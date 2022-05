Everest Technologies est récompensée par Manhattan Associates pour ses services commerciaux





Everest Technologies a annoncé aujourd'hui avoir remporté le titre de Partenaire de services commerciaux, de l'année, par Manhattan Associates. Les prix ont été décernés à l'occasion du Momentum 2022, événement annuel de Manhattan Associates, qui a eu lieu du 23 au 25 mai en Floride.

Lors de l'événement Momentum 2022, plusieurs partenaires ont été récompensés pour leur travail exceptionnel dans la fourniture de solutions et services, de la plus haute qualité, qui répondent aux défis complexes des entreprises tout en favorisant de manière continue la réussite, la qualité et le retour sur investissement pour les clients.

Commentant la récompense obtenue, Eric Lamphier, directeur principal des alliances, a déclaré : « Manhattan Associates s'engage à développer, soutenir, et récompenser les innovations qui permettent d'établir une chaîne d'approvisionnement fluide, et d'améliorer l'expérience du consommateur final. Conscients de la valeur ajoutée de notre robuste réseau de partenaires, nous sommes fiers des solutions innovantes et efficientes qu'ils développent pour permettre à nos clients de poursuivre en toute transparence leur parcours d'entreprise. »

« Nous sommes passionnés et déterminés quant à nos projets de bâtir la meilleure chaîne d'approvisionnement, et la meilleure pratique de services professionnels omnicanaux à l'échelle internationale. Le fait de remporter le titre de Partenaire de l'année renforce notre engagement consistant à fournir des services de premier ordre à nos clients. Et nous apprécions sincèrement la reconnaissance par Manhattan envers le travail acharné de tous nos employés pour y parvenir », a confié Vineet Arya, président d'Everest Technologies.

Everest Technologies est un partenaire de Manhattan Associates depuis 4 ans. Manhattan Associates est soutenue par un réseau mondial de partenaires de conseil, de services et de technologies, et s'engage à nouer des partenariats à la fois axés sur les solutions, efficaces, et transparents, qui favorisent la croissance de la chaîne d'approvisionnement.

À propos d'Everest Technologies

Créée en 1997, Everest Technologies est une société technologique tournée vers l'avenir, qui propose des solutions personnalisées, des services et des talents afin d'accompagner ses clients en direction de la transformation numérique de leurs solutions commerciales et de chaîne d'approvisionnement. La société se concentre sur la fourniture de solutions informatiques destinées à la vente au détail et à la chaîne d'approvisionnement, en aidant les acteurs à accélérer l'adoption technologique pour croître et se développer.

À propos de Manhattan Associates

Manhattan Associates est un leader technologique dans le domaine de la chaîne d'approvisionnement et du commerce omnicanal. La société unifie les informations dans toute l'entreprise, faisant converger les ventes en amont avec l'exécution de la chaîne d'approvisionnement en aval. Nos logiciels, nos technologies de plateforme et notre expérience inégalée permettent à nos clients de stimuler à la fois la croissance de leur chiffre d'affaires et de leur rentabilité.

