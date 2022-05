AVIS AUX MÉDIAS - LE GOUVERNEMENT DU CANADA FERA UNE ANNONCE EN MATIÈRE DE LOGEMENT AU NOUVELLE-ÉCOSSE





NEW GLASGOW, NS, le 25 mai 2022 /CNW/ - Le gouvernement du Canada et le gouvernement du Nouvelle Écosse feront une annonce en matière de logement.

Les médias sont invités à se joindre à l'honorable Sean Fraser, ministre de l'Immigration des Réfugiés et de la Citoyenneté et député de Central Nova, au nom de l'honorable Ahmed Hussen, ministre du Logement et de la Diversité et l'honorable, et l'honorable Tim Houston, premier ministre de la Nouvelle-Écosse pour l'annonce.

Date : Le 26 mai 2022







Heure : 11 h 30 Heure de HAA







Emplacement : 917, rue East River

New Glasgow

(Nouvelle-Écosse)











