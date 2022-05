DÉCLARATION - Le point sur la variole du singe au Canada





OTTAWA, ON, le 25 mai 2022 /CNW/ - L'Agence de la santé publique du Canada (ASPC) publie la déclaration ci-dessous pour faire le point sur l'enquête épidémiologique en cours relativement aux cas de variole du singe au Canada. L'ASPC travaille en étroite collaboration avec les médecins hygiénistes en chef du Canada afin de garantir la coordination de l'intervention stratégique du gouvernement du Canada pour faire face à cette situation. Le Canada agit sans tarder, notamment en fournissant des conseils sur les mesures de santé publique, en élaborant des lignes directrices sur la prévention et le contrôle des infections (dont des conseils sur l'isolement des cas), en apportant son aide pour la réalisation des tests de laboratoire, le séquençage et les conseils fournis aux provinces et aux territoires, et en concluant des ententes d'approvisionnement en vaccins avec les provinces et les territoires.

L'ASPC confirme aujourd'hui qu'à ce jour, il y a un total de 16 cas de variole du singe au Canada. Tous les cas ont été signalés au Québec. Le LNM continue de recevoir des échantillons pour des fins de tests de confirmation de la part de plusieurs administrations, et aide les provinces et les territoires à effectuer des tests dans le cadre de leurs enquêtes en cours.

À l'heure actuelle, les cas de variole du singe sont identifiés et traités par les cliniques de santé locales. Des plans sont en préparation avec les provinces et les territoires pour donner accès à des vaccins autorisés au Canada qui, au besoin, peuvent être utilisés pour la gestion de la variole du singe sur leur territoire. Comme mesure de préparation, l'ASPC a fourni au Québec une petite quantité de vaccins Imvamune provenant de la Réserve nationale stratégique d'urgence (RNSU) du Canada afin de soutenir son intervention ciblée. De même, au fur et à mesure que les opérations d'entreposage et de chaîne du froid seront confirmées, d'autres administrations commenceront à recevoir des quantités limitées de fournitures de positionnement préalable. À ce stade, et conformément aux évaluations des experts internationaux, notamment l'Organisation mondiale de la Santé (OMS), il est inutile d'utiliser le vaccin pour une immunisation de masse. Au Canada, les experts et les autorités sanitaires continuent d'enquêter sur la propagation de la variole du singe et évalueront régulièrement la situation à mesure qu'elle évolue.

L'ASPC met également à jour ses lignes directrices sur la prévention et le contrôle des infections (PCI) à l'intention des professionnels de la santé. Cette nouvelle version sera publiée dans les prochains jours et s'appuie sur l'expérience des partenaires internationaux et nationaux. Elle sera enrichie par les recommandations du Comité consultatif national de l'immunisation (CCNI) dans les semaines à venir.

Les partenaires de la santé publique de tout le pays collaborent et se coordonnent étroitement depuis l'introduction de la variole du singe au Canada. Les médecins hygiénistes en chef fédéraux, provinciaux et territoriaux se réunissent périodiquement pour discuter de l'évolution de l'enquête et des mesures à prendre pour déceler, traiter et prévenir d'autres cas de la maladie au Canada.

Notre compréhension générale du virus de la variole du singe est encore en évolution. Dans cette optique, le LNM de l'ASPC effectue le séquençage du génome entier - une analyse améliorée de l'empreinte génétique - sur des échantillons canadiens de variole du singe. Ce séquençage aidera nos experts à comprendre les chaînes de transmission au Canada. En outre, le Canada travaille en étroite collaboration avec ses partenaires internationaux en matière de santé afin d'établir le programme de recherche mondial sur la variole du singe lors de la réunion à venir sur le schéma directeur de l'OMS en matière de recherche-développement.

Le gouvernement du Canada continuera à travailler avec les provinces et les territoires pour évaluer les risques auxquels sont exposées les personnes au Canada, pour réagir à l'évolution de la situation et pour continuer à fournir des mises à jour au public à mesure que de nouvelles informations seront connues.

SOURCE Agence de la santé publique du Canada

Communiqué envoyé le 25 mai 2022 à 18:56 et diffusé par :