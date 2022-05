3Degrees renforce ses équipes climatiques mondiales face à la demande croissante des clients





L'entreprise accueille une nouvelle direction européenne, des effectifs supplémentaires et un nouveau bureau à Londres pour améliorer la prestation de services

LONDRES, 25 mai 2022 /PRNewswire/ -- Le fournisseur mondial de solutions climatiques 3Degrees étend sa présence afin de mieux répondre à la demande croissante des organisations qui réagissent à la nécessité de prendre des mesures urgentes contre le changement climatique dans le monde entier. La société renforce ses capacités en Europe, point focal du travail de pointe sur le climat, en recrutant de nouveaux dirigeants locaux, en augmentant ses effectifs et en ouvrant un nouveau bureau à Londres.

Basée à San Francisco, en Californie, et leader du marché depuis près de 20 ans, 3Degrees poursuit l'expansion de ses activités de conseil en matière de climat au Royaume-Uni et en Europe, afin de répondre aux besoins d'une clientèle croissante. Au moment où les organisations recherchent des services de conseil supplémentaires pour élaborer et mettre en oeuvre des stratégies mondiales en matière de climat et de décarbonisation, 3Degrees renforce ses équipes en Europe afin de proposer des solutions complètes pour répondre à ces besoins essentiels. Le nouveau bureau londonien vient s'ajouter à son bureau actuel d'Oslo.

« Cette expansion est une réponse directe à la demande croissante des entreprises qui accélèrent leurs efforts de décarbonisation dans le monde et se fixent des objectifs climatiques plus audacieux, tels que le net zéro », a déclaré Steve McDougal, PDG. « Cet investissement dans nos équipes et le renforcement de notre présence physique en Europe et au Royaume-Uni consolideront la capacité de 3Degrees à fournir une suite complète de solutions climatiques sur mesure aux entreprises dont le siège, les activités et les chaînes d'approvisionnement se situent en Europe et au-delà, en les aidant à prendre des mesures immédiates pour lutter contre leurs émissions de portée 1, 2 et 3. »

Nouvelle direction et élargissement des équipes européennes pour la pratique Énergie et Climat de 3Degrees

3Degrees a le plaisir d'accueillir Maureen Bray en tant que directrice principale de son groupe de conseil sur le climat, la pratique Énergie et Climat, où elle dirigera l'équipe Stratégie climatique dans la région EMEA. À ce titre, Maureen dirige un groupe de conseillers chevronnés qui aident les organisations à définir et à atteindre leurs objectifs climatiques mondiaux, y compris les objectifs de zéro émission, de neutralité carbone et les objectifs scientifiques. Maureen apporte à 3Degrees plus de dix ans d'expérience en gestion du développement durable et en direction de cabinets de conseil. Elle occupait tout récemment le poste de directrice internationale du conseil chez Schneider Electric.

« Je suis ravie de cette occasion qui m'est donnée de soutenir le développement des services de conseil climatique de 3Degrees dans la région EMEA afin d'aider nos clients à élaborer et à mettre en oeuvre des plans de décarbonisation significatifs », a déclaré Maureen. « L'ambition de l'entreprise d'étendre davantage ses capacités dans de nouvelles zones géographiques est passionnante et en phase avec la croissance que nous observons sur le marché européen, où le changement se produit à un rythme soutenu. »

En outre, Tyler Espinoza, directeur principal et vétéran de longue date de 3Degrees, s'installe en Europe où il continuera à diriger le volet « Marchés de l'énergie » des activités de conseil dans toutes les régions du monde, tout en renforçant l'équipe en Europe. Tyler supervisera l'expansion des capacités mondiales de l'entreprise afin de proposer une gamme complète de solutions sur mesure en matière d'énergies renouvelables, y compris l'obtention de contrats d'achat d'électricité (CAE) pour les entreprises, les énergies renouvelables dans les chaînes d'approvisionnement et l'énergie sans carbone 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Compte tenu de l'évolution rapide du paysage énergétique en Europe, la présence de Tyler au niveau local aidera 3Degrees à fournir un soutien consultatif étendu à ses clients afin qu'ils puissent saisir les occasions de maximiser l'impact de leurs achats d'énergie renouvelable d'une manière qui soit rentable.

« 3Degrees occupe une position unique pour offrir à nos clients une gamme complète de solutions en matière de climat et d'énergies renouvelables, y compris la mise en oeuvre de CAE et le soutien à leurs besoins internationaux en matière de certificats d'attributs énergétiques et de crédits carbone », a déclaré Tyler. « Peu d'organisations peuvent faire cela et je suis enthousiaste à l'idée de proposer ces solutions à nos clients européens. »

À propos de 3Degrees

3Degrees, une société certifiée B, permet aux entreprises et à leurs clients de prendre des mesures urgentes contre le changement climatique. Nous aidons les organisations du monde entier à atteindre leurs objectifs en matière d'énergie renouvelable et de décarbonisation grâce à notre travail avec les entreprises mondiales du classement Fortune 500, les services publics et d'autres organisations qui souhaitent se joindre à la lutte contre le changement climatique. L'équipe de 3Degrees possède une expertise approfondie en matière de conseil en durabilité, de marchés environnementaux, de développement de projets d'énergie renouvelable et de carbone, de solutions de décarbonisation des transports et de programmes d'énergie renouvelable des services publics. En collaboration avec ses clients, 3Degrees aide à développer et à mettre en oeuvre des solutions créatives qui garantissent l'intégrité environnementale et sont judicieuses sur le plan commercial. Pour en savoir plus, visitez le site Web 3Degrees.com ou suivez-nous sur LinkedIn et Twitter.

