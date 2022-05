L'Alumni EEB, plus qu'un réseau de diplômés





BROSSARD, QC, le 25 mai 2022 /CNW Telbec/ - Après 12 ans de partages, de transformations et d'apprentissages, l'École d'Entrepreneurship de Beauce (EEB) est fière de lancer l'Alumni EEB pour tous les diplômés de ses programmes Élite et Émergence, ainsi que ses entrepreneurs-entraîneurs.

Sa mission, offrir un environnement permettant de poursuivre leur développement, les échanges, l'entraide authentique et le partage afin qu'ils deviennent de meilleurs entrepreneurs, mais aussi une meilleure version d'eux-mêmes tout en propulsant la prospérité du Québec.

«Quelle fierté de constater la progression de l'EEB en termes d'impact économique, de satisfaction clients et de réputation car ceci rejoint pleinement nos intentions initiales. L'Alumni EEB - qui se nourrit de la richesse et de la portée pan-québécoise de notre réseau de diplômé.e.s - permettra maintenant de multiplier ces retombées», raconte Marc Dutil, fondateur et président du CA de l'EEB et président et chef de la direction du Groupe Canam.

«Il était grand temps d'offrir à la Communauté EEB une façon de se retrouver, tisser de nouveaux liens et poursuivre l'entraide entre entrepreneurs. Nous sommes partie prenante de l'écosystème entrepreneurial et nous voulons contribuer à démocratiser ce savoir. L'Alumni EEB est l'une des façons que nous avons trouvées pour faire vivre l'EEB et étendre notre impact », lance Isabelle Leber, directrice générale de l'EEB.

«Comme entrepreneur, il est essentiel de s'entourer, d'aller chercher de nouvelles connaissances et de poursuivre notre évolution. L'Alumni EEB rassemble tous ces éléments en permettant à ses diplômés de continuer d'avoir accès à une communauté et à de l'aide d'autres entrepreneurs. C'est une excellente nouvelle pour tous ceux qui ont terminé leur parcours à l'EEB», ajoute Stéphane Paquette, président de Scelltech, diplômé, membre du CA et du comité consultatif de l'Alumni.

Lors de l'événement de lancement qui avait lieu le 25 mai à Brossard dans le studio de TKNL, une centaine d'entrepreneurs se sont réunis pour assister à la conférence de Rawi Abdelal, économiste et professeur à la Harvard Business School sous le thème Perspectives mondiales : point de vue socio-économique et géopolitique.

La programmation exclusive de 2022-2023 a aussi été dévoilée (voir les détails ci-dessous). À noter qu'aucun membership n'est requis pour faire partie de l'Alumni EEB.

19 au 20 septembre 2022 : Éric Naaman, président de Damotech (entrepreneur-entraîneur)

: Éric Naaman, président de Damotech (entrepreneur-entraîneur) 31 octobre au 1er novembre 2022 : Guy Cormier , président et chef de la direction du Mouvement Desjardins (entrepreneur-entraîneur)

Desjardins 27 au 28 mars 2023 : Dominique Morneau , DM psychologue organisationnel (expert)

À propos de l'EEB

Depuis 2010, l'École d'Entrepreneurship de Beauce constitue l'Alma Mater d'une importante communauté panquébécoise d'entrepreneurs qui contribuent à la prospérité du Québec, avec près de 1000 entrepreneurs ayant vécu l'un des programmes de l'EEB, et plus d'une centaine de grands chefs d'entreprises agissant comme entrepreneurs-entraîneurs bénévoles.

L'EEB n'aurait pas pu y arriver sans la précieuse contribution de ses partenaires Fondateurs, la Banque Nationale, la Caisse de dépôt et placement du Québec et Desjardins. Nous les remercions pour leur confiance depuis toutes ces années.

