FPI Canadien Net annonce ses résultats pour le trimestre terminé le 31 mars 2022 et les distributions mensuelles du troisième trimestre 2022

MONTRÉAL, 25 mai 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- (TSX - V : NET.UN) Fonds de Placement Immobilier Canadien Net («?Canadien Net?» ou le «?Fonds?») annonce ses résultats pour le trimestre terminé le 31 mars 2022 et ses distributions pour les mois de juillet, août et septembre 2022.



RÉSULTATS

Pour le trimestre terminé le 31 mars 2022, Canadien Net a déclaré des fonds provenant de l'exploitation par part1 («?FPE par part?») de 0,151 $ par part comparativement à 0,140 $ par part pour le trimestre terminé le 31 mars 2021, soit une augmentation de 8 %. Les fonds provenant de l'exploitation1 («?FPE ») ont totalisé 3 070 278 $, soit une augmentation de 26 % par rapport à 2 433 267 $ au cours du même trimestre en 2021. La croissance des FPE1 provient principalement des nouvelles acquisitions de propriété en partie atténuée par les intérêts sur les nouveaux emprunts de ces propriétés.

Au cours du premier trimestre 2022, les revenus de location du Fonds ont atteint 5 431 695 $ alors qu'ils étaient de 4 453 791 $ au même trimestre en 2021, soit une augmentation de 22 %. Le résultat net d'exploitation1 («?RNE ») s'est établi à 4 207 759 $ alors qu'il était de 3 279 414 $ au même trimestre en 2021, soit une augmentation de 28 %. La croissance provient principalement des nouvelles acquisitions de propriété.

Canadien Net a enregistré un résultat net attribuable aux porteurs de parts de 1 480 986 $ comparativement à 223 673 $ au cours du premier trimestre en 2021. L'écart positif provient principalement du RNE1 des nouvelles propriétés en partie atténué par les intérêts sur les emprunts de ces dites propriétés et par le changement de la juste valeur.

DISTRIBUTIONS

Canadien Net annonce des distributions mensuelles en espèces de 0,0283 $ par part, soit 0,34 $ par part sur une base annualisée, lesquelles seront payables les 29 juillet, 31 août et 30 septembre 2022 aux porteurs de parts inscrits aux registres les 15 juillet, 15 août et 15 septembre 2022, respectivement.

Jason Parravano, Président et chef de la direction déclare : « Une fois de plus, je suis heureux de vous partager un autre trimestre de croissance de notre FPE par part1. L'année 2022 est déjà bien entamée avec l'acquisition de neuf propriétés depuis le début de l'année, contribuant à la croissance de notre portefeuille. »

Les tableaux ci-après présentent divers éléments des résultats financiers ainsi que le rapprochement entre certaines mesures non conformes aux IFRS pour les périodes terminées le 31 mars 2022 et 2021. Ils devraient être lus conjointement avec le rapport de gestion et les états financiers consolidés pour la période terminée le 31 mars 2022 ainsi que le rapport de gestion et les états financiers consolidés pour la période terminée le 31 mars 2021.



RÉSUMÉ DE L'INFORMATION FINANCIÈRE

3 mois Périodes terminées les 31 mars 2022 2021 ? % Situation financière Revenus de location 5 431 695 4 453 791 977 904 22 % Résultat net et résultat global 1 480 986 223 673 1 257 313 562 % Résultat net d'exploitation(1) 4 207 759 3 279 414 928 345 28 % FPE (1) 3 070 278 2 433 267 637 011 26 % FPEA (1) 2 923 746 2 236 544 687 202 31 % Immeubles de placement 267 390 147 187 591 316 79 798 831 43 % Immeubles de placement ajustés(1) 314 071 396 225 561 827 88 509 569 39 % Total de l'actif 293 285 225 208 549 407 84 735 818 41 % Emprunts hypothécaires 128 636 709 97 813 717 30 822 992 32 % Dette à long terme 60 000 75 000 (15 000 ) (20 %) Portion à court terme des emprunts hypothécaires et de la dette à long terme 14 396 253 8 970 774 5 425 479 60 % Facilités de crédit 6 115 000 1 050 000 5 065 000 482 % Total des débentures convertibles 8 332 811 8 128 852 203 959 3 % Total des capitaux propres 131 130 975 89 408 345 41 722 630 47 % Nb. moyen pondéré de parts en circulation de base 20 320 019 17 420 614 2 899 405 17 % Par part FPE(1) 0.151 0.140 0.011 8 % FPEA(1) 0.144 0.128 0.016 12 % Distributions 0.085 0.075 0.010 13 % (1) Ceci est une mesure financière non conforme aux IFRS qui n'a pas de définition normalisée dans les IFRS et par conséquent elle peut ne pas être comparable à des mesures similaires présentées par d'autres émetteurs. Voir la section « Mesures financières non définies par les IFRS »

IMMEUBLES DE PLACEMENT

En date du 31 mars 2022 2021 ? Immeubles de placement Immeubles productifs 267 390 147 187 591 316 43 % 267 390 147 187 591 316 43 % Détention en partenariat(1) Immeubles productifs 43 776 289 35 035 830 25 % Immeubles en cours d'aménagement 2 904 960 2 934 681 (1 %) Immeubles de placement ajustés(2) 314 071 396 225 561 827 39 % (1) Représente la part proportionnelle de Canadien Net (2) Ceci est une mesure financière non conforme aux IFRS qui n'a pas de définition normalisée dans les IFRS et par conséquent elle peut ne pas être comparable à des mesures similaires présentées par d'autres émetteurs. Voir la section « Mesures financières non définies par les IFRS »



RÉSULTATS D'EXPLOITATION

3 mois Périodes terminées les 31 mars 2022 2021 ? Revenus de location 5 431 695 4 453 791 977 904 Coûts d'exploitation (1 223 936 ) (1 174 377 ) (49 559 ) Revenu net d'exploitation(1) 4 207 759 3 279 414 928 345 Variation de la valeur des immeubles de placement (1 491 410 ) (1 450 766 ) (40 644 ) Charges financières 1 668 936 298 748 1 370 188 Charges administratives 237 279 205 432 31 847 Rémunération à base de parts 385 248 299 171 86 077 Résultat net attribuable aux porteurs de parts 1 480 986 223 673 1 257 313 FPE(1) 3 070 278 2 433 267 26 % FPE par part(1) 0.151 0.140 8 % Nombre moyen pondéré de parts en circulation - de base 20 320 019 17 420 614 2 899 405 (1) Ceci est une mesure financière non conforme aux IFRS qui n'a pas de définition normalisée dans les IFRS et par conséquent elle peut ne pas être comparable à des mesures similaires présentées par d'autres émetteurs. Voir la section « Mesures financières non définies par les IFRS »



FONDS PROVENANT DE L'EXPLOITATION

3 mois Périodes terminées les 31 mars 2022 2021 ? Résultat net attribuable aux porteurs de parts 1 480 986 223 673 1 257 313 ? de la valeur des immeubles 1 491 410 1 450 766 40 644 ? de la valeur des immeubles comptabilisée dans les coentreprises (633 855 ) 1 165 947 (1 799 802 ) Rémunération fondée sur des parts 385 248 299 171 86 077 ? de la juste valeur des instruments financiers dérivés 339 006 (713 377 ) 1 052 383 Désactualisation des obligations locatives 7 483 7 087 396 FPE(1) 3 070 278 2 433 267 26 % FPE par part(1) 0.151 0.140 8 % Distributions 1 724 930 1 307 150 417 780 Distributions par part 0.085 0.075 13 % FPE par part(1) - après distributions 0.066 0.065 2 % Distributions par part en % de FPE par part(1) 56 % 54 % 2 % Nb. moyen pondéré de parts en circulation de base 20 320 019 17 420 614 2 899 405 (1) Ceci est une mesure financière non conforme aux IFRS qui n'a pas de définition normalisée dans les IFRS et par conséquent elle peut ne pas être comparable à des mesures similaires présentées par d'autres émetteurs. Voir la section « Mesures financières non définies par les IFRS »



FONDS PROVENANT DE L'EXPLOITATION AJUSTÉS

3 mois Périodes terminées les 31 mars 2022 2021 ? FPE (1) 3 070 278 2 433 267 637 011 Amortissement de charges financières inclus dans les charges d'intérêts - - - Ajustement des loyers selon le mode iiilinéaire(2) (117 820 ) (148 290 ) 30 470 Investissement de maintien sur les immeubles de placement (28 712 ) (48 433 ) 19 721 Frais de location sur propriétés existantes - - - Pénalités de remboursement - - - FPEA(1) 2 923 746 2 236 544 31 % FPEA par part(1) 0.144 0.128 12 % Distributions par part 0.085 0.075 13 % FPEA par part(1) - après distributions 0.059 0.053 11 % Distributions par part en % des FPEA par part(1) 59 % 58 % 1 % Nb. moyen pondéré de parts en circulation de base 20 320 019 17 420 614 2 899 405 (1) Ceci est une mesure financière non conforme aux IFRS qui n'a pas de définition normalisée dans les IFRS et par conséquent elle peut ne pas être comparable à des mesures similaires présentées par d'autres émetteurs. Voir la section « Mesures financières non définies par les IFRS » (2) Ajusté pour les participations comptabilisées selon la méthode de la mise en équivalence



À propos de Canadien Net ? Le Fonds de placement immobilier Canadien Net est une fiducie à capital variable qui acquiert et possède des immeubles commerciaux de grande qualité assortis de baux triple net et dont la gestion est entièrement assumée par le locataire.

Mesures non-IFRS - Les états financiers consolidés du Fonds sont préparés conformément aux Normes internationales d'information financière (les « IFRS »). Dans le présent communiqué, en tant que complément aux résultats présentés conformément aux IFRS, Canadien Net communique certaines mesures financières non conformes aux IFRS : FPE, FPE part part, FPEA, FPEA part part, RNE et Immeubles de placement ajustés. Ces mesures non conformes aux IFRS ne sont pas définies dans les IFRS, n'ont pas de signification normalisée et pourraient ne pas être comparables à des mesures similaires présentées par d'autres émetteurs. Le Fonds a présenté ces mesures non conformes aux IFRS puisque la direction du Fonds est d'avis qu'il s'agit de mesures pertinentes de la performance opérationnelle sous-jacente et de la gestion de la dette de Canadien Net. Les mesures non conformes aux IFRS ne devraient pas être considérées comme une mesure de remplacement du résultat net, des flux de trésorerie provenant des activités d'exploitation (ou utilisés dans le cadre de celles-ci) ou de paramètres comparables établis conformément aux IFRS en tant qu'indicateurs du rendement, de la liquidité, des flux de trésorerie et de la rentabilité du Fonds. Pour obtenir une description complète de ces mesures et, le cas échéant, du rapprochement par rapport à la mesure la plus directement comparable qui est calculée conformément aux IFRS, veuillez-vous reporter à la rubrique « Mesures financières non définies par les IFRS » du rapport de gestion du Fonds pour le trimestre clos le 31 mars 2022, qui est affiché sous le profil du Fonds sur SEDAR, à www.sedar.com.

Énoncés prospectifs - Le présent communiqué contient des énoncés et informations prospectifs au sens des lois applicables en valeurs mobilières. Canadien Net met le lecteur en garde que les évènements réels pourraient différer considérablement des attentes actuelles en raison des risques connus et inconnus, des incertitudes et des autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent considérablement des résultats envisagés dans ces énoncés prospectifs. Parmi ceux-ci, notons les risques liés à la conjoncture, les risques liés au marché immobilier local, la dépendance vis-à-vis la situation financière des locataires, les incertitudes reliées aux activités immobilières, les variations de taux d'intérêt, la disponibilité du financement sous forme de dette ou de capital, les incidences liées à l'adoption de nouvelles normes IFRS, ainsi que les autres risques et facteurs décrits de temps à autre dans les documents déposés par Canadien Net auprès des autorités en valeurs mobilières, incluant le rapport de gestion. Canadien Net ne compte pas mettre à jour ni modifier ses énoncés prospectifs, ni ne s'engage à le faire, même si des évènements futurs survenaient ou pour tout autre motif, sauf si la loi ou toute autorité réglementaire l'exige.

La Bourse de Croissance TSX ainsi que ses Entités de Service de Régulations, (au sens attribué à ce terme dans les politiques tel que défini dans la Politique de la Bourse de Croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation) n'assume aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué.

Les états financiers du 31 mars 2022 et le rapport de gestion de Canadien Net peuvent être obtenus sur SEDAR à www.sedar.com

Pour plus d'information, veuillez contacter Jason Parravano au (450) 536-5328.

1 Ceci est une mesure financière non conforme aux IFRS qui n'a pas de définition normalisée dans les IFRS et par conséquent elle peut ne pas être comparable à des mesures similaires présentées par d'autres émetteurs. Voir la section « Mesures financières non définies par les IFRS »

