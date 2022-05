Conseillers immobiliers GWL obtient une certification LEED® Or pour le Livmore High Park





TORONTO, le 25 mai 2022 /CNW/ - Le Livmore High Park, l'une des plus récentes collectivités résidentielles de Conseillers immobiliers GWL, a obtenu la certification LEED® Or en vertu du nouveau système d'évaluation des bâtiments écologiques, pour les nouvelles constructions et rénovations majeures (v2009).

Notre avantage en matière d'aménagement

Cette certification témoigne de l'engagement de Conseillers immobiliers GWL envers la durabilité dans notre portefeuille. Pour ce projet, comme pour de nombreux autres, l'efficacité énergétique était une grande priorité durant tout le processus de conception et de construction.

« Le projet visait initialement la certification LEED® Argent, mais l'équipe a modifié le statu quo pour s'orienter vers le niveau supérieur, LEED® Or », déclare Adam Schneiderman, vice-président principal de l'aménagement. « Ce résultat n'a été possible que grâce à l'engagement et au travail assidu de notre équipe d'aménagement, de notre partenaire EllisDon et de notre équipe de conception, y compris Zeidler, RJC, MBII, MCW, PMA, Figure 3 et Morrison-Hershfield. »

Pour atteindre LEED® Or, l'équipe du projet a intégré plusieurs mesures au processus de conception qui prévoyait une économie d'énergie de 35 %, une économie de 38 % dans le coût de l'énergie et une réduction de 50 % des émissions de gaz à effet de serre par rapport à un immeuble locatif spécialement conçu de dimensions similaires. Certaines des mesures de réduction de l'énergie et de l'eau comprenaient l'usage d'une pompe thermique hybride, de ventilateurs de récupération d'énergie placés dans les suites, d'appareils électroménagers cotés ENERGY STAR, de luminaires LED, de robinetterie à faible débit, de compteurs individuels de consommation d'eau placés dans les suites, et beaucoup d'autres dispositifs.

À quelques pas du plus gros parc public de Toronto, le Livmore High Park aide les résidents à réduire leur empreinte environnementale tout en faisant la promotion de moyens de transport alternatifs et actifs pour se rendre à l'immeuble et en revenir. L'aménagement est adjacent à la station de métro High Park et comprend des bornes de chargement pour véhicules électriques et plus de 500 emplacements pour vélos dans le garage, réduisant la nécessité d'autos dans le secteur.

La marque Livmore

Le Livmore High Park a accueilli ses premiers résidents en 2020, devenant ainsi notre second lancement communautaire sous la marque Livmore. Deux ans auparavant, Conseillers immobiliers GWL a ouvert le Livmore Bay & Gerrard au coeur du centre-ville de Toronto. À l'avenir, la marque Livmore continuera à augmenter son empreinte dans tout le Canada avec l'ouverture du Livmore Ville-Marie à Montréal au cours des mois suivants, et grâce à une autre collectivité dans l'attrayant quartier Westboro à Ottawa en 2024.

La marque Livmore se fonde sur le principe que l'on peut mieux profiter de la vie après avoir payé son hypothèque, en bénéficiant de la sécurité d'une location, dans un logement central à proximité de commodités comme le transport en commun, des magasins et des restaurants avec accès à des installations internes de première qualité.

Toutes les collectivités de Livmore ont ou visent une certification LEED®. Le Livmore Bay & Gerrard, le seul autre aménagement Livmore achevé, a aussi obtenu la certification LEED Or.

Notre approche de la durabilité

« Il faut féliciter notre équipe d'aménagement pour avoir concrétisé ce complexe résidentiel multifamilial au point d'obtenir une certification LEED® Or », déclare Robert Campanelli, vice-président de la durabilité de l'entreprise. « La détermination de l'équipe pour assurer que le Livmore dépasse les attentes en durabilité de nos clients, nos résidents et notre collectivité témoigne du leadership et de la compétence de Conseillers immobiliers GWL en matière d'immobilier écologique ».

En cherchant à faire certifier les propriétés que nous gérons, nous contribuons largement à notre stratégie de durabilité. Actuellement, 86 % de notre portefeuille admissible (par surface d'étage) compte au moins une certification d'immeuble écologique. Elles nous aident à attirer des locataires et des résidents de haute qualité, à appliquer des pratiques opérationnelles haut de gamme, ainsi qu'à améliorer la valeur à long terme des actifs de nos clients.

Pour mieux connaître notre plateforme de durabilité.

À propos de Conseillers immobiliers GWL

La société Conseillers immobiliers GWL inc. est une entreprise axée sur la croissance et déterminée à procurer à ses clients des rendements solides à long terme. Nous offrons aux caisses de retraite et aux clients institutionnels des services de gestion d'actifs, de gestion immobilière, d'aménagement, ainsi que des services de conseils immobiliers personnalisés. La société Conseillers immobiliers GWL inc. gère un portefeuille diversifié d'actifs immobiliers constitué d'immeubles de bureaux, commerces de détail, industriels, résidentiels et à usage mixte, ainsi qu'une réserve dynamique de nouveaux projets d'aménagement.

