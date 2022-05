HCL engage 15 millions USD pour lutter contre l'insécurité hydrique au niveau mondial





La sécurité hydrique n'a jamais été plus urgente qu'aujourd'hui. La population mondiale étant vouée à atteindre 8,5 milliards de personnes d'ici 2030, la pression augmente sur les réserves d'eau douce limitées de la planète. D'ici 2030, la demande mondiale en eau dépassera de 40 % l'approvisionnement durable. Outre les conséquences graves et immédiates pour la santé des personnes et la production alimentaire, un manque d'accès à l'eau potable peut limiter de jusqu'à un tiers la croissance économique et entraîner des conséquences négatives sur la biodiversité naturelle et le corps social. Gouvernements et entreprises doivent placer la question de l'eau douce au premier plan de leurs stratégies, et l'innovation jouera un rôle clé dans leur réussite.

Pour promouvoir l'agenda de préservation et de gestion de l'eau douce, le conglomérat mondial de premier plan HCL s'est associé avec UpLink, plateforme d'innovation ouverte du Forum économique mondial, qui met les startups les plus prometteuses en lien avec les partenaires et les financements dont elles ont besoin pour se développer. Dans le cadre d'un investissement de 15 millions USD sur cinq ans, HCL contribuera à accélérer l'agenda de l'innovation en faveur de l'eau, ainsi qu'à créer un écosystème d'innovation unique en son genre destiné au secteur mondial de l'eau douce sur UpLink, baptisé l'« Aquapreneur Innovation Initiative ».

Cette initiative s'appuiera sur l'expérience régionale de HCL dans la promotion de projets innovants en faveur de la conservation de l'eau, et réunira des dirigeants et des champions mondiaux pour favoriser une collaboration multipartite. En construisant cet écosystème, les entrepreneurs axés sur l'eau pourront prospérer et influencer les écosystèmes d'eau douce partout dans le monde.

« Aujourd'hui, les ressources mondiales en eau sont extrêmement sollicitées, et un enfant sur cinq sur cette planète est confronté à une pénurie d'eau », a déclaré Roshni Nadar Malhotra, PDG de HCL Group et présidente de HCL Technologies. « Chez HCL, nous entendons fournir tous les efforts pour contribuer à résoudre cette crise mondiale. Notre partenariat avec la plateforme UpLink du Forum économique mondial est une étape dans cette direction, et notre approche écosystémique peut être véritablement transformatrice. Ensemble, nous ne nous contenterons pas d'encourager et de développer les innovations dans ce domaine critique, mais nous renforcerons également les capacités des entrepreneurs axés sur l'eau - les aquapreneurs - afin qu'ils mettent en oeuvre des solutions innovantes. Au travers de l'Aquapreneur Innovation Initiative, nous réaffirmons notre engagement à accélérer la collaboration et l'innovation multipartite dans le domaine de la conservation de l'eau à l'échelle mondiale. »

La nouvelle collaboration entre HCL et UpLink inclura la création de l'écosystème d'innovation en matière d'eau douce, notamment en lançant des défis d'innovation pour trouver des solutions auprès des « aquapreneurs » (entrepreneurs axés sur l'eau), en mettant ces aquapreneurs en relation avec les initiatives et les réseaux d'eau existants, en ouvrant des possibilités de financement pour développer leurs entreprises, et en sensibilisant autour de l'agenda mondial sur l'importance de l'eau douce.

Ensemble, HCL et UpLink auront également pour objectif d'aider les aquapreneurs à renforcer leurs compétences et leurs capacités de leadership. Ces efforts combinés favoriseront et accéléreront l'agenda d'innovation en faveur de l'eau, ainsi que les idées, approches et solutions dominantes dans le secteur.

« L'Aquapreneur Innovation Initiative intervient à un moment décisif », a déclaré Olivier Schwab, directeur général du Forum économique mondial. « À l'heure où les pénuries d'eau touchent les régions du monde entier, il nous faut accélérer les progrès du secteur de l'eau douce, et renforcer la sécurité des populations et de la planète. La collaboration entre HCL et UpLink exploitera et fera avancer les solutions des meilleurs innovateurs mondiaux, en les mettant en relation avec les initiatives et les réseaux qui leur permettront de croître et de mener un changement transformationnel pour les systèmes hydriques les plus fragiles du monde. »

L'innovation dans le domaine de la gestion de l'eau douce est également essentielle pour le rôle de l'eau dans la transition vers une économie verte, comme l'a souligné aujourd'hui à Davos la publication d'un nouveau rapport intitulé, « A Freshwater Future: Without Blue, There Is No Green Economy » (L'avenir de l'eau douce : sans bleu, il ne peut y avoir d'économie verte).

UpLink a été lancée à l'occasion de la réunion annuelle 2020 du Forum économique mondial, en collaboration avec les membres fondateurs Salesforce et Deloitte. La plateforme identifie de nouvelles innovations via un cadre de compétition baptisé les défis d'innovation. UpLink a organisé jusqu'à présent plus de 30 défis, et identifié plus de 260 entrepreneurs qui proposent des solutions innovantes ciblant les problématiques mondiales les plus urgentes.

À propos de HCL Group

Fondé en 1976 comme l'une des premières startups informatiques indiennes créées dans un garage, HCL est un pionnier de l'informatique moderne avec de nombreuses premières à son actif, notamment l'introduction de l'ordinateur à microprocesseur 8 bits en 1978, bien avant ses pairs mondiaux. Aujourd'hui, HCL Group est présent dans divers secteurs, notamment la technologie et la santé, et est constitué de trois sociétés : HCL Technologies, HCL Infosystems et HCL Healthcare. Le groupe génère des revenus annuels de plus de 11,5 milliards USD et compte plus de 209 000 employés opérant dans 52 pays.

HCL Technologies, une société du groupe, habilite dès aujourd'hui les entreprises mondiales grâce à la technologie pour la prochaine décennie. En tant que société technologique mondiale de premier plan, elle est fière de sa diversité, de sa responsabilité sociale, de sa durabilité et de ses initiatives éducatives. HCL Technologies est également un partenaire stratégique du Forum économique mondial.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.hcl.com.

