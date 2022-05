Le IKEA du centre-ville de Toronto - Aura accueille des milliers de personnes le jour de son ouverture.





Le nouveau magasin, unique en son genre au Canada, permet aux citadins de vivre une expérience IKEA sans quitter la ville

BURLINGTON, ON, le 25 mai 2022 /CNW/ - Le très attendu magasin IKEA du centre-ville de Toronto a ouvert ses portes aujourd'hui. Ses collaborateurs ont accueilli des milliers de clients dans ce nouvel emplacement de 66 000 pieds carrés situé à l'angle des rues Yonge et Gerrard. Le IKEA du centre-ville de Toronto - Aura est le 15e magasin du détaillant au Canada.

« L'ouverture d'aujourd'hui constitue un jalon important dans notre transformation visant à rapprocher IKEA de l'endroit où les clients vivent, travaillent, magasinent et passent du temps ensemble », dit Michael Ward, PDG de IKEA Canada et directeur du développement durable. « L'ouverture d'un premier magasin petit format au Canada destiné à répondre aux besoins et aux aspirations des Torontois, est, pour chacun de nous chez IKEA Canada, un grand sujet de fierté. »

Les célébrations d'ouverture ont commencé à 8 h 30 au College Park. Il y avait de la musique et des gourmandises de l'espace gourmand suédois. L'une des cérémonies d'ouverture comprenait une reconnaissance de territoire par le Chef Stacey LaForme ainsi que des allocutions de Michael Ward, PDG et directeur du développement durable, de Patrice Dreano, directeur du magasin IKEA du centre-ville de Toronto - Aura, de Lars Henriksson, consul général de la Suède au Canada, et de Pauline Larsen, directrice générale provisoire de l'amélioration de la zone commerciale de Downtown Yonge.

« Aujourd'hui est un grand jour pour nos collaborateurs, qui accueillent leurs premiers clients dans ce magasin de détail d'un nouveau genre », dit Patrice Dreano, directeur de magasin, IKEA du centre-ville de Toronto - Aura. « Nous sommes vraiment heureux de constater tout l'enthousiasme et tout le soutien que manifeste la communauté pour le IKEA du centre-ville de Toronto - Aura. Nous continuerons de jouer un rôle positif dans la communauté. »

Le magasin IKEA du centre-ville de Toronto - Aura est le premier en son genre au Canada. Il offre la même expérience IKEA que les clients adorent, mais dans un format plus petit. S'inspirant de la vie à domicile des Torontois, le magasin propose plus de 2000 articles que les clients peuvent emporter avec eux. Quant aux gros meubles exposés, ils sont offerts en livraison seulement. Le magasin IKEA du centre-ville de Toronto offre des modes de paiement sans espèces. Les clients peuvent utiliser l'appli IKEA pour scanner les articles désirés et payer à l'une des caisses situées sur les deux étages du magasin. Le magasin offre une panoplie de services pratiques tels que l'assemblage, la planification, les retours et la livraison à domicile. Un point de ramassage se situe à l'étage inférieur du centre commercial Aura et permet aux clients de venir ramasser leur commande moyennant des frais fixes.

De plus, les clients peuvent profiter de l'espace gourmand suédois, un nouveau concept de service alimentaire. Ils peuvent y acheter un hot-dog IKEA sur le pouce, emporter des aliments de l'épicerie suédoise pour cuisiner à la maison et savourer les nouvelles recettes de boulettes pensées pour satisfaire les goûts de la communauté diversifiée de Toronto.

Les heures d'ouverture normales du magasin IKEA du centre-ville de Toronto - Aura sont celles-ci : du lundi au dimanche, de 10 h à 21 h. Pour ce qui est de l'espace gourmand suédois, il prolongera ses heures d'ouverture de 8 h à 21 h à compter du 30 mai. Le magasin IKEA du centre-ville de Toronto - Aura vient grossir le réseau IKEA, qui s'étend sur la région du Grand Toronto et qui comprend 4 magasins IKEA grande surface, 15 points de ramassage PenguinPickUp et 8 studios de planification.

