Corona, la marque mondiale de bière, encourage les gens à répondre à un appel de la nature avec la deuxième saison de la série de contenu original de Corona Studios, « Free Range Humans »

À propos d'Anheuser-Busch InBev Anheuser-Busch InBev est une société cotée en bourse (Euronext: ABI) basée à Louvain, en Belgique. Les actions de Budweiser font également l'objet de cotations secondaires aux bourses du Mexique (MEXBOL: ANB) et de l'Afrique du Sud (JSE: ANH), et la société détient un certificat américain d'actions étrangères à la Bourse de New York (NYSE: BUD). En tant qu'entreprise, nos ambitions sont immenses : notre rêve est tout simplement de rassembler et de créer un monde meilleur. Nous sommes toujours à la recherche de nouvelles façons de répondre aux grands rendez-vous que nous donne la vie, de faire progresser notre industrie et d'avoir un impact significatif dans le monde. Nous sommes déterminés à créer de grandes marques qui résistent à l'épreuve du temps et à brasser les meilleures bières en utilisant les meilleurs ingrédients. Notre vaste gamme de plus de 500 marques de bières compte les marques mondiales Budweiser®, Corona® et Stella Artois®, les marques Beck's®, Hoegaarden®, Leffe® et Michelob ULTRA®, que l'on trouve dans plusieurs pays, et des championnes locales comme Aguila®, Antarctica®, Bud Light®, Brahma®, Cass®, Castle®, Castle Lite®, Cristal®, Harbin®, Jupiler®, Modelo Especial®, Quilmes®, Victoria®, Sedrin® et Skol®. Notre patrimoine brassicole remonte à plus de 600 ans et s'étend sur différents continents et plusieurs générations, de nos racines européennes à la brasserie Den Hoorn de Louvain, en Belgique, à l'esprit pionnier de la brasserie Anheuser & Co. de Saint-Louis, aux États-Unis, en passant par la création de la brasserie Castle en Afrique du Sud, pendant la ruée vers l'or de Johannesburg, et par Bohemia, la première brasserie du Brésil. Forts d'une présence diversifiée sur le plan géographique et d'une exposition équilibrée aux marchés développés et en développement, nous tirons parti des forces collectives d'environ 169 000 collaborateurs dans près de 50 pays du monde entier. En 2021, AB InBev a déclaré des revenus de 54,3 milliards de dollars américains (en excluant les coentreprises et les entreprises associées).