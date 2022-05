L'OptiLight de Lumenis remporte un « MedTech Breakthrough Award » pour l'année 2022 dans la catégorie : Meilleure solution technologique d'avant-garde en matière d'ophtalmologie





Lumenis Be., société leader d'appareils médicaux basés sur l'énergie, pour des applications de soins esthétiques et ophtalmologiques, a annoncé aujourd'hui que sa solution OptiLight avait obtenu la récompense particulièrement convoitée de « MedTech Breakthrough Award », dans la catégorie « Meilleure solution technologique d'avant-garde en matière d'ophtalmologie ». Cette année, la diversité des catégories de technologies médicales et de santé, de MedTech a abouti à plus de 3 900 nominations en provenance de 15 pays, parmi lesquelles MedTech a choisi de décerner sa prestigieuse récompense à l'OptiLight. Cette victoire fait suite à de précédentes récompenses obtenues par Lumenis de la part de MedTech, à savoir celle de « Meilleure société d'appareils médicaux dans son ensemble » en 2021, et celle de « Meilleure solution technologique chirurgicale d'avant-garde » en 2020.

L'OptiLight est un traitement révolutionnaire à base de lumière. Il s'agit du premier et du seul traitement à base de lumière, à être approuvé par la FDA contre la sécheresse oculaire, un trouble extrêmement courant qui entraîne une sensation d'yeux secs et granuleux, ainsi qu'une vision fluctuante, et qui touche d'après les estimations 49 millions d'Américains.1 La technologie innovante et exclusive de Lumenis, baptisée Optimal Pulse Technology (OPTtm), permet un traitement ciblé, uniforme, précis et contrôlé, qui rompt avec efficacité et en toute sécurité le cercle vicieux de l'inflammation associée à la sécheresse oculaire.

« La sécheresse oculaire est extrêmement répandue, et difficile à prendre en charge, les traitements habituels de type compresses chaudes et larmes artificielles atténuant les symptômes sans pour autant résoudre la pathologie sous-jacente », a déclaré James Johnson, directeur général de MedTech Breakthrough. « Optilight s'inscrit en première ligne d'une révolution dans la prise en charge de la sécheresse oculaire, au moyen de technologies de rupture permettant aux médecins de traiter rapidement les patients au sein de leur cabinet. Offrant un large potentiel pour les dizaines de millions de personnes concernées par la sécheresse oculaire, OptiLight se distingue de la concurrence, et devient notre Meilleure solution technologique nouvelle de l'année 2022 en matière d'ophtalmologie. »

Lumenis a lancé OptiLight en mai 2021, et a récemment débuté une campagne médiatique nationale faisant intervenir l'auteure musicale et actrice, Mandy Moore (This Is Us) afin de sensibiliser le public autour de la sécheresse oculaire, et d'encourager les personnes susceptibles de souffrir de ce trouble, à faire appel à un médecin proposant l'OptiLight (www.TreatMyDryEye.com).

« Nous remercions MedTech d'avoir récompensé notre solution OptiLight, pour son caractère innovant et son impact en matière d'ophtalmologie », a confié Ozer-Armon, PDG de Lumenis. « Lumenis a pour vocation de placer la barre plus haut en faveur de la santé des patients, en proposant des solutions et innovations de traitement, à la pointe de la technologie. Seul et unique traitement à base de lumière, contre la sécheresse oculaire, OptiLight a le potentiel de renforcer la prise en charge de la sécheresse oculaire, ainsi que d'améliorer la santé et la qualité de vie de plusieurs millions de personnes à travers le monde. »

À propos de Lumenis

Lumenis est l'une des principales sociétés de dispositifs médicaux basés sur l'énergie, pour les applications esthétiques et ophtalmologiques, dans le domaine des solutions cliniques peu invasives. L'entreprise est reconnue comme une experte mondiale dans le développement et la commercialisation de technologies innovantes basées sur l'énergie, notamment le laser, la lumière intense pulsée (LIP) et la radiofréquence (RF). Depuis plus de 50 ans, les produits de pointe, de Lumenis repoussent les limites des traitements médicaux et ont établi, à maintes reprises, de nouvelles normes de référence aussi bien technologiques que cliniques. Lumenis crée avec succès des solutions pour des maladies jusqu'ici incurables, et conçoit des technologies d'avant-garde qui révolutionnent les méthodes de traitement existantes.

À propos de MedTech Breakthrough

Dans le cadre de Tech Breakthrough, plateforme d'intelligence et de reconnaissance de marché, de premier plan en matière de leadership et d'innovation technologique au niveau mondial, le programme MedTech Breakthrough Awards a pour vocation de récompenser l'excellence des sociétés, produits, services et individus dans le domaine des technologies médicales et de santé. Les MedTech Breakthrough Awards offrent une plateforme de reconnaissance publique des accomplissements des sociétés et produits médicaux et de santé, dans plusieurs catégories incluant engagement des patients, santé mobile, santé et forme, administration clinique, IoT en matière de santé, données médicales, cybersécurité en matière de santé, et bien d'autres. Pour en savoir plus, rendez-vous sur MedTechBreakthrough.com.

