En utilisant ses plateformes exclusives de souris RenMabTM /RenLite® pour le développement d'anticorps monoclonaux et bispécifiques entièrement humains, Biocytogen a intégré ses plateformes de dépistage in vivo de l'efficacité des médicaments et sa solide expertise en matière de développement clinique afin de rationaliser l'ensemble du processus de développement des médicaments. Biocytogen entreprend un projet à grande échelle visant à développer des anticorps pour plus de 1 000 cibles, connu sous le nom de Projet Integrum, et a entamé des collaborations en cours avec des dizaines de partenaires dans le monde entier pour produire une variété d'anticorps de première classe et/ou meilleurs de leur catégorie. Le portefeuille de produits de la société comprend 12 produits principaux, dont deux sont en phase II d'essais cliniques multirégionaux et deux en phase I. Biocytogen, dont le siège est à Pékin, possède des succursales à Haimen Jiangsu, Shanghai, Boston (États-Unis) et Heidelberg (Allemagne). Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.biocytogen.com .

