Machinations.io lève 3,3 millions USD dans le cadre d'un cycle de financement de série A, mené par Hiro Capital





Machinations.io, unique plateforme qui conçoit et prédit l'économie et les systèmes de jeu, destinée aux jeux haut de gamme, free2play et play2earn, a annoncé aujourd'hui la clôture d'un cycle de financement de série A d'un montant de 3,3 millions USD, mené par Hiro Capital. Machinations investira ces capitaux dans le recrutement et le développement de nouvelles fonctionnalités puissantes.

« L'équipe de Machinations.io a conçu un ensemble d'outils qui se révéleront fondamentaux dans l'avenir de la conception des jeux, qu'il s'agisse des jeux centralisés ou du Web3 », a déclaré Spike Laurie, associé chez Hiro Capital. « La capacité pour n'importe quel studio de développement d'utiliser la plateforme de Machinations afin de créer une économie dans le jeu, grâce à une solution rationalisée basée sur le navigateur, est absolument révolutionnaire. Nous sommes ravis d'aider l'équipe de Machinations à proposer sa vision aux créateurs de jeux à travers le monde. »

Machinations.io a été spécialement conçue pour résoudre les difficultés liées à la conception de l'économie des jeux. Elle permet aux concepteurs de jeux d'exprimer des systèmes de jeu et d'effectuer des simulations à grande échelle, en un simple clic, afin d'obtenir plusieurs millions de données sur la progression du gameplay.

« Nous sommes honorés d'être soutenus par des sociétés de capital-risque aussi réputées, et enchantés de travailler ensemble afin de concrétiser notre vision : celle d'un avenir dans lequel tous les systèmes, architectes et données parlent la même langue et prédisent ensemble », a confié Mihai Gheza, cofondateur et PDG de Machinations.

Machinations

Créée en 2018, Machinations.io est l'unique plateforme basée sur navigateur, et utilisée par plus de 35 000 professionnels, pour concevoir et prédire l'économie et les systèmes de jeu. S'appuyant sur une communauté ouverte en pleine croissance, déployant des intégrations avec divers fournisseurs et marchés de télémétrie populaires, et comptant plus de 400 institutions académiques qui utilisent Machinations pour former la nouvelle génération de concepteurs de jeux, la plateforme est en passe de devenir la norme en matière de modélisation, de prévision et d'optimisation de l'économie des jeux.

Hiro Capital

Basé à Londres et au Luxembourg, le fonds de capital-risque Hiro Capital investit dans des innovateurs britanniques, américains et européens dans les domaines des jeux, de la PI, de la technologie du métavers, du Web 3.0, des e-sports et du fitness gamifié. Hiro Capital investit généralement aux stades d'amorçage, avec des investissements de série A et de série B. Nous investissons dans les créateurs de contenu de première ligne, les jeux, la PI, les e-sports et le fitness numérique, ainsi que dans les applications technologiques profondes du métavers et du Web 3.0, telles que le cloud, le mobile, le streaming, les outils de création, le big data, l'IA, les technologies portables, la RA et la RV. - https://hiro.capital/

