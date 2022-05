AVIS AUX MÉDIAS - LE GOUVERNEMENT DU CANADA FERA UNE ANNONCE IMPORTANTE EN MATIÈRE DE LOGEMENT EN COLUMBIE-BRITANNIQUE





VANCOUVER, BC, le 25 mai 2022 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Canada, la province de la Colombie-Britannique, et la ville de Vancouver, feront une annonce importante en matière de logement.

Les médias sont invités à se joindre à l'honorable Ahmed Hussen, ministre du Logement et de la diversité et de l'inclusivité, Wilson Miao, député de Richmond Centre, David Eby, procureur général et ministre responsable du logement, Adriane Carr, mairesse adjointe, Ville de Vancouver, et aux partenaires du projet pour annoncer le financement d'un nouveau projet de logements abordables à Vancouver.

Date : Le 26 mai 2022



Heure : 10 h 30 HNP



Lieu : 545 rue Cordova E

(Le stationnement dans la rue se trouve au long de la rue Powell, à côté du parc Oppenheimer)

SOURCE Société canadienne d'hypothèques et de logement

