NFT Technologies cote à la NEO Bourse





NEO est heureuse d'annoncer que NFT Technologies Inc. (« NFT Tech » ou la « Société »), une société basée à Vancouver orientée investissement, développement d'actifs et technologies qui sont les moteurs du secteur des NFT, est désormais cotée à la NEO Bourse. NFT Tech est accessible au trading sous le symbole NFT.

Ayant pour mission de démocratiser, de simplifier et de fournir un accès à l'univers émergent des NFT, NFT Tech recherche et investit dans des actifs du gaming et du métavers conservés avant de devenir un processus grand public, et entend développer et vendre des technologies de pointe au sein du marché des NFT. Dirigée par une équipe de gestion possédant une grande expérience dans l'espace technologique et de la blockchain, NFT Tech travaille avec des influenceurs, des artistes, des célébrités et des athlètes pour lancer les NFT.

« NFT Tech est fière d'offrir aux investisseurs une opportunité de capter l'évolution et la croissance rapides de l'écosystème des NFT », a déclaré Wayne Lloyd, cofondateur et président exécutif de NFT Technologies. « Les NFT ont connu une croissance significative au cours de l'année dernière et sont utilisés dans de nombreux secteurs, notamment les jeux, le divertissement et même les crédits carbone. Nous tenons à remercier NEO pour son soutien et nous nous réjouissons de partager des développements passionnants avec les investisseurs au cours des prochains mois ».

Les investisseurs peuvent négocier des actions de NFT par l'entremise de de leurs canaux d'investissement habituels, notamment les plateformes de courtage à prix réduit et les courtiers à service complet.

« En peu de temps, les NFT ont vite gagné en popularité, car ils offrent un moyen unique d'investir dans des domaines tels que les jeux, la musique, les oeuvres d'art et le métavers. NFT Tech est à l'avant-garde de ce secteur en plein essor, et nous sommes fiers de l'accueillir comme nouvelle société émettrice sur la NEO Bourse », a signalé Jos Schmitt, président et CEO de NEO. « Nous nous réjouissons d'offrir une expérience client harmonieuse pour la cotation de NFT Tech sur NEO, la bourse de niveau 1 du Canada pour l'économie de l'innovation, et fournir un accès à une plus large communauté d'investisseurs institutionnels et de détail, ce qui contribuera à alimenter leur croissance continue ».

La NEO Bourse accueille plus de 230 cotations uniques, notamment certaines des sociétés de croissance canadiennes et internationales les plus innovantes, ainsi que des FNB des plus grands émetteurs de FNB du Canada. NEO facilite régulièrement entre 10 et 15 % du volume total des transactions au Canada. Cliquez ici pour afficher tous les titres cotés sur NEO.

À propos de la NEO Bourse

La NEO Bourse est la bourse de valeurs de niveau 1 du Canada pour l'économie de l'innovation. Elle réunit des investisseurs et des acteurs souhaitant lever des capitaux dans le cadre d'un environnement juste, liquide, efficace et orienté services. Entièrement opérationnelle depuis juin 2015, NEO donne la priorité aux investisseurs et donne accès à la négociation de tous les titres cotés en bourse au Canada, sur un pied d'égalité. NEO cote des entreprises et des produits d'investissement recherchant une bourse de valeurs internationalement reconnue donnant confiance aux investisseurs, offrant des liquidités de qualité et une large sensibilisation, y compris un accès sans entrave aux données de marché.

À propos de NFT Technologies Inc.

NFT Tech offre une connectivité aux écosystèmes Web3 en investissant directement dans les NFT, en soutenant les jeux Play 2 Earn et en accueillant les lancements de NFT IP de marque. NFT Tech connecte les investisseurs, les fans, les fabricants et les marques sur un marché. Fondée en 2021, l'équipe chargée de NFT Tech comprend des crypto-natifs, qui ont travaillé dans l'espace NFT et le métavers avant que les singes ne s'ennuient. La mission de NFT Tech est de connecter les marchés financiers traditionnels, les NFT et le métavers et d'occuper la place de leader de l'accueil des organisations, des marques et des célébrités dans le métavers et plus encore.

