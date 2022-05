Route 138 entre Kahnawake et Montréal (arrondissement de LaSalle) - Une voie ouverte par direction sur le pont Honoré-Mercier durant la fin de semaine du 27 mai

La sécurité hydrique n'a jamais été plus urgente qu'aujourd'hui. La population mondiale étant vouée à atteindre 8,5 milliards de personnes d'ici 2030, la pression augmente sur les réserves d'eau douce limitées de la planète. D'ici 2030, la demande...

La marque mondiale de vêtements intelligents Amazfit, appartenant à Zepp Health a créé sa montre la montre la plus robuste et la plus avancée à ce jour avec le lancement de la T-Rex 2. Ayant passé 15 tests de résistance de niveau militaire[2], la...