Le Centre for Probe Development and Commercialization prend de l'expansion en Asie et signe un accord de développement, de fabrication et d'approvisionnement clinique pour le 177Lu-PSMA (DGUL) avec CellBion, une entreprise sud-coréenne





HAMILTON, ON, 25 mai 2022 /PRNewswire/ -- Le Centre for Probe Development and Commercialization (CPDC) a le plaisir d'annoncer le lancement d'un accord de développement, de fabrication et d'approvisionnement avec CellBion pour l'agent thérapeutique PSMA (DGUL) radiomarqué au Lu-177. Selon les termes de l'accord, CPDC développera et fabriquera le produit pharmaceutique de CellBion pour un approvisionnement clinique de phase II en Corée du Sud, dans le but de s'étendre en Amérique du Nord.

Le CPDC est connu pour sa présence mondiale et son expertise en tant que CDMO (organisation de développement et de fabrication sous contrat) en ce qui concerne les BPF et la distribution mondiale de produits radiothérapeutiques. « Nous sommes très heureux de travailler avec CellBion », a déclaré le Dr Bruno Paquin, PDG du CPDC. « Le CPDC a une excellente feuille de route en matière de fabrication et de fourniture de produits radiopharmaceutiques à de nombreux clients internationaux. L'expansion de notre portefeuille en Asie est une étape importante, car nous nous efforçons de soutenir nos partenaires depuis le début du développement clinique jusqu'à la fabrication commerciale. »

Basée à Séoul, en Corée du Sud, CellBion développe une nouvelle radiothérapie ciblant le PSMA pour le traitement du cancer de la prostate. Le Lu-177-PSMA (DGUL) fait actuellement l'objet d'essais cliniques de phase II en Corée du Sud et a montré un taux d'accumulation entre le sang et le cancer relativement élevé et un faible taux d'absorption par les reins par rapport aux médicaments concurrents.

Le programme de CellBion bénéficiera de la proposition de valeur unique qu'offre le CPDC, avec la production en interne de n.c.a. Lu-177 (en partenariat avec Isotopia Molecular Imaging ), en plus de son expertise en matière de fabrication, d'analyse, de réglementation et de qualité, permettra un approvisionnement ininterrompu et fiable du médicament de CellBion dans le monde entier.

« Nous sommes ravis de travailler avec le CPDC et d'offrir notre produit, le Lu-177-PSMA (DGUL), au marché nord-américain », a déclaré le Dr Kweon Kim, PDG de CellBion. « Nous sommes impressionnés par la qualité du travail et le professionnalisme de toute l'équipe du CPDC et nous attendons avec impatience la réalisation de notre programme afin de fournir un approvisionnement clinique de notre produit phare en Corée du Sud et de l'étendre à l'Amérique du Nord. »

À propos du Centre for Probe Development and Commercialization (CPDC) :

Le Centre for Probe Development and Commercialization (CPDC) est situé à Hamilton, en Ontario, au Canada. Le CPDC est un leader mondial dans la découverte, le développement et la commercialisation de produits radiopharmaceutiques de nouvelle génération. Il a été créé avec le soutien de multiples parties prenantes, notamment les Réseaux de centres d'excellence (RCE), l'Université McMaster et l'Institut ontarien de recherche sur le cancer (IORC). Depuis sa fondation en 2008, le CPDC a mis en place une plateforme renommée, robuste et fiable pour la fabrication et la fourniture mondiale de produits radiopharmaceutiques diagnostiques et thérapeutiques innovants utilisés quotidiennement pour la détection et le traitement de maladies humaines telles que le cancer. Pour en savoir plus sur le CPDC, consultez le site : www.imagingprobes.ca ou contactez [email protected] .

À propos de CellBion :

CellBion est une société biopharmaceutique axée sur le développement et la commercialisation d'agents radiopharmaceutiques pour le diagnostic et le traitement du cancer. CellBion développe un portefeuille de produits en phase clinique qui concerne le théranostic en oncologie et le diagnostic précis des macrophages. Pour en savoir plus sur CellBion, veuillez consulter le site www.cellbion.co.kr ou contacter [email protected].

À propos du Lu-177-PSMA (DGUL) :

Le produit phare de CellBion, le Lu-177-PSMA (DGUL), fait actuellement l'objet d'un essai clinique de phase 2 en Corée du Sud pour les patients atteints d'un cancer de la prostate métastatique résistant à la castration. Le Lu-177-PSMA (DGUL) possède le même motif de liaison au PSMA et la même dose de rayonnement que le PluvictoÒ (Lu-177-PSMA-617), mais il devrait offrir une efficacité et une innocuité supérieures en raison de son métabolisme endogène stable et de son excrétion efficace de l'organisme.

Communiqué envoyé le 25 mai 2022 à 14:53 et diffusé par :