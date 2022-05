Le dernier rapport sur les 1,7 milliard d'appareils connectés révèle une hausse du nombre de voitures connectées, de montres intelligentes et d'appareils de gestion de l'énergie





LOS ANGELES, 25 mai 2022 /PRNewswire/ -- CUJO AI , un chef de file mondial en matière de cybersécurité et de solutions d'intelligence réseau pour les fournisseurs d'accès Internet (FAI), a publié aujourd'hui son rapport annuel sur les appareils connectés. Les données, collectées d'avril 2021 à mars 2022, révèlent les modèles et les tendances d'utilisation des appareils connectés à Internet provenant de 1,7 milliard d'appareils connectés.

Cette année, le rapport a été réalisé en collaboration avec Airties , l'un des principaux fournisseurs de solutions Wi-Fi gérées auprès d'opérateurs du monde entier. La société a contribué au rapport en fournissant son point de vue sur l'utilisation du Wi-Fi en Europe et en Amérique du Nord.

« Le paysage des appareils évolue de manière tangible car les gens utilisent de plus en plus d'appareils connectés », a déclaré Kimmo Kasslin, vice-président des laboratoires de recherche chez CUJO AI. « Certains de ces appareils présentent certains risques pour leurs utilisateurs, qui passent souvent sous le radar du consommateur moyen. »

« Alors que le monde est confronté à une augmentation inévitable des appareils IoT grand public et que les gadgets intelligents continuent de peupler les espaces de vie, le rapport fournit une évaluation détaillée du paysage des appareils connectés aux États-Unis et au Canada », a déclaré Indre Raviv, vice-présidente principale du marketing chez CUJO AI. « Sur la base de données anonymisées, le rapport examine les tendances les plus récentes, les domaines de croissance et les opportunités pour les fournisseurs de services réseau. »

L'essor des appareils mobiles après la pandémie

Les smartphones sont les appareils connectés les plus courants, atteignant 41 % de tous les appareils connectés contre 38 % l'année précédente, suivis par les ordinateurs et les tablettes avec respectivement 17,5 % et 9 %. Depuis avril 2021, l'utilisation des montres connectées continue de croître, ce qui en fait le quatrième type d'appareil le plus populaire, Apple dominant le marché (91 %).

Le divertissement à la maison évolue vers les jeux vidéos

Parmi les consommateurs, l'intérêt pour les jeux continue de croître même après le confinement. Les consoles de jeux, en particulier Nintendo, PlayStation et Xbox, restent populaires. Notamment, Nintendo a une légère avance en termes de popularité des plateformes de jeux en pourcentage de tous les nouveaux appareils connectés chaque mois, avec Nintendo à 35,65 %, PlayStation à 35,55 % et Xbox à 28,69 %. De plus, 25,27 % des ménages possèdent au moins deux consoles de marques différentes.

La domotique et la gestion de l'énergie gagnent du terrain

La gestion de l'énergie devenant une préoccupation, la popularité des dispositifs de gestion de l'énergie continue de croître de 10 % par an. Le rapport fournit des détails sur la popularité croissante de ces appareils à travers les catégories et les marques.

Les voitures connectées affluent dans les garages

A l'échelle mondiale, il a été prévu que près de 70 % des véhicules légers et des camions seront connectés à Internet d'ici 2023. Tout au long de l'année, les voitures connectées ont gagné environ 25 % de popularité de plus par rapport aux autres appareils connectés, avec les véhicules Tesla et Ford en tête.

Mélange de technologies Wi-Fi

Le rapport montre également la complexité et la portée croissantes de la technologie Wi-Fi de nos appareils connectés au sein des foyers. En Europe, 50,2 % des appareils connectés sont de type Wi-Fi 5, 28,2 % de type Wi-Fi 4 et 20,2 % de type Wi-Fi 6. En Amérique du Nord, 42,8 % des appareils connectés sont de type Wi-Fi 5, 35,7 % de type Wi-Fi 4 et 20,5 % de type Wi-Fi 6. La gestion de cette complexité est l'un des principaux défis pour les fournisseurs de services et nécessite un mécanisme robuste basé sur cloud pour garantir que tous les appareils obtiennent leur part équitable de connexion Wi-Fi.

« La dépendance à la connectivité domestique s'est accélérée au cours des deux dernières années et ne montre aucun signe de ralentissement. À mesure que nos habitudes d'utilisation évoluent et que davantage d'appareils se connectent au réseau, nos réseaux domestiques deviennent des environnements très complexes qui nécessitent une gestion minutieuse », a déclaré Nicolas Fortineau, directeur marketing d'Airties.

Aujourd'hui, CUJO AI dessert le plus grand inventaire d'appareils au monde, avec la plus grande capacité de détection, de catégorisation et de protection. « Les caractéristiques des appareils permettent aux fournisseurs de services réseau d'offrir des expériences en ligne personnalisées et optimisées pour le streaming, les jeux, les appels vidéo et d'autres cas d'utilisation. Les identités précises des appareils sont également cruciales pour les opérateurs de réseau, qui doivent relever des défis majeurs pour se transformer en entreprises véritablement axées sur les données. Disposer d'un inventaire d'appareils à l'épreuve du temps peut améliorer presque tous les aspects d'une société de télécommunications », a affirmé Ivar Beljaars, vice-président principal des ventes chez CUJO AI.

De nombreux détails sur les appareils connectés, toutes catégories et marques confondues, peuvent être trouvés dans le dernier rapport sur les appareils connectés, disponible sur le site Internet de la société à l'adresse www.cujo.com .

À propos de CUJO AI

CUJO AI améliore considérablement la capacité des fournisseurs de services Internet à comprendre, servir et protéger leurs clients grâce à une cybersécurité avancée et une intelligence granulaire des réseaux et des appareils. Déployés dans des dizaines de millions de foyers et couvrant près de 2 milliards d'appareils connectés, les algorithmes d'IA avancés de CUJO AI aident les clients à découvrir des informations jusqu'alors indisponibles afin d'élever le niveau de l'expérience et de la fidélisation des clients grâce à de nouvelles propositions de valeur et des services opérationnels supérieurs. Entièrement conformes à toutes les réglementations en matière de protection de la vie privée, les services de CUJO AI bénéficient de la confiance des plus grands opérateurs haut débit du monde, notamment Comcast et Charter Communications. Plus d'informations sont disponibles sur www.cujo.com .

À propos d'Airties

Airties est un fournisseur leader de solutions Wi-Fi gérées pour les opérateurs du monde entier. Le portefeuille Smart Wi-Fi d'Airties comprend Airties Edge, un logiciel Wi-Fi intelligent pour les passerelles, Airties Cloud, une plateforme de gestion basée sur cloud et son application compagnon, Airties Vision, ainsi que des prolongateurs de couverture Wi-Fi. Les opérateurs se tournent vers Airties pour la conception, la mise en oeuvre et l'optimisation continue de l'expérience haut débit de leurs clients. Parmi les clients d'Airties figurent AT&T, Deutsche Telekom, Singtel, Sky, Telia, Telstra, Vodafone, et bien d'autres. Plus d'informations sont disponibles sur www.airties.com .

