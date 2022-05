Veeva Vault CTMS permet une gestion proactive des essais cliniques pour plus de 150 sociétés





Les innovations de Vault CTMS simplifient les flux de travail des essais et accélèrent leur déroulement dans l'ensemble du secteur

BARCELONE, Espagne, 25 mai 2022 /PRNewswire/ -- Veeva Systems (NYSE: VEEV) a révélé aujourd'hui que plus de 150 entreprises internationales et sociétés à croissance rapide font progresser les essais cliniques avec l'aide de Veeva Vault CTMS . Les sponsors et les sociétés de recherche contractuelle (Contract Research Organizations, CRO) utilisent Vault CTMS afin de travailler avec plus de 300 000 sites de recherche et de prendre en charge plus d'un million de patients au cours des différentes phases d'étude. La progression de l'utilisation de Vault CTMS aide les entreprises du secteur des sciences de la vie à gérer les essais de manière proactive et à accélérer la transition vers un avenir plus connecté et numérique.

Veeva continue à fournir des innovations qui permettent de résoudre les principaux défis auxquels sont confrontés les essais cliniques. En ce qui concerne la surveillance des sites, par exemple, les clients qui utilisent Vault CTMS peuvent gagner plus de 465 jours dans la production et le classement des rapports de visite grâce à l'automatisation et au partage des informations en temps réel. Outre les gains de productivité, l'utilisation de Vault CTMS permet aux sponsors et aux CRO d'améliorer la qualité des données, de prendre des décisions plus avisées et de préserver le bon déroulement des essais.

Grâce à la sortie de trois nouveaux produits chaque année, Veeva modernise les processus d'essais clés qui peuvent accélérer les études. Les nouvelles fonctionnalités de Vault CTMS sont les suivantes :

Gestion des études en fonction du risque pour une évaluation et une réduction continues des risques cliniques ;

pour une évaluation et une réduction continues des risques cliniques ; amélioration de la surveillance des sites, notamment avec le suivi des rapports de visite et l'envoi de questions en un clic pour accélérer le processus ;

fonctions de supervision de l'étude qui facilitent la gestion des problèmes et des écarts de protocole pour une meilleure conformité.

« Veeva s'engage à proposer des innovations qui aident les entreprises du secteur des sciences de la vie à améliorer leurs opérations cliniques afin de mettre plus rapidement les médicaments à la disposition des patients, a déclaré Henry Galio, vice-président de Veeva Vault CTMS. Cinq ans seulement après son lancement, plus de 150 entreprises utilisent Veeva Vault CTMS afin de simplifier considérablement les processus d'essais complexes tels que la gestion des risques cliniques et le suivi des rapports de visite. Nous sommes fiers de soutenir ce secteur et nous continuerons à travailler avec nos clients pour accélérer les essais numériques tout en les rendant plus rentables. »

De plus en plus de sociétés, dont 9 des 20 premières sociétés pharmaceutiques et trois des six premières sociétés de recherche contractuelle, utilisent le système Vault CTMS pour simplifier les essais. Vault CTMS fait partie de la Veeva Vault Clinical Operations Suite , permettant aux entreprises de partager des informations et des documents via Vault CTMS, Vault eTMF, Vault Study Startup et Vault Payments, pour une meilleure collaboration et une efficacité accrue tout au long du cycle de vie de l'étude.

Découvrez comment les entreprises utilisent Vault CTMS pour accélérer les processus lors du Veeva R&D and Quality Summit Connect . Les professionnels du secteur des sciences de la vie peuvent s'inscrire à l'événement en personne à Zurich le 8 juin 2022.

Informations complémentaires

Pour en savoir plus sur Veeva Vault CTMS, consultez le site : veeva.com/eu/CTMS Rejoignez Veeva sur LinkedIn : linkedin.com/company/veeva-systems Suivez @veeva_eu sur Twitter : twitter.com/veeva_eu

À propos de Veeva Systems

Veeva est le leader mondial des logiciels cloud pour le secteur des sciences de la vie. Engagée dans l'innovation, l'excellence des produits et la réussite de ses clients, Veeva compte plus de 1 000 clients, des plus grandes sociétés pharmaceutiques du monde aux nouvelles sociétés de biotechnologie. En tant que société d'intérêt public, Veeva s'engage à équilibrer les intérêts de toutes les parties prenantes, y compris les clients, les employés, les actionnaires et les industries qu'elle sert. Pour plus d'informations, consultez le site veeva.com/eu .

Déclarations prospectives de Veeva

Ce communiqué contient des déclarations prospectives concernant les produits et services de Veeva et les résultats ou avantages attendus de l'utilisation de nos produits et services. Ces déclarations sont fondées sur nos attentes actuelles. Les résultats réels peuvent différer sensiblement de ceux fournis dans ce communiqué et nous n'avons aucune obligation de mettre à jour ces déclarations. Il existe de nombreux risques susceptibles d'avoir un impact négatif sur nos résultats, y compris les risques et incertitudes divulgués dans notre formulaire 10-K pour la période se terminant le 31 janvier 2022, que vous pouvez trouver ici (un résumé des risques susceptibles d'avoir un impact sur notre activité se trouve aux pages 13 et 14), et dans nos dépôts ultérieurs auprès de la SEC, auxquels vous pouvez accéder sur sec.gov .

Contact :

Deivis Mercado Veeva Systems 925-226-8821 [email protected] Jeremy Whittaker Veeva Systems +49 6950955486 [email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1488285/Veeva_Systems_Logo.jpg

Communiqué envoyé le 25 mai 2022 à 16:12 et diffusé par :