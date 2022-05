Upflex annonce un financement de série A de 30 millions de dollars de la part de fonds stratégiques et de capital-risque de premier plan





Upflex, le fournisseur de premier plan mondial de solutions d'espaces de travail hybrides, a annoncé la clôture de son tour de financement de série A de 30 millions de dollars (M$). Le levée de fonds a été menée par WeWork avec la participation des investisseurs stratégiques notables Newmark et Cushman & Wakefield ainsi que de l'investisseur revenant Ecosystem Integrity Fund et d'importants fonds de capital-risque comme GPO Fund, Coelius Capital, Industry Ventures, Inertia Ventures, Perennial Private Investments et Silicon Valley Bank. Cela porte à 34,1 M$ le total des fonds levés par Upflex à ce jour.

Upflex a conclu un partenariat stratégique et exclusif avec WeWork en février 2022, qui a permis de faire passer à plus de 6 000 le nombre de sites réservables du réseau mondial d'Upflex. En tant que seul agrégateur du stock de WeWork, les clients d'Upflex et de WeWork bénéficient dorénavant d'une meilleure optionalité dans les espaces de travail alors qu'ils ambitionnent d'adopter des stratégies de travail hybrides.

« Nous sommes enthousiasmés et émus de nous associer avec des leaders mondiaux dans l'immobilier commercial et des investisseurs de premier plan dans les proptechs qui apportent l'expertise du marché et le soutien financier nécessaires à la poursuite de notre croissance », a déclaré Christophe Garnier, PDG et cofondateur d'Upflex. « Nous prévoyons d'utiliser les fonds pour développer notre technologie leader sur le marché et élargir notre équipe alors que nous continuons de renforcer notre statut de pilier du secteur des espaces flexibles, définissant la norme pour ce que les employeurs et les employés d'aujourd'hui recherchent sur le lieu de travail. »

Fondée en 2018, Upflex utilisera cette injection de capital pour intensifier davantage sa mission de base consistant à créer une norme technologique à plusieurs facettes qui connecte les occupants, les sociétés de courtage et les partenaires d'espaces flexibles avec les solutions dont le secteur des espaces flexibles a besoin pour répondre à la demande de la génération hybride. Les solutions orientées données d'Upflex aident à réduire les frais généraux tout en améliorant la durabilité, la satisfaction ainsi que la flexibilité pour les entreprises de toutes tailles, des start-ups jusqu'aux entreprises internationales. La start-up en croissance rapide du secteur des proptechs prévoit d'élargir son offre logicielle, de recruter des talents prometteurs, mais aussi d'étendre son vaste réseau pour atteindre les 30 000 espaces de travail réservables d'ici 2025.

« WeWork a toujours été à l'avant-garde de l'innovation sur le lieu de travail et nous recherchons constamment les meilleurs partenaires dans leur catégorie pour améliorer les solutions que nous fournissons aux entreprises de toutes tailles à travers le monde », a affirmé Sandeep Mathrani, PDG de WeWork. « Nous sommes convaincus que notre partenariat exclusif avec Upflex constitue un avantage pour notre capacité à soutenir un monde du travail hybride plus flexible. »

Pour les partenaires d'espaces flexibles, Upflex crée une exposition accrue pour leur portefeuille d'actifs, tout en leur permettant de gérer leur stock sans investissements supplémentaires de capitaux. Pour les employés, elle offre une flexibilité des emplacements de bureaux et des réservations de bureaux tout en permettant aux employeurs d'élargir leur définition de l'espace de travail, amenant leurs biens immobiliers détenus et loués dans le même écosystème de réservation centralisé et facile à utiliser avec un réseau mondial composé de milliers d'espaces de travail à la demande. Les gestionnaires ont accès aux données d'utilisation en temps réel et aux tendances au fil du temps, leur permettant de créer des solutions hybrides personnalisées de long terme, optimisées par rapport à leurs objectifs d'affaires, au bonheur des employés et aux objectifs de durabilité. La technologie et le réseau d'espaces d'Upflex ont été mis à profit pour alimenter les outils de gestion de portefeuille et les offres client de certaines des plus importantes maisons de courtage au monde.

Upflex, qui continue d'offrir une expérience et un choix des employés sans équivalent, une robuste base de données, des contrôles détaillés des espaces de travail des employeurs et un accès à la meilleure place de marché d'espaces flexibles, offre actuellement un accès à la demande à plus de 6 000 sites réservables dans 80 pays et 900 villes, des chiffres en augmentation permanente. En plus de son partenariat exclusif avec WeWork, Upflex compte plus de 700 autres partenaires opérateurs d'espaces flexibles.

À propos d'Upflex : Upflex est une société proptech mondiale, en croissance rapide, proposant toute une gamme de solutions SaaS pour le milieu de travail hybride. La technologie tout-en-un d'Upflex est appelée à devenir la norme dans le secteur des espaces flexibles, connectant les occupants, les sociétés de courtage et les fournisseurs d'espaces flexibles dans un écosystème homogène qui soutient la flexibilité et le choix et qui rend le travail distribué plus simple, plus économique, plus durable, plus évolutif et plus sûr. Entreprise axée sur la technologie, Upflex s'appuie sur la croyance que la clé d'un monde du travail meilleur réside dans les données. Ses plateformes fournissent aux utilisateurs des données d'utilisation des espaces de travail riches et exploitables, favorisant des décisions plus éclairées en matière d'espaces de travail et une plus grande efficacité globale pour les entreprises, pour la main-d'oeuvre et pour la planète.

À propos de WeWork : WeWork (NYSE : WE) a été fondée en 2010 avec la vision de créer des environnements dans lesquels les individus et les entreprises convergent et travaillent le mieux possible. Depuis, la société est devenue l'un des plus importants fournisseurs mondiaux d'espaces flexibles, déterminée à proposer des solutions clés en main axées sur la technologie, des espaces flexibles et des expériences communautaires.

Pour plus d'informations sur WeWork, veuillez consulter notre site WeWork.com.

