AVIS AUX MÉDIAS - Le gouvernement du Canada annoncera du financement pour aider à améliorer la saine alimentation pour les ménages à faible revenu à Terre-Neuve-et-Labrador





ST. JOHN'S, T.-N.-L., le 25 mai 2022 /CNW/ - Joanne Thompson, députée de St. John's-Est, au nom de l'honorable Jean-Yves Duclos, ministre de la Santé, annoncera du financement visant l'amélioration de la saine alimentation pour les ménages à faible revenu à Terre-Neuve-et-Labrador.

Il y aura un point de presse immédiatement après l'annonce.

Date

Le 26 mai 2022

Heure

13 h (HAT)

Lieu

L'événement aura lieu en personne à l'adresse suivante :

« The Event Space »

First Light Centre for Performance and Creativity

42, rue Bannerman

St. John's (T.-N.-L.) A1C 3M6

Il est fortement recommandé de porter un masque à l'intérieur.

SOURCE Agence de la santé publique du Canada

Communiqué envoyé le 25 mai 2022 à 16:52 et diffusé par :