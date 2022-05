INTERNATIONAL PROCESS PLANTS ANNONCE L'ACHAT À NOVARTIS D'UN SITE DE FABRICATION PHARMACEUTIQUE D'API DE CLASSE MONDIALE À GRIMSBY, AU ROYAUME-UNI





PRINCETON JUNCTION, N. J., 25 mai 2022 /PRNewswire/ -- International Process Plants (IPP) a annoncé que sa filiale Humber Industrials Ltd. a conclu un accord pour l'achat du site de production d'ingrédients pharmaceutiques actifs (API) de Novartis Royaume-Uni, d'une superficie de 170 hectares et de ses actifs à Grimsby, au Royaume-Uni.

« Nous sommes très enthousiastes à l'idée d'assurer la transition de ce site pharmaceutique API entièrement intégré. Grâce à sa capacité de réaction substantielle, à l'infrastructure du site et à son emplacement attrayant, nous sommes confiants dans les possibilités de réaménagement et d'utilisation du campus », a déclaré Ronald Gale, PDG d'IPP. « Avec les efforts actuels de délocalisation visant à éliminer les longues chaînes d'approvisionnement et l'insécurité de l'approvisionnement, nous sommes optimistes quant à l'avenir de ce site bien positionné. Bien que l'utilisation future spécifique de ce site reste à déterminer, nous sommes convaincus que ses capacités et notre expérience constitueront une combinaison réussie » a ajouté M. Gale.

L'usine API de classe mondiale et de grande envergure comprend environ 46 451 m2 de bâtiments répartis dans trois installations distinctes de traitement/fabrication contenant 90 suites de réaction d'une capacité totale de 900 m3, 17 centrifugeuses, 26 systèmes de séchage, 3 systèmes de broyage, 10 systèmes de récupération des solvants, 1 laboratoire et des bureaux modernes. Elle compte également une installation de traitement des eaux usées, des connexions de vapeur, d'électricité, d'eau, de gaz industriels et de gaz naturel. Notre objectif est d'attirer les industries pour qu'elles réutilisent ces actifs sur le site et ailleurs, dans le cadre de l'engagement d'IPP à réduire les émissions de carbone et l'impact environnemental en réutilisant les actifs inutilisés.

« L'IPP a été identifié comme la meilleure option pour le réaménagement du site en raison de notre expérience dans des projets similaires, tels que notre projet de réaménagement primé à Bromborough, et d'autres à Liverpool et Billingham au Royaume-Uni. En plus de nos activités au Royaume-Uni, le groupe IPP réaménage des sites industriels depuis plus de 40 ans, avec des dizaines de projets achevés en Amérique du Nord et en Europe continentale qui ont tous été affectés par des fermetures de sites », a déclaré Tony Field, directeur général d'IPP Europe. « Chacun de ces redéveloppements représente désormais un gain de temps et d'argent important pour leurs nouveaux exploitants, tout en fournissant des emplois et une valeur économique aux communautés locales », a-t-il ajouté.

La production de Novartis se poursuivra jusqu'en décembre 2022, et sera transférée à la filiale Humber d'IPP après une réduction progressive des opérations en 2023.

À propos de International Process Plants

Depuis 1978, le groupe IPP est devenu l'un des principaux facilitateurs mondiaux de la croissance de la production et des opportunités de redéveloppement dans les secteurs de la pharmacie, de la chimie de spécialité, de la chimie fine, de la chimie industrielle, de la pétrochimie, des engrais, de la production d'énergie et des polymères. IPP favorise la croissance industrielle durable en déployant des usines complètes, des systèmes de traitement et des équipements de traitement préexistants qui sont immédiatement disponibles, et ce, à une fraction du coût et du temps requis pour la mise en marché de nouveaux actifs. Le groupe possède un portefeuille mondial de 15 sites industriels complets à réaménager, plus de 110 usines complètes et plus de 15 000 pièces majeures d'équipement et de systèmes. Pour en savoir plus sur IPP, visitez le site www.ippe.com .

Contact pour les médias :

+1 609 586 8004

E : [email protected]

