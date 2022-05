GRACENOTE DE NIELSEN LANCE STREAMING CHANNELS DATA POUR AIDER LES PLATEFORMES DE DÉCOUVERTE DE CONTENU À TIRER PARTI DE L'AUGMENTATION DU NOMBRE DE TÉLÉSPECTATEURS EN STREAMING





La nouvelle offre de données de Gracenote simplifie l'agrégation des services de chaînes de télévision gratuites financées par la publicité (FAST, Free Ad-Supported TV) et de distributeurs virtuels de bouquets de chaînes de télévision (vMVPD, virtual Multichannel Video Programming Distributor), et unifie la découverte de contenu linéaire

EMERYVILLE, Calif., 25 mai 2022 /PRNewswire/ -- Gracenote, le principal fournisseur mondial de métadonnées de divertissement, d'identifiants de contenu et d'offres connexes, a annoncé aujourd'hui le lancement de Gracenote Streaming Channels Data permettant aux plateformes de découverte de contenu de mieux rapprocher les consommateurs à la programmation sur les chaînes de télévision gratuites financées par la (FAST), ainsi que sur les chaînes linéaires sur des services MVPD virtuels (vMVPD). En intégrant cette nouvelle solution, les agrégateurs de contenu peuvent désormais servir plus efficacement de guichets uniques pour les téléspectateurs qui se tournent de plus en plus vers de nouveaux services gratuits pour trouver des programmes qui complètent le contenu des services de streaming premium.

Streaming Channels Data permet aux plateformes de découverte de contenu d'accéder à la base de données de référence de Gracenote sur les programmes des chaînes linéaires en streaming. Chaque diffusion comprend un identifiant Gracenote, ainsi que des métadonnées normalisées sur la chaîne et le programme, enrichies d'images, de descriptions et d'informations sur les célébrités. La richesse du jeu de données améliore la découverte du contenu et permet des recommandations de programmes plus personnalisées, sur différents services, améliorant ainsi l'expérience utilisateur.

Selon The Gauge, aperçu de la consommation mensuelle totale de télévision établi par Nielsen, le streaming a atteint un nouveau record en termes de consommation totale de télévision aux États-Unis en avril 2022 , représentant 30,4 % de l'utilisation. Plus généralement, les Américains ont augmenté de 18 % le temps moyen hebdomadaire passé à regarder des vidéos en streaming, passant de 143,2 milliards de minutes en février 2021 à 169,4 milliards de minutes en février 2022, d'après le rapport State of Play de Nielsen. . Ces chiffres soulignent l'opportunité qui s'offre aux plateformes de découverte de contenu d'identifier des parts de marché et de déterminer le temps consacré au streaming.

Les chaînes FAST sont souvent thématiques et restent disponibles pour une durée limitée. Par exemple, un service pourrait lancer une chaîne dédiée avec des programmes télévisés trouvant un écho auprès des téléspectateurs asiatiques pendant le mois de mai, mois du patrimoine des Américains d'origine asiatique et des îles du Pacifique. Compte tenu de la nature temporaire de l'offre, la capacité d'intégrer le canal FAST et de rendre son contenu facile à découvrir est essentielle.

« Alors que les consommateurs recherchent des contenus télévisuels gratuits avec publicité pour compléter leurs services à la demande, les options d'intégration et de découverte faciles deviennent plus importantes que jamais pour les plateformes d'agrégation », déclare Simon Adams, Chief Product Officer chez Gracenote. « En relevant ces défis, les données sur les chaînes de streaming de Gracenote aident les clients de la plateforme à travailler à l'optimisation de leurs expériences utilisateur et à asseoir leurs positions de fournisseurs de prédilection pour les téléspectateurs. »

Le lancement de Gracenote Streaming Channels Data marque une nouvelle expansion de la suite innovante de jeux de données Streaming Video suite , conçue pour aider les fournisseurs de divertissement du monde entier à stimuler l'engagement avec des contenus en streaming attrayants provenant d'un large éventail de sources. Disponible dès maintenant aux États-Unis et en Europe, cette nouvelle solution s'ajoute aux offres existantes de Gracenote qui améliorent la recherche et la découverte de programmes de divertissement et de sport sur toutes les plateformes.

Gracenote est le pilier des solutions de contenu de Nielsen qui fournit des métadonnées de divertissement, des identifiants de contenu et des offres connexes aux principaux créateurs, distributeurs et plateformes du monde. La technologie de Gracenote offre des capacités avancées de navigation et de découverte de contenu, permettant aux utilisateurs de facilement se connecter aux émissions de télévision, aux films, à la musique et aux sports qu'ils aiment, tout en fournissant des analyses de contenu puissantes qui simplifient les décisions commerciales complexes.

