Le nouveau projet de Cuso International privilégie le soutien aux jeunes et aux femmes vulnérables en République démocratique du Congo

OTTAWA, ON , le 25 mai 2022 /CNW/ - Cuso International lance avec ses partenaires un vaste projet en République démocratique du Congo (RDC) qui offrira des soutiens importants aux jeunes vulnérables et favorisera une croissance économique plus inclusive et équitable.

Financé par Affaires mondiales Canada (AMC) et l'Agence suédoise de coopération internationale pour le développement (SIDA), le projet Talents Pluriels se penchera sur les nombreux obstacles et inégalités auxquels sont confrontés les jeunes femmes et d'autres groupes vulnérables. À cette fin, le projet se portera son attention à la création de possibilités économiques, à la promotion de milieux de travail sûrs, inclusifs et favorables à l'égalité des sexes, et à la sensibilisation de la population à la situation des communautés marginalisées et à l'inclusion sociale dans les villes de Bukavu, Kinshasa et Lubumbashi.

« Ce projet polymorphe apportera un soutien essentiel aux populations marginalisées et luttera contre la discrimination à laquelle elles sont régulièrement confrontées, déclare Nicolas Moyer, directeur général de Cuso International. Nous sommes reconnaissants à l'Agence suédoise de coopération internationale pour le développement et à AMC pour leurs contributions importantes à ce projet, et avons hâte d'entamer les activités qui se répercuteront largement sur les moyens de subsistance et l'avenir de milliers de jeunes en RDC. »

Plus de 4 000 jeunes entrepreneurs participeront au projet sur une période de quatre ans et 6 000 jeunes auront accès à une plateforme numérique d'apprentissage qui comprendra des formations et d'autres ressources, notamment des cours proposés dans le cadre de partenariats avec des établissements d'enseignement.

Plus de 600 de ces jeunes marginalisés bénéficieront de l'appui de 30 mentors du monde des affaires en Afrique et 2 000 jeunes recevront des soutiens dans leur recherche d'un emploi ou d'un stage. Vingt entreprises auront droit aussi à une aide pour mettre au point ou renforcer leurs politiques de ressources humaines de manière à les rendre plus inclusives, plus sûres et plus favorables à l'égalité des sexes. Par ailleurs, 800 membres du personnel de ces entreprises seront formés aux questions d'égalité des sexes et d'inclusion sociale.

« Nous sommes fiers d'aider les jeunes à trouver de vrais emplois et les entreprises à mettre la diversité à contribution dans leurs activités. Ce projet peut être le fer de lance de modèles commerciaux durables en RDC », Henric Råsbrant, ambassadeur de la Suède en RDC

Grâce au projet, 1 200 membres de la communauté et 700 membres de leurs familles feront part de leurs points de vue, de leurs hypothèses et de leurs expériences en ce qui concerne les identités de genre et les orientations sexuelles, et ce dans un cadre sûr, de manière à faciliter le développement de réseaux de soutien pour les jeunes vulnérables.

« Le Canada s'engage à bâtir un monde meilleur où les femmes, les filles et les communautés marginalisées sont habilitées à réaliser tout leur potentiel », Benoît-Pierre Laramée, ambassadeur du Canada en RDC

Cuso travaillera aux côtés d'organismes congolais établis pour mettre en oeuvre le projet, notamment Jeunialissime, un organisme de défense des droits des personnes LGBTQ2I, Si Jeunesse Savait, un organisme féministe, et SODEICO, une entreprise spécialisée dans la gestion des RH.

Les activités du projet seront lancées à la fin de mai, et les espaces de cotravail ainsi que les formations pour les jeunes entrepreneurs et les demandeurs d'emploi commenceront peu après.

