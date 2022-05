Le premier ministre annonce un changement à la direction de la fonction publique





OTTAWA, ON, le 25 mai 2022 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a annoncé aujourd'hui la nomination de Janice Charette au poste de greffière du Conseil privé et secrétaire du Cabinet, à compter du 28 mai 2022. Mme Charette occupe ce poste de façon intérimaire depuis le 9 mars 2021. Avant cela, elle assumait les fonctions de Haute-commissaire du Canada au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord.

Le premier ministre a profité de l'occasion pour féliciter M. Ian Shugart à l'occasion de sa retraite prochaine de la fonction publique et pour le remercier de son leadership remarquable et des contributions exceptionnelles qu'il a apportées au Canada.

Le premier ministre a également remercié Mme Janice Charette d'avoir accepté de continuer à exercer les fonctions de greffière du Conseil privé et secrétaire du Cabinet. Il a aussi salué son engagement envers l'excellence, l'une des principales caractéristiques de la fonction publique.

Citations

« Je remercie Ian Shugart d'avoir consacré plus de 42 ans au service de la population canadienne. Il a servi avec distinction, notamment en tant que sous-ministre dans trois ministères différents, en plus d'être greffier du Conseil privé. Je lui suis reconnaissant pour son soutien et son professionnalisme, en particulier pour le leadership dont il a fait preuve pour aider les Canadiens pendant la pandémie de COVID-19. Je lui souhaite santé et bonheur. »

-- Le très hon. Justin Trudeau, premier ministre du Canada

« Je suis très heureux que Janice Charette ait accepté de continuer à assumer ce rôle important. Le leadership et l'expertise de Janice à la tête de la fonction publique du Canada sont essentiels à la réalisation de notre ambitieux programme visant à bâtir un avenir meilleur pour les gens du pays et à obtenir des résultats pour les Canadiens. »

-- Le très hon. Justin Trudeau, premier ministre du Canada

